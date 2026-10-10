スペンスが、今週末についにインテルで公式戦デビューを果たす見込みとなった。複数ポジションをこなせるこのフルバックは、イタリアでの新生活のスタートに苦しめられてきたが、現在は正式に出場可能な状態と発表されている。 今夏にトッテナムから移籍金3500万ユーロでセリエAのクラブへ加入したものの、新戦力のプレーを目にするまでサポーターは辛抱強く待たされることになっていた。

スペンスは、2026年ワールドカップでイングランド代表としてプレーして以降、完全に戦列を離れていた。大会後に長めの休暇を必要とし、その後も長引く身体的な問題から回復するため、慎重かつ長期的なリハビリ過程を経てきた。