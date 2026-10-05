巻き起こった嵐にもかかわらず、ポルトガルサッカー連盟のプロエンサ会長は代表キャプテンへの全面的な支持を表明した。そして、ロナウドが母国にもたらしてきた歴史的な貢献をファンに改めて思い起こさせることで、事態の沈静化を図った。

「ESPN」が伝えたところによると、プロエンサ会長は次のように語った。「我々が話しているのは史上最高の選手であり、20年以上にわたってポルトガルサッカーに尽くしてきた選手だ」

さらにこう続けた。「コンディションが整ってプレーできる状態であれば、彼は常にこのチームの一員であり続ける。クリスティアーノはそのことを分かっているし、この気持ちが本物であることを理解している。起きたことは単なる誤解にすぎず、内部で解決すべきことだ」