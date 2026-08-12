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ジェド・スペンスがインテル移籍に同意、ネラッズーリがトッテナムのスター獲得へ正式オファーを提示
インテル、スペンス獲得に向けた動きを強化
インテルが、トッテナムDFスペンス獲得レースに参戦した。イタリアの強豪は25歳の同選手に対し、正式な最初のオファーを提示している。プレミアリーグ市場で慌ただしい夏を過ごしたトッテナムは、国際舞台での高い評価にもかかわらず、ロベルト・デ・ゼルビ体制下で序列を下げているこのフルバックの移籍を後押しする構えのようだ。
移籍市場の専門家であるファブリツィオ・ロマーノによると、インテルはクリスティアン・キヴの守備陣の選択肢を強化するため、3000万ユーロを超える条件の提案を提示したという。このオファーは、トッテナム・ホットスパー・スタジアムで多額の投資を行った夏を経て、かつてジェノアでレンタル移籍を経験した元ノッティンガム・フォレストのスターをイタリアに呼び戻したいという、インテルの本気度を示すものだ。
- Getty Images Sport
個人条件で合意 reached
移籍に向けた大きな進展として、スペンスはこの移籍にゴーサインを出した。GiveMeSportsによると、このDFはミラノを本拠地とするクラブと個人条件で完全合意に達しており、再びセリエAで自身を試したい意向を示している。
一方、トッテナムはわずかに高い金額を求めて踏みとどまる見通しだ。インテルの3000万ユーロ（2560万ポンド）のオファーは十分に高額だが、報道では北ロンドンのクラブが少なくとも3500万ユーロ（3000万ポンド）に加え、パフォーマンス関連の追加条項を要求しているとされる。トッテナム首脳陣は他のプレミアリーグ勢からの関心を把握しており、イングランドでのセンセーショナルなワールドカップでの戦いぶりを受けて高まったこの選手の市場価値を反映する評価額を確保する決意を固めている。
トッテナムの守備陣刷新
スペンスの退団の可能性は、トッテナムの守備陣が大きな移行期を迎えている中で浮上している。クラブは現在の移籍市場で非常に積極的に動いており、アンディ・ロバートソン、マルコス・セネシ、ヤン・パウル・ファン・ヘッケを獲得した。さらに、第一選択の右サイドバックであるペドロ・ポロは新たな長期契約にサインし、自身の将来をクラブに託しており、スペンスが定期的にトップチームでプレーする可能性はさらに狭まっている。
現在、サイドバックの序列ではロバートソン、デスティニー・ウドジェ、そしてポロがいずれもスペンスより前にいるため、勢いを維持するうえで海外移籍がスペンスにとって最善の機会となる。
- AFP
移籍レースでライバルを置き去りに
現在はインテルが明確な最有力候補となっているが、今夏にスペンスの状況を注視していたクラブは同クラブだけではなかった。マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールはいずれも、この移籍市場のさまざまな段階でこのフルバックとの関連が報じられていた。ただ、アンフィールドからの関心は誇張されていたようだ。ロマーノは、リヴァプールの関心は誇張されたものであり、両者の間で話が進展した事実はなかったと明らかにしている。
これにより、インテルはライバル勢に先んじて主導権を握り、このオペレーションを決定的な局面へと進めることが可能になった。すでに選手本人の承認は得ており、焦点は引き続き両クラブ間の役員会レベルでの協議に置かれている。
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