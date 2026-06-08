Getty
翻訳者：
ジェニファー・ロペスはトッテナムのファンなのか？ 『テッド・ラッソ』主演でハリー・ケイン好きのブレット・ゴールドスタインが、彼女がスパーズを応援するしかない理由を語る。
ゴールドスタインのJ-Loを改宗させるという使命
『テッド・ラッソ』のロイ・ケント役で知られるゴールドスタインが、J-Loをトッテナム・ホットスパーのファンにしようとしていると明かした。 Netflix新作コメディ『オフィス・ロマンス』の宣伝で、ゴールドスタインは、この歌手兼女優が「COYS（トッテナム・ファン）」のライフスタイルへ導かれていると示唆した。共演者をスパーズのファンに勧誘できたか問われると、彼は「彼女には他の選択肢がない」とtalkSPORTに語った。
リリーホワイトへの情熱で知られる彼は、トッテナム・ファンとして忍耐の連続だと語る。苦境の時期を振り返り、「ああ、本当にひどい時期だった」と語っていた。 サッカーファン、しかも我が軍を応援するなんて自傷行為だ。ただただ苦しい。降格を免れたときは、まるでワールドカップで優勝したかのように安堵した」
- Getty Images
ハリー・ケインの意外なハリウッド出演
ピッチでチームが不安定な中、元主将ケインはスクリーンで注目されている。2023年にバイエルン・ミュンヘンへ移籍したイングランド代表FWは、映画『オフィス・ロマンス』にカメオ出演し、キャストに強い印象を残した。ゴールドスタインは、彼の才能と人柄を称賛し、こう語った。
「ハリー・ケインは本当に大好きだ。彼は国を代表する偉大な選手であり、私が知る限り最も純粋な心を持つ人物だ。純粋な心を持つサッカー選手ほど魅力的な存在はない。彼はとても良い人であり、素晴らしい選手だ。映画に迎えられてとても嬉しい」と語った。
J-Lo、ケインのコメディセンスに感心
ケインの出演は単なる目玉企画ではなかった。J-Loも、このストライカーが映画にもたらした貢献に大喜びだった。彼女は、トッテナム史上最多得点記録保持者が登場するそのシーンが、制作初期から瞬く間に大ヒットしたことを振り返った。当初、制作チームはサッカー選手がコメディの脚本をどうこなすか不安だったが、結果は成功だった。
「あのシーンは本当に素晴らしかった」とJ-Loは語る。「撮影前にキャスト全員で台本読みをしたとき、みんなあのシーンがどう映るか心配していたわ。でも読み始めたら大爆笑で、『これなら絶対楽しい』と思ったの。撮影もすごく楽しかった」
- Getty Images Sport
ケイン退団後のトッテナムの苦戦が続く
ケインはブンデスリーガで得点を量産し、ハリウッドの友人とも交流を深めている。一方、トッテナムは彼の穴をまだ埋められていない。2025-26シーズン、ケインはバイエルンで61得点をマークしたが、トッテナムのプレミアリーグでの総得点は48に留まった。 北ロンドンのクラブは、かつての主軸の穴を埋められずにいる。ロベルト・デ・ゼルビ監督は、過去2シーズンと同じ失敗を繰り返さないよう、スパーズの再建という難題に挑んでいる。