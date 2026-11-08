バイロー 6：失点はいずれも、どうすることもできなかった。

マルカンダッリ 5：エリア内でのラモスとの競り合いでは、むしろ互角に渡り合う場面もあった。しかし、状況判断とボール保持時のプレーは良くない。安易なボールロストでミランに0-2となるゴールを献上。若いイタリア人DFのパフォーマンスに決定的な傷をつける、許されないミスだった。（61分からバルダンツィ 6：終盤に活気をもたらした。特にセットプレーで存在感を示した）

エスティゴール 6.5：守備陣では明らかに最も良かった。ラモスにしつこく食らいつき、相手エリア内でも脅威となった。闘士。

バスケス 5：集中を欠いてラビオにボールを渡し、そこからシセへのパスを許して0-1のゴールにつながった。ミランが右サイドを突破してくる場面では、全体的に対応が混乱していた。

エヒジブエ 6：戦術的に規律を守り、クロスでも良さを見せた。忠実な働き手。

トラオレ 5.5：ミランの2点目ではマルカンダッリとともに責任を負う。軽率なミスを犯した。（84分からソウ 採点なし）

ウィアフェ 6：テンポが良く、運動量も豊富。走行距離はピッチ上でも屈指だった。ただ、時にその分、戦術的な冷静さを欠いた。（84分からメイクトリー 採点なし）

エッレルトソン 6.5：キックが冴え、何度もメニャンの意表を突こうとした。終盤には精度と威力を兼ね備えた右足のシュートで成功。最後まで諦めなかった。

メシアス 5.5：DFの背後へのボールでミランを驚かせようと、ピッチの内側寄りでプレーした。ただ、輝いたのは断続的だった。ムラがあった （61分からエル・シャーラウィ 5.5：持ち味を発揮できる場面は何度もあったが、最後の選択をことごとく誤った）

ヴィティーニャ 6：鬼気迫る勢いで、相手を選ばず絶え間なくプレスをかけた。右足で正確なカーブシュートを放ったが、メニャンに阻まれ、歓喜の声を上げることはできなかった。（73分からコロンボ 5.5：ほとんど目立たなかった）

オスマイッチ 6：ほぼ一人でミランの守備ライン全体を手いっぱいにさせた点は評価できる。荒々しい。

デ・ロッシ監督 6：率いるジェノアは最後までプレーする姿勢と積極性を失わなかった。それは監督の功績だが、守備面では修正すべき点がいくつもある。