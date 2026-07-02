ジェノアCFCは、モデナFCからMFサミュエル・ウィアフェ（2008年6月22日生まれ）を完全移籍で獲得することで合意したと発表した。同選手はセリエBKT『25/26』シーズンで注目の若手の一人。U-19欧州選手権（ウェールズ開催）終了後、ジェノアへ合流する予定だ。 イタリアとガーナの二重国籍を持ち、セリエBで9試合1得点を記録したウィアフェは複数年契約を締結した。 また、GKレオナルド・コンシリオ（2006年8月6日生まれ、ジェノヴァ出身）が買い戻し条項付きの完全移籍でモデナへ、FWマルティーノ・オデロ（2007年6月2日生まれ、アルビッソラ・マリーナ出身）が完全移籍で放出されたことも併せて発表した。 両選手ともクラブのユース出身で、モデナでさらに成長できる環境が整っています」。