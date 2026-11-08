ダニエレ・デ・ロッシ監督は、率いるジェノアがマラッシでミランに1-2で敗れた試合後、DAZNの取材に応じた。「個人のミス？ 選手たちを称えたよ。パフォーマンスは非常に良かった。個人のミスについて話すのは好きではない。失点したときには個人のミスを口にしながら、得点したときにはそう言わない監督を大勢見てきた。バルダンツィのゴールでは、カルルも個人のミスをしていた（ジェノア対ユヴェントス戦でのこと。編集部注）。サッカーとはそういうものだ。都合のいいときだけ、そこにすがるわけにはいかない。ミスを補う方法はある。失点の場面ではチーム全体として不正確なプレーがあり、もっと良くできたはずだ。それでも、それ以外は総じて非常に良い試合だったと思う」
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ジェノアのデ・ロッシ監督「個人のミス？ カルルも我々との対戦で犯した」
デ・ロッシはMilannews.itが伝えたところによると、さらにこう語った。「前回の中断期間前は少し脆さがあったが、選手たちは常に立て直してきた。立て直すときも、組織的に対応できていた。ミランには、厳しい局面でもボールを相手から隠すように保持できる選手が何人かいる。彼らにとっては、ボールが熱くて扱えないということが決してない。そうした選手たちを相手にすると、こちらの選手間の距離が少し崩されるため、フィジカル面で大きな犠牲を払って戦わなければならない。全員がそれをやってくれた。誇りに思えるチームだと実感している。今日のようにプレーできれば、負ける試合より勝つ試合の方が多くなるだろう」
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