78分 PKを要求： ファタハがエラートソンに背後から接触され、PKを要求するが、マルケッティ主審はプレーを流す。リプレーで確認するとファウルだったものの、接触はペナルティーエリアの外だった。

56分 ポスト直撃： エル・シャーラウィが持ち味の見事なプレーを見せる。元ローマのエル・シャーラウィはペナルティーエリア左の際でボールを受け、右足に持ち替えてカーブをかけたシュートを放つ。ファルコーネを破った一撃は、ファーサイドのポストに直撃した。

45＋2分 ゴール取り消し： ガッロが左サイドを突破してゴールライン際まで進み、DFとGKの間を通すクロスをゴール前に送る。ストゥリッチが右足で合わせるが、ボールはバイロウに当たって跳ね返り、体につけていたストゥリッチの腕に触れてからゴールに入る。マルケッティ主審は一度ゴールを認めたものの、VARのチェック後、腕への接触の直後に得点したとして取り消した。

39分 ゴール： レッチェがペナルティーエリア際でFKを獲得。マレーの左足でカーブをかけたシュートがフレンドルップに当たって方向を変え、バイロウの逆を突く。

29分 ゴール： ジェノアが再び鮮やかなカウンター。左サイドでボールを受けたエル・シャーラウィが、すぐさま縦方向へメシアスを走らせる。ブラジル人選手はファルコーネと1対1になり、左へかわして無人のゴールへシュート。必死に戻った守備陣が触れる前に、ボールはゆっくりとゴールラインを越える。マルケッティ主審の腕時計が振動し、ゴールが認められた。

21分 決定機：エル・シャーラウィが痛恨のミス。ジェノアはカウンターから右サイドを突破し、メシアスがペナルティーエリアに入ってファルコーネを引き出す。しかし自らはシュートせず、パスを選択。ファーサイドのエル・シャーラウィにボールが渡るが、シュートは枠を外れた。

11分 ゴール：レッチェがビルドアップで大きなミスを犯してジェノアにボールを渡し、メシアスに縦へ抜け出される。混戦の中、エル・シャーラウィがクロスを試みるも跳ね返され、ボールはメシアスのもとへ。すぐさまクロスを上げると、ゴール前のオスマイッチが足の内側で合わせてファルコーネを破った。

0分 18時からヴィア・デル・マーレでキックオフ。

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