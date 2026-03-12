Goal.com
ジェシー・リンガード、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトであるメンフィス・デパイからの助言がコリンチャンス移籍の「決め手」だったと明かす

コリンチャンスでは、ジェシー・リンガードが元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、メンフィス・デパイと再会した。リンガードは今回、デパイがサンパウロを本拠地とするクラブへの移籍を強く勧める重要な役割を果たしたと明かした。この再会は、リンガードが韓国のFCソウルで2年間プレーした後のことであり、ブラジルを代表する強豪クラブに高名なフリーエージェントとして加入する形で、南米での新たな挑戦が始まる。

  • 銀器への野心と契約の詳細

    33歳のミッドフィルダーは、今シーズン終了までの契約に合意し、さらに1年の延長オプションが付帯している。公式発表の場で、ユナイテッドのアカデミー出身選手は、オールド・トラッフォード時代に獲得したトロフィーに新たな栄冠を加えたいという明確な意欲を示し、高圧的な環境への準備態勢とクラブの優勝貢献への意欲を強調した。

    「優勝するために、トロフィーを勝ち取るためにここに来た」とリンガードは入団会見で語った。「期待は分かっている。プレッシャーではあるが、それが好きだ」

  • Corinthians v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    デパイの影響

    リンガードの決断に大きく影響したのは、元チームメイトのデパイの存在だった。オランダ代表選手との会話が、ネオ・キミカ・アリーナへの移籍を決断する決め手となったとリンガードは認めた。

    「彼［デパイ］は『ブラジル最大のクラブだ』と語り、サポーターの情熱について説明してくれた」とリンガードは語った。「それが移籍決断の決定的要因だった。チームメイトと共にピッチに立ち、勝利に貢献できることに大きな意欲を感じている」

  • 遺産を築く

    到着後、リンガードはクラブの輝かしい歴史に没頭し、トロフィールームを訪れてユニフォームの重みを理解した。ピッチで永続的な影響を残す決意を固めている。

    「（コリンチャンスで）最も印象的だったのは獲得したトロフィーの数だ」と彼は語った。「強豪クラブだと知っていたが、博物館を訪れて初めて、このクラブの規模と歴史の大きさを実感した。その一部となり、優勝を勝ち取り、レガシーを残したい」

  • Corinthians v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    新参者への現実認識

    当初の興奮にもかかわらず、リンガードは今後の課題を目の当たりにした。スタンドから見守っていた彼は、新チームメイトたちがブラジル・セリエAでコリチーバにホームで2-0の悔しい敗戦を喫する姿を見た。この結果は、コリンチャンスが頂点を目指すために必要な努力を即座に思い知らせるものとなった。

    サポーターは今、このベテランMFがデパイとの連携を再燃させ、「ティマオ」を再び勝利へ導けるか注目している。

