ステファン・エル・シャーラウィに続き、ダニエレ・デ・ロッシ率いるジェノアが再びフリーの選手リストから補強する。1995年生まれのDF、キングスレイ・エヒジブエの加入が決定した。直近数時間のアタックが決め手となった。サイドの同選手は、メディカルチェックを受けるため今後数時間以内にイタリアへ到着する。ナイジェリアにルーツを持つオランダ人の同選手にとっては、ウディネーゼで2022年から2026年までの4年間を過ごした後、新たなセリエAでの冒険となる。成績は116試合出場4ゴールだった。