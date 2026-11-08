ミランは終盤に苦しんだものの、最後は非常に重要な勝利を手にして帰路についた。立ち上がりにはプリシッチ、シセ、ラモスがジェノアを驚かせた。デ・ウィンターも非常に良く、採点は7点。しかし、主役の座をさらったのは41歳のクロアチアのレジェンド、モドリッチだ。士気と順位の両面で非常に重要な勝利へ、文字通りチームを導いた。
ジェノア対ミラン、CMの採点：シセが見せた勝負強さ、モドリッチの手本。プリシッチは止まらない、エレルトソンの闘志
ジェノアの採点
バイロー 6：失点はいずれも、どうすることもできなかった。
マルカンダッリ 5：エリア内でのラモスとの競り合いでは、むしろ互角に渡り合う場面もあった。しかし、状況判断とボール保持時のプレーは良くない。安易なボールロストでミランに0-2となるゴールを献上。若いイタリア人DFのパフォーマンスに決定的な傷をつける、許されないミスだった。（61分からバルダンツィ 6：終盤に活気をもたらした。特にセットプレーで存在感を示した）
エスティゴール 6.5：守備陣では明らかに最も良かった。ラモスにしつこく食らいつき、相手エリア内でも脅威となった。闘士。
バスケス 5：集中を欠いてラビオにボールを渡し、そこからシセへのパスを許して0-1のゴールにつながった。ミランが右サイドを突破してくる場面では、全体的に対応が混乱していた。
エヒジブエ 6：戦術的に規律を守り、クロスでも良さを見せた。忠実な働き手。
トラオレ 5.5：ミランの2点目ではマルカンダッリとともに責任を負う。軽率なミスを犯した。（84分からソウ 採点なし）
ウィアフェ 6：テンポが良く、運動量も豊富。走行距離はピッチ上でも屈指だった。ただ、時にその分、戦術的な冷静さを欠いた。（84分からメイクトリー 採点なし）
エッレルトソン 6.5：キックが冴え、何度もメニャンの意表を突こうとした。終盤には精度と威力を兼ね備えた右足のシュートで成功。最後まで諦めなかった。
メシアス 5.5：DFの背後へのボールでミランを驚かせようと、ピッチの内側寄りでプレーした。ただ、輝いたのは断続的だった。ムラがあった （61分からエル・シャーラウィ 5.5：持ち味を発揮できる場面は何度もあったが、最後の選択をことごとく誤った）
ヴィティーニャ 6：鬼気迫る勢いで、相手を選ばず絶え間なくプレスをかけた。右足で正確なカーブシュートを放ったが、メニャンに阻まれ、歓喜の声を上げることはできなかった。（73分からコロンボ 5.5：ほとんど目立たなかった）
オスマイッチ 6：ほぼ一人でミランの守備ライン全体を手いっぱいにさせた点は評価できる。荒々しい。
デ・ロッシ監督 6：率いるジェノアは最後までプレーする姿勢と積極性を失わなかった。それは監督の功績だが、守備面では修正すべき点がいくつもある。
ミランの採点
メニャン 6.5： オスティゴーアとヴィティーニャのシュートを重要なセーブで防ぎ、飛び出しも非常に安定していた。ただ、エッレルトソンの決勝点となるシュートは、蹴り出しが見えず動けなかった。
ヒラ 6.5： 一つひとつのボール、ピッチの隅々、すべてのプレーに込める闘志が、チームを絶えず奮い立たせた。 精神的支柱。
デ・ウィンター 7： オスマイッチとのフィジカル勝負を受けて立ち、技巧に頼らず、正当な範囲ながら激しいプレーにも身を投じた。2本の縦パスを見事に読み、決定機につながりかねない場面を防いだ。最後まで集中力を切らさなかった。
ディアワラ 6： デ・ウィンターとともにオスマイッチの使うスペースを消した。無理をせず役割を果たしたが、前半に受けたイエローカードを抱えてプレーした。 （61分からテッラッチャーノ 6： 終盤、的確な守備を数回見せて貢献した）
ムサ 5.5： 本職ではない左サイドバックで献身的にプレーしたが、終盤に2度ボールを失った場面は明らかに減点ものだ。 集中を欠いた。 （87分からエストゥピニャン、採点なし）
モレイラ 6： 特に試合序盤には華やかなプレーをいくつか見せたが、それを実際の成果にはつなげられなかった。
モドリッチ 7： クロアチアの巨匠によるレッスン。圧倒的な技術で試合のリズムを作り、常にと言っていいほど縦へプレーした。守備でも貴重な対応を数回見せた。 輝き。
ラビオ 6.5： 内容のあるプレーを見せ、シセのゴールをアシストして締めくくった。終盤にミランが揺らぐと、公爵は経験を生かしてチームを安全な港へ導いた。
シセ 6.5： 常に適切なタイミングで適切な場所におり、ゴール前ではほとんど外さない。リーグ戦5点目、ミランでの8点目を決めた。ただ、プレー内容は改善が必要だ。 狙撃手。 （61分からハッチンソン 5.5 ボールを失いすぎた）
プリシッチ 7：的確な動きで中盤と攻撃をつないだ。常にプレーに絡み、ジェノアの守備に絶えず脅威を与えた。値千金のゴールは、キャプテン・アメリカの好調ぶりを改めて示した。 （79分からヤシャリ、採点なし）
ラモス 6.5： 1点目と2点目の両方に絡み、プリシッチにはノールックでアシストした。
アモリム監督 6.5：ジェノアの弱点を突く準備をしっかり整えた。終盤の試合運びには、リスクを伴う交代もあって0.5点減点。
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