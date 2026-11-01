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US Lecce v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ジェノアが敵地でも勝利。深刻な不振に陥るレッチェを2-1で下す

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レッチェ 対 ジェノア
セリエ A

セリエA第10節、レッチェ対ジェノアの試合を追おう

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ジェノアは成長を続け、敵地でも勝利を収めた。苦境に陥るレッチェをヴィア・デル・マーレで2-1と下し、ダニエレ・デ・ロッシにとっては3連勝、直近5試合で4勝目となった。ジェノアは降格圏との差を再び8ポイントに広げている。

開始早々のオスマイッチ、続くメシアスのゴールで試合の流れはジェノアに傾いた。マレーの相手に当たってコースが変わったFK弾も、試合を実質的に立て直すには至らなかった。エル・シャーラウィのシュートがポストをたたいた場面と、シュトゥリッチのハンドで取り消されたゴールも、この試合の主な見せ場だった。バイロウが厳しい対応を迫られる場面は、実際には一度もなかった。

デ・ロッシが笑顔を見せる一方、エウゼビオ・ディ・フランチェスコはそうはいかない。チームは3連敗を喫し、直近5試合では4敗目。降格圏との差は今後さらに縮まる恐れがある。

レッチェ対ジェノア 1-2

得点者：11分 オスマイッチ（ジェノア）、28分 メシアス（ジェノア）、マレー（レッチェ）

  • ゴールと主なプレー

    78分 PKを要求： ファタハがエラートソンに背後から接触され、PKを要求するが、マルケッティ主審はプレーを流す。リプレーで確認するとファウルだったものの、接触はペナルティーエリアの外だった。

    56分 ポスト直撃： エル・シャーラウィが持ち味の見事なプレーを見せる。元ローマのエル・シャーラウィはペナルティーエリア左の際でボールを受け、右足に持ち替えてカーブをかけたシュートを放つ。ファルコーネを破った一撃は、ファーサイドのポストに直撃した。

    45＋2分 ゴール取り消し： ガッロが左サイドを突破してゴールライン際まで進み、DFとGKの間を通すクロスをゴール前に送る。ストゥリッチが右足で合わせるが、ボールはバイロウに当たって跳ね返り、体につけていたストゥリッチの腕に触れてからゴールに入る。マルケッティ主審は一度ゴールを認めたものの、VARのチェック後、腕への接触の直後に得点したとして取り消した。

    39分 ゴール： レッチェがペナルティーエリア際でFKを獲得。マレーの左足でカーブをかけたシュートがフレンドルップに当たって方向を変え、バイロウの逆を突く。

    29分 ゴール： ジェノアが再び鮮やかなカウンター。左サイドでボールを受けたエル・シャーラウィが、すぐさま縦方向へメシアスを走らせる。ブラジル人選手はファルコーネと1対1になり、左へかわして無人のゴールへシュート。必死に戻った守備陣が触れる前に、ボールはゆっくりとゴールラインを越える。マルケッティ主審の腕時計が振動し、ゴールが認められた。

    21分 決定機：エル・シャーラウィが痛恨のミス。ジェノアはカウンターから右サイドを突破し、メシアスがペナルティーエリアに入ってファルコーネを引き出す。しかし自らはシュートせず、パスを選択。ファーサイドのエル・シャーラウィにボールが渡るが、シュートは枠を外れた。

    11分 ゴール：レッチェがビルドアップで大きなミスを犯してジェノアにボールを渡し、メシアスに縦へ抜け出される。混戦の中、エル・シャーラウィがクロスを試みるも跳ね返され、ボールはメシアスのもとへ。すぐさまクロスを上げると、ゴール前のオスマイッチが足の内側で合わせてファルコーネを破った。

    0分 18時からヴィア・デル・マーレでキックオフ。

    試合情報、スタッツ、分刻みの試合経過はこちら

  • レッチェ対ジェノア：試合記録

    レッチェ対ジェノア 1-2

    得点者：11分 オスマイッチ（G）、28分 メッシアス（G）、39分 マレー（L）

    レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ、ダニーロ・ヴェイガ、ジーベルト、ティアゴ・ガブリエル、ガッロ、ゴルテル（56分 カバ）、エンゴム、マレー、エンドリ、シュトゥリッチ、モンテイロ（60分 ファタ）。監督：ディ・フランチェスコ

    ジェノア（3-5-2）：バイロー、マルカンダッリ、オスティグルド、バスケス、エラートソン、フレンドルップ、トラオレ、エヒジブエ（61分 ウィアフェ）、エル・シャーラウィ（60分 ヴィティーニャ）、メッシアス、オスマイッチ。監督：デ・ロッシ

    主審：マルケッティ

    警告：カバ（L）、トラオレ（G）

    退場者：なし

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