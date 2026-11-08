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Genoa CFC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ジェノア対ミラン速報：試合経過、ゴールと主なプレー、公式スタメン、試合データ

ジェノア 対 ACミラン
ACミラン
ジェノア
セリエ A

デ・ロッシとアモリムの対決を生中継

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2026年11月08日

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ジェノアとミランはセリエA第11節でマラッシで対戦する。キックオフは15時。ルベン・アモリム率いるミランはインテルとのダービーに勝利したが、ヨーロッパリーグではフェレンツヴァーロシュにホームで手痛い敗戦を喫した。一方、ダニエレ・デ・ロッシ率いるジェノアはリーグ戦3連勝の勢いに乗っている順位表では、ミランが勝ち点21で5位、ジェノアが勝ち点13で12位。主審はマッサ、VAR担当はカンプローネ。

ジェノア対ミラン

得点者

  • ゴールと主なプレー

  • 先発メンバーと試合記録

    ジェノア（3-5-2）：バイロウ／マルカンダッリ、エスティゴーア、バスケス／エヒジブエ、バルダンツィ、フレンドルップ、エレルトソン、エル・シャーラウィ／メシアス、オスマイッチ。監督：デ・ロッシ。

    ミラン（4-3-3）：メニャン／ヒラ、デ・ウィンター、ディアワラ、エストゥピニャン／ムサ、モドリッチ、ラビオ／モレイラ、ラモス、プリシッチ。監督：アモリム。

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