最近のUEFAネーションズリーグの国際マッチウィーク中に監督のジョルジェ・ジェズスとの間で公然の対立が起きたことで、クリスティアーノ・ロナウドの代表キャリアの行方が危ぶまれる事態となった。しかし、ポルトガルサッカー連盟のペドロ・プロエンサ会長が介入し、この件は内部で解決される単なる誤解にすぎないと述べ、対立の深刻さを和らげようとした。
ジェズスとの衝突後、ポルトガルサッカー連盟会長がロナウドの代表復帰の行方を決着させるために介入
オスロで表面化した対立
クリスティアーノ・ロナウドの代表でのキャリアは、ポルトガル代表監督ジェズスとの公然たる衝突を受け、不透明なものとなった。41歳のアル・ナスルの攻撃陣は、先の国際マッチウィークの期間中に代表の合宿を離脱したのだ。緊張状態が始まったのは、9月27日にネーションズリーグで行われたノルウェー戦でのこと。ジェズスはこの試合でロナウドを出場機会のない控えにとどめることを決断し、試合はポルトガルが敵地で2対1の勝利を収めた。本拠地で行われたウェールズとの開幕戦に先発出場していただけに、オスロでベンチに座ることは、このベテラン攻撃陣が受け入れられない仕打ちであった。
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ブライナがポルトガルの象徴を擁護
巻き起こった嵐にもかかわらず、ポルトガルサッカー連盟のプロエンサ会長は代表キャプテンへの全面的な支持を表明した。そして、ロナウドが母国にもたらしてきた歴史的な貢献をファンに改めて思い起こさせることで、事態の沈静化を図った。
「ESPN」が伝えたところによると、プロエンサ会長は次のように語った。「我々が話しているのは史上最高の選手であり、20年以上にわたってポルトガルサッカーに尽くしてきた選手だ」
さらにこう続けた。「コンディションが整ってプレーできる状態であれば、彼は常にこのチームの一員であり続ける。クリスティアーノはそのことを分かっているし、この気持ちが本物であることを理解している。起きたことは単なる誤解にすぎず、内部で解決すべきことだ」
純粋な愛のためにプレーする
ロナウドは現在、サッカー国際試合の歴史における最多得点記録を保持しており、ポルトガル代表として234試合で146ゴールという驚異的な数字でネットを揺らしている。
プロエンサによれば、同代表での現役続行は何よりも代表チームへの献身から来ているという。彼は、この伝説的ストライカーがかつて国際舞台から退くことを考えていたと明かした。
プロエンサは次のように説明した。「ロナウドは我が国の象徴だ。彼はポルトガルのアイコンであり、あらゆる面で傑出した選手だ。ワールドカップ後に国際キャリアを終えることもできたが、彼は代表チームへの愛からそうしないことを選んだ」。
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彼らのマスコットなしで前進する
こうしたピッチ外のドラマが新聞の見出しを飾る一方で、ジェズスはネーションズリーグの戦いにおいてチームの集中力を維持することに成功した。ポルトガル代表はこの騒動に対し力強い回答で応え、アウェイでデンマークを相手に4対2の勝利を収めた。
そしてチームは、ホームでノルウェーを相手に危なげない勝利を挙げ、成功裏に国際マッチウィークを締めくくった。これらの結果は、ジェズス率いる軍団が現在、12試合中の可能な12ポイントという完璧な成績で第4組の首位に揺るぎなく君臨していることを意味する。ロナウドが次の試合期間に復帰するかどうかは、まだ見極める必要がある。そして協会は今、次回の代表招集前にこの対立を解決すべく、水面下で動くことが求められている。
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