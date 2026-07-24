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ジェダイの移籍！マンチェスター・ユナイテッドは、左サイドバックにルーク・ショーがいるにもかかわらず、米国代表アントニー・ロビンソンが「条件にぴったり」と判断した。
ジェダイはプレミアリーグで実績のある選手だ
「ジェダイ」の愛称で知られるロビンソンは、プレミアリーグで実績を積んだ選手だ。クレイヴン・コテージの左サイドで果敢に攻める。
アシストでも印象的な数字を残し、ピッチの両端で決定的な貢献ができる。西ロンドンを離れる可能性は以前から噂されている。
リヴァプールが獲得を検討したほか、マンチェスター・ユナイテッドも常に興味を示している。ユナイテッドは直近の移籍市場でFWとMFの補強に注力してきた。
次はその守備陣の補強が課題で、特に4バックの両サイドバックの層を厚くしたい。契約が残り12か月となり、長引くコンディション不良に悩むショーを考えると、ロビンソンはキャリック監督にとって心強いオプションとなるはずだ。
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マンチェスター・ユナイテッドはショーの代役が必要なのか？
2003年にマンチェスター・ユナイテッド入りし、今回ボバダのサッカーオッズに関連して語った元米国代表スペクターは、ロビンソンがショーと並んで「レッドデビルズ」にとって賢明な補強となるかとのGOALの質問にこう答えた。「両者のプロフィールは大きく異ならないので、彼らがアントニー・ロビンソンを評価する理由は分かる。
ルーク・ショーは怪我に悩まされてきた。そのため、シーズンを通じて怪我なくプレーできる頼れる選手が必要だ。その点、ロビンソンは条件にぴったり合う。
彼は攻撃的なサイドバックで、運動能力も高い。だからユナイテッドが求める条件に合う。非常に優れたサイドバックであり、ユナイテッドのスタイルにも合う。ショーとの類似点もある。」
USMNTのスター選手の最大の魅力とは
ロビンソンは守備に活力を与え、左サイドの選手を追い越してオーバーラップする。スペクターは高いワークレートとスタミナでサイドを上下する。
キャリック監督が戦術を変えるかは不明だが、サイドを上下し攻撃をサポートする選手を求めているなら、そこで彼の真価が発揮される。
守備に追われる展開では持ち味を発揮しづらいが、前線へ駆け上がる機会があれば真価を発揮する。クロスの質や最終ラインでのプレーはルーク・ショーほどではないものの、高い運動量で攻守に走り続けるだろう。」
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ロビンソンかホールか？ オールド・トラッフォードで移籍の噂が飛び交う
ロビンソンはフルハムとの契約が残り2年あるため、今夏に適切なオファーがあればクラブは売却を検討する。ロンドンで6年過ごした彼にとって、新天地での再出発は関係者に好影響をもたらすかもしれない。
マンチェスター・ユナイテッドはニューカッスルのルイス・ホールにも興味を示しているが、21歳の彼は移籍金が高額になる見込み。攻撃陣から守備陣まで補強が必要な「レッドデビルズ」にとって、ロビンソンの方が予算的に現実的な選択肢だ。
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