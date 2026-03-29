ダニエレ・デ・ロッシが監督に就任して以来、ジェノアは新たな局面を迎え、ギアを上げて加速し、極めて厳しい残留争いの渦から抜け出そうとしているようだ。





今シーズンの終盤戦に向けた駆け引きについて、スカイ・スポーツのインタビューに応じたのは、1994年生まれのイタリア・ガーナ系センターフォワード、カレブ・エクバンだ。彼は監督との非常にユニークな関係について語るとともに、代表戦中断明けに予定されているユヴェントス戦に向けて、ロッソブルーがどのように意気込みを高めているかについても語った。



