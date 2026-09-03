ステファン・エル・シャーラウィに続き、ダニエレ・デ・ロッシ率いるジェノアが再びフリーの選手リストから補強する。1995年生まれのDF、キングスレイ・エヒジブエの加入が決定した。直近数時間のアタックが決め手となった。サイドの同選手は、メディカルチェックを受けるため今後数時間以内にイタリアへ到着する。ナイジェリアにルーツを持つオランダ人の同選手にとっては、ウディネーゼで2022年から2026年までの4年間を過ごした後、新たなセリエAでの冒険となる。成績は116試合出場4ゴールだった。
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ジェノア、またしてもフリーの新戦力獲得 エヒジブエを確保
ジャンルカ・ディ・マルツィオが伝えるところによれば、迅速な動きによってジェノア首脳陣はオランダ人選手との合意にこぎ着けた。同選手は午後にイタリア到着が見込まれている。なおジェノアは、ノートン＝カフィの後任として、すでにウォヨ・クリバリを確保していた。しかし街に到着した後、レスターとの交渉は移籍市場最終盤の数時間で破談となっていた。
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