トマソ・バルダンツィとジェノアのコンビは継続へ。
後半戦の活躍が評価され、ローマから今冬レンタル加入した2003年生まれの攻撃的MFはジェノアに残留する。
ポッギボンシ出身の同選手に対し、ローマは売却益を得る準備を進めており、交渉は最終段階にある。
トマソ・バルダンツィとジェノアのコンビは継続へ。
後半戦の活躍が評価され、ローマから今冬レンタル加入した2003年生まれの攻撃的MFはジェノアに残留する。
ポッギボンシ出身の同選手に対し、ローマは売却益を得る準備を進めており、交渉は最終段階にある。
『イル・テンポ』紙によると、ファブリツィオ・ロマーノ氏も裏付けており、ジェノアとローマはバルダンツィの移籍交渉を最終調整中だ。
同選手は完全移籍でジェノアへ加入する。残留を強く望んだダニエレ・デ・ロッシの意向が決定打となった。
最終調整中の契約でローマは900万ユーロ＋ボーナスを得る。総額は950万ユーロで、レンタル時にボローニャが支払った100万ユーロも含まれる。
バルダンツィの残留でジェノアは笑顔。移籍金を得たローマも笑顔。さらにエンポリも恩恵を受ける。
2024年の完全移籍合意時に、エンポリは2003年生まれの同選手を将来再売却した場合の利益20％を受け取る権利を確保していた。