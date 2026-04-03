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ジェシー・リンガード、ブラジルサッカー初体験となるコリンチャンスでの歴史的なデビュー戦を「誇りに思う」――結果は「厳しい」ものとなったが
ブラジレイロへの厳しいスタート
元マンチェスター・ユナイテッドの選手は、コリンチャンスがすでに0-2とリードを許していたハーフタイムにブレノ・ビドンと交代してピッチに入った。しかし、チームメイトのアランが挑発的なジェスチャーでレッドカードを受け、アウェイチームが後半の大部分を10人で戦わなければならなくなったことで、彼の任務はさらに困難なものとなった。
しかし、リンガードは数的劣勢に屈することなく、ボールを持つと活気と創造性を見せつけた。彼はこの試合でゴールを挙げる寸前まで迫ったが、ゴールへ向かうシュートはフルミネンセのベテランGKファビオの好セーブに阻まれた。試合は結局、3-1で敗戦に終わった。
マラカナンでの記念すべき夜
最終スコアには複雑な思いを抱かざるを得ないものの、リンガードは水曜日の夜、歴史にその名を刻んだ。リオデジャネイロで行われたこの試合で途中出場を果たした33歳の彼は、ブラジルサッカーのトップリーグでプレーした初のイングランド人選手となった。彼はインスタグラムに次のように投稿した。「コリンチャンスでのデビューを果たせて誇りに思う。結果としては受け入れがたいものだが、我々は団結して前へ進まなければならない。」
おなじみの顔ぶれと今後の提携
リンガードはブラジルでの最初の数分間、ほぼ単独でイングランド代表としてプレーしたが、ティマオのロッカールームには彼と親しい選手もいる。負傷で離脱中の元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、メンフィス・デパイとはまだ合流していないが、今後数週間のうちにこの2人が強力な攻撃の起点となることが期待されている。また、チームには元アーセナルのディフェンダー、ガブリエル・パウリスタも在籍しており、チームにさらなるプレミアリーグでの経験をもたらしている。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
コリンチャンスは現在、リーグ戦9試合で勝ち点10にとどまり、順位表で14位につけている。チームは日曜日にインテルナシオナルと対戦するが、リンガードは先発出場を果たし、チームに大きな貢献をしたいと意気込んでいる。