トマソ・バルダンツィとジェノアのコンビは継続へ。





後半戦の活躍が評価され、ローマから今冬レンタル加入した2003年生まれの攻撃的MFはジェノアに残留する。





ポッギボンシ出身の同選手に対し、ローマは売却益を得る準備を進めており、交渉は最終段階にある。