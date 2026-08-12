現在はインテルが明確な最有力候補となっているが、今夏にスペンスの状況を注視していたクラブは同クラブだけではなかった。マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールはいずれも、この移籍市場のさまざまな段階でこのフルバックとの関連が報じられていた。ただ、アンフィールドからの関心は誇張されていたようだ。ロマーノは、リヴァプールの関心は誇張されたものであり、両者の間で話が進展した事実はなかったと明らかにしている。

これにより、インテルはライバル勢に先んじて主導権を握り、このオペレーションを決定的な局面へと進めることが可能になった。すでに選手本人の承認は得ており、焦点は引き続き両クラブ間の役員会レベルでの協議に置かれている。