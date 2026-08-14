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ジェド・スペンス、トッテナムから3500万ユーロでの移籍を前にインテルのメディカルチェック受診へ イタリア到着
スペンスがミラノに到着
スペンスが、今夏の大型移籍でインテル加入を最終決定するためイタリアに到着した。『TuttoMercato』によると、トッテナムのDFは金曜に予定されているセリエAの強豪でのメディカルチェックを前に、木曜深夜にミラノへ到着した。両クラブは、当初3150万ユーロ（2700万ポンド）とされる移籍金で包括的な合意に達している。この高額取引には出来高条項も複数含まれており、最終的なパッケージは3500万ユーロ（3000万ポンド）まで容易に膨らむ可能性がある。
さらに、トッテナムは将来の売却に備え、10％のセルオン条項をしっかりと保持した。報道によれば、スペンスはイタリアの強豪との個人条件合意にまったく問題がなく、これにより北ロンドンでの予測不能な4年間に及ぶ在籍に終止符が打たれることになった。
イタリアのメディアとファンにあいさつする
26歳の同選手は、ミラノの空港ターミナルを歩く中で、地元メディア関係者と熱狂的なサポーターに迎えられた。この移籍は、万能型のサイドバックにとってまさにセンセーショナルな夏を経て実現したものだ。スペンスはイングランドの一員として2026年ワールドカップで飛躍を遂げ、自国代表で多くの出場機会を得た。そしてイングランドは最終的にフランスとの3位決定戦に進んだ。
世界舞台での見事なパフォーマンスが、インテルに決定的な動きを取らせる強い後押しとなった。イタリアの同クラブは、それ以前にレアル・マドリーへ移籍したデンゼル・ダンフリースの後釜となる注目度の高い選手を積極的に市場で探しており、そのダンフリースは7月上旬にクラブを去っていた。
デ・ゼルビがトッテナム退団の完全移籍を承認
スペンスはトッテナムでトップチーム通算85試合に出場し、誇らしくヨーロッパリーグ優勝メダルも手にしてクラブを去る。しかし、来季のプレミアリーグ開幕を前に、北ロンドンでの長期的な立場は大きく閉ざされていた。
第一選択の右SBであるペドロ・ポロが最近、高額の新契約にサインしたうえ、アンディ・ロバートソンが加入して左サイドのハイレベルなバックアップとなったことで、先発機会は極めて限られる見通しとなっていた。その結果、スパーズの新指揮官ロベルト・デ・ゼルビは、完全移籍での退団に喜んでゴーサインを出した。
これはトッテナムにとって非常に混乱した時期の終わりを意味する。スペンスは、イングランドの同クラブにとって著しく厳しいシーズンとなった前季に44試合出場し、チームはそのシーズン最終節で辛うじてプレミアリーグ残留を決めていた。
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セリエA復帰に向けて প্রস্তু備中
金曜日に予定されている必須のメディカルチェックが、スパンスがサン・シーロで正式にお披露目される前の最後の関門となる。手続きが問題なく完了すれば、同選手はすぐに新天地へ溶け込み、来るセリエAの戦いに向けて精力的に準備を進めることになる。
この注目の完全移籍は、実は同選手にとってイタリアサッカー界での2度目のプロキャリアとなる。DFは2024年にジェノアへ期限付き移籍し、半年間を過ごしており、その間にイタリア1部特有の厳格な戦術的要求を経験するという極めて貴重な機会を得ていた。
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