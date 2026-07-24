ジェダイの移籍！マンチェスター・ユナイテッドは、左サイドバックにルーク・ショーがいるにもかかわらず、米国代表アントニー・ロビンソンが「条件にぴったり」と判断した。

「ジェダイ」の愛称で知られるロビンソンは、プレミアリーグで実績を積んだ選手だ。クレイヴン・コテージの左サイドで果敢に攻める。

アシストでも印象的な数字を残し、ピッチの両端で決定的な貢献ができる。西ロンドンを離れる可能性は以前から噂されている。

リヴァプールが獲得を検討したほか、マンチェスター・ユナイテッドも常に興味を示している。ユナイテッドは直近の移籍市場でFWとMFの補強に注力してきた。

次はその守備陣の補強が課題で、特に4バックの両サイドバックの層を厚くしたい。契約が残り12か月となり、長引くコンディション不良に悩むショーを考えると、ロビンソンはキャリック監督にとって心強いオプションとなるはずだ。