ダニエレ・デ・ロッシ監督は、率いるジェノアがマラッシでミランに1-2で敗れた試合後、DAZNの取材に応じた。「個人のミス？ 選手たちを称えたよ。パフォーマンスは非常に良かった。個人のミスについて話すのは好きではない。失点したときには個人のミスを口にしながら、得点したときにはそう言わない監督を大勢見てきた。バルダンツィのゴールでは、カルルも個人のミスをしていた（ジェノア対ユヴェントス戦でのこと。編集部注）。サッカーとはそういうものだ。都合のいいときだけ、そこにすがるわけにはいかない。ミスを補う方法はある。失点の場面ではチーム全体として不正確なプレーがあり、もっと良くできたはずだ。それでも、それ以外は総じて非常に良い試合だったと思う」