ジェシー・リンガード、ブラジルサッカー初体験となるコリンチャンスでの歴史的なデビュー戦を「誇りに思う」――結果は「厳しい」ものとなったが

元マンチェスター・ユナイテッドの選手は、コリンチャンスがすでに0-2とリードを許していたハーフタイムにブレノ・ビドンと交代してピッチに入った。しかし、チームメイトのアランが挑発的なジェスチャーでレッドカードを受け、アウェイチームが後半の大部分を10人で戦わなければならなくなったことで、彼の任務はさらに困難なものとなった。

しかし、リンガードは数的劣勢に屈することなく、ボールを持つと活気と創造性を見せつけた。彼はこの試合でゴールを挙げる寸前まで迫ったが、ゴールへ向かうシュートはフルミネンセのベテランGKファビオの好セーブに阻まれた。試合は結局、3-1で敗戦に終わった。