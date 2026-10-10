GOAL
翻訳者：
ジェド・スペンスが、待望の3500万ユーロでのインテルデビューにようやく準備完了した
長い待ち時間が終わりを迎える
スペンスが、今週末についにインテルで公式戦デビューを果たす見込みとなった。複数ポジションをこなせるこのフルバックは、イタリアでの新生活のスタートに苦しめられてきたが、現在は正式に出場可能な状態と発表されている。 今夏にトッテナムから移籍金3500万ユーロでセリエAのクラブへ加入したものの、新戦力のプレーを目にするまでサポーターは辛抱強く待たされることになっていた。
スペンスは、2026年ワールドカップでイングランド代表としてプレーして以降、完全に戦列を離れていた。大会後に長めの休暇を必要とし、その後も長引く身体的な問題から回復するため、慎重かつ長期的なリハビリ過程を経てきた。
- Getty Images Sport
キブが新加入選手の復帰を歓迎
インテルのキヴ監督は金曜日の試合前記者会見で、この朗報を伝えた。同指揮官は、このイングランド人選手の準備がようやく整い、初めて公式戦のメンバーに入ることを認めた。
『Football Italia』が伝えたところによると、キヴ監督は「彼は1週間前から我々と一緒にトレーニングしている。リハビリ期間に加え、ワールドカップ後の休暇もあったため、それを無視することはできなかった。すべてを合計すると、彼はピッチでのトレーニングを2カ月欠いていたことになる。起用可能な状態で、招集される。彼が戻ってきたことをうれしく思っている」と説明した。
非公開でコンディションを整える
週末の一戦が公式戦での初出場となる一方で、スペンスはすでにインテルのユニフォームを着て短時間プレーしている。直近の代表ウィーク中には、ルメッツァーネとの非公開のトレーニングマッチに出場していた。
この貴重な出場時間は、守備者である彼が人目を避けた形で試合勘を高める助けとなった。これは、クラブのメディカルおよびフィットネススタッフが策定した包括的な回復プログラムの最終段階でもあった。
現在はコンディションが完全に戻っており、元トッテナムの同選手はピッチ上で即座にインパクトを残すことを望んでいる。今後数週間にわたり、キヴに新たな戦術的選択肢と、切実に必要とされる守備の層の厚みをもたらすことになる。
- Getty Images Sport
パルマは絶好の試金石となる
スペンスは今後、インテルがセリエAでパルマと対戦する一戦で、初の公式戦出場時間獲得を目指すことになる。この試合は、キヴが高額で獲得した今夏の新戦力を、ついにサポーターの前で起用する絶好の機会となる。
重要なパルマ戦の後、シーズンが加速する中で、インテルは国内でますます過密な日程に直面する。万全のコンディションで本来の力を発揮できるスペンスの存在は、今季の目標達成に向けて極めて重要になる可能性がある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。