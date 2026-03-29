ダニエレ・デ・ロッシが監督に就任して以来、ジェノアは新たな局面を迎え、ギアを上げて加速し、極めて厳しい残留争いの渦から抜け出そうとしているようだ。
今シーズンの終盤戦に向けた駆け引きについて、スカイ・スポーツのインタビューに応じたのは、1994年生まれのイタリア・ガーナ系センターフォワード、カレブ・エクバンだ。彼は監督との非常にユニークな関係について語るとともに、代表戦中断明けに予定されているユヴェントス戦に向けて、ロッソブルーがどのように意気込みを高めているかについても語った。
ダニエレ・デ・ロッシが監督に就任して以来、ジェノアは新たな局面を迎え、ギアを上げて加速し、極めて厳しい残留争いの渦から抜け出そうとしているようだ。
今シーズンの終盤戦に向けた駆け引きについて、スカイ・スポーツのインタビューに応じたのは、1994年生まれのイタリア・ガーナ系センターフォワード、カレブ・エクバンだ。彼は監督との非常にユニークな関係について語るとともに、代表戦中断明けに予定されているユヴェントス戦に向けて、ロッソブルーがどのように意気込みを高めているかについても語った。
「家にいて子供たちがいない時、私ができることといえば、ソファに座って他のスポーツを観戦することぐらいです。シンナーの試合を観戦するつもりですし、イタリア代表がワールドカップに出場できることを願っています。 この代表チームには2人の元チームメイトがいる。レテギに加え、カラフィオリもここにはいた。短い期間だったが。彼も素晴らしい若者だ。彼の成功を願っている。メッセージは送っていない。きっと大勢からメッセージが届くだろうから。彼らのそばにいる人たちが、彼らを落ち着かせ、さらなるモチベーションを与えてくれるだろう。私たちはここで彼らを応援している。うまくいくことを願っている」。
「デ・ロッシは、僕がサッカー界の恥さらしだとか、トレーニングにスリッパで現れるとか叫んでいたけど、まあいいさ。ピッチ上でそうやってストレスを発散したいなら、好きにさせてやるよ。彼は僕たちフォワードに『勇気』を与えてくれる。僕にとっては、それがまさにぴったりの言葉だ。相手エリアに攻め込んで、より多くの選手を前線に送り込もうとする姿勢。彼がいることでチームの重心が高くなり、それがより多くのチャンスと得点の機会を生み出しているんだ」
「サポーターの応援？ それによって彼らとの距離がさらに縮まり、数字や成績以上に、人々が私の汗を見たいと思っているのだと気づかされました。だから私は、チームのために全力を尽くした後、疲れ果てた状態でピッチを去るよう常に心がけています。応援してくれる人々、そしてそれを認めてくれる人々の姿を見ることは、何にも代えがたい喜びです」
「ユヴェントス戦は激戦になるだろう。彼らもチャンピオンズリーグ出場権争いのために勝ち点が必要だからだ。 我々は万全の準備をして現地に向かい、戦いを挑み、勝ち点を持って帰れるよう全力を尽くすつもりだ。まだユヴェントス戦について本格的に話し合ってはいない。代表戦のため多くの選手が不在だからだ。だが、2日前、デ・ロッシが『ローマ戦、インテル戦、ミラン戦と同じくらい重要な一戦だ。勝ち点を得るために戦わなければならない』と語り、我々の士気を高めてくれた。」