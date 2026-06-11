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Baldanzi GenoaGetty Images

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ジェノアがバルダンツィ残留へ：合意目前、ローマはいくら受け取るのか

ローマ
ジェノア
トンマーゾ・バルダンツィ
移籍情報
セリエ A

ロッソブルーは、2003年生まれの攻撃的ミッドフィールダーとの契約延長目前だ。

トマソ・バルダンツィとジェノアのコンビは継続へ。


後半戦の活躍が評価され、ローマから今冬レンタル加入した2003年生まれの攻撃的MFはジェノアに残留する。


ポッギボンシ出身の同選手に対し、ローマは売却益を得る準備を進めており、交渉は最終段階にある。

  • ジェノア対ローマ：バルダンツィの移籍合意まであと一歩

    イル・テンポ』紙によると、ファブリツィオ・ロマーノ氏も裏付けており、ジェノアとローマはバルダンツィの移籍交渉を最終調整中だ


    同選手は完全移籍でジェノアへ加入する。残留を強く望んだダニエレ・デ・ロッシの意向が決定打となった。

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  • ローマの収入はいくらなのか

    最終調整中の契約でローマは900万ユーロ＋ボーナスを得る。総額は950万ユーロ、レンタル時にボローニャが支払った100万ユーロも含まれる

  • エンポリも勝利

    バルダンツィの残留でジェノアは笑顔。移籍金を得たローマも笑顔。さらにエンポリも恩恵を受ける。


    2024年の完全移籍合意時に、エンポリは2003年生まれの同選手を将来再売却した場合の利益20％を受け取る権利を確保していた。