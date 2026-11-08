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ジェノアとミランはセリエA第11節でマラッシで対戦する。キックオフは15時。ルベン・アモリム率いるミランはインテルとのダービーに勝利したが、ヨーロッパリーグではフェレンツヴァーロシュにホームで手痛い敗戦を喫した。一方、ダニエレ・デ・ロッシ率いるジェノアはリーグ戦3連勝の勢いに乗っている。順位表では、ミランが勝ち点21で5位、ジェノアが勝ち点13で12位。主審はマッサ、VAR担当はカンプローネ。

ジェノア対ミラン

得点者：