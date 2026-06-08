『テッド・ラッソ』のロイ・ケント役で知られるゴールドスタインが、J-Loをトッテナム・ホットスパーのファンにしようとしていると明かした。 Netflix新作コメディ『オフィス・ロマンス』の宣伝で、ゴールドスタインは、この歌手兼女優が「COYS（トッテナム・ファン）」のライフスタイルへ導かれていると示唆した。共演者をスパーズのファンに勧誘できたか問われると、彼は「彼女には他の選択肢がない」とtalkSPORTに語った。

リリーホワイトへの情熱で知られる彼は、トッテナム・ファンとして忍耐の連続だと語る。苦境の時期を振り返り、「ああ、本当にひどい時期だった」と語っていた。 サッカーファン、しかも我が軍を応援するなんて自傷行為だ。ただただ苦しい。降格を免れたときは、まるでワールドカップで優勝したかのように安堵した」