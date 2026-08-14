スペンスはトッテナムでトップチーム通算85試合に出場し、誇らしくヨーロッパリーグ優勝メダルも手にしてクラブを去る。しかし、来季のプレミアリーグ開幕を前に、北ロンドンでの長期的な立場は大きく閉ざされていた。

第一選択の右SBであるペドロ・ポロが最近、高額の新契約にサインしたうえ、アンディ・ロバートソンが加入して左サイドのハイレベルなバックアップとなったことで、先発機会は極めて限られる見通しとなっていた。その結果、スパーズの新指揮官ロベルト・デ・ゼルビは、完全移籍での退団に喜んでゴーサインを出した。

これはトッテナムにとって非常に混乱した時期の終わりを意味する。スペンスは、イングランドの同クラブにとって著しく厳しいシーズンとなった前季に44試合出場し、チームはそのシーズン最終節で辛うじてプレミアリーグ残留を決めていた。