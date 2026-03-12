ジェシー・リンガード、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトであるメンフィス・デパイからの助言がコリンチャンス移籍の「決め手」だったと明かす

33歳のミッドフィルダーは、今シーズン終了までの契約に合意し、さらに1年の延長オプションが付帯している。公式発表の場で、ユナイテッドのアカデミー出身選手は、オールド・トラッフォード時代に獲得したトロフィーに新たな栄冠を加えたいという明確な意欲を示し、高圧的な環境への準備態勢とクラブの優勝貢献への意欲を強調した。

「優勝するために、トロフィーを勝ち取るためにここに来た」とリンガードは入団会見で語った。「期待は分かっている。プレッシャーではあるが、それが好きだ」