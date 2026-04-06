ジェシー・リンガード、コリンチャンスでの初先発で精彩を欠く。セリエAで苦戦中の同クラブは、インテルナシオナルに痛手となる敗戦を喫したことを受け、元ブラジル代表監督のドリヴァル・ジュニオルを解任した。

元ブラジル代表監督ドリヴァルの解任は、コリンチャンスが全大会を通じて直近9試合で1勝も挙げられなかった激動の時期を経て行われた。 大きなプレッシャーにさらされていたクラブの理事会は、日曜日の接戦での敗戦後、同監督がメディアの取材に応じる間もなく、このベテラン監督との契約を解除することを決定した。この決定により、ここ最近制御不能に陥っていた約1年に及ぶ在任期間が幕を閉じ、2025年のコパ・ド・ブラジル優勝チームは、国内リーグの重要な局面において新たな指導者を探さざるを得なくなった。

クラブからの公式声明は以下の通りである。「スポルト・クラブ・コリンチャンス・パウリスタは、ドリーヴァル・ジュニオール監督およびその技術スタッフの解任を発表する。 クラブは、2025年コパ・ド・ブラジルや2026年レイ・スーパーカップといった、クラブの歴史に刻まれる重要な成果をチーム指揮下で残した彼らの貢献に感謝する。コリンチャンスは、彼らの今後のキャリアにおける成功を祈るとともに、月曜日（6日）のトレーニングはU-20監督のウィリアム・バティスタが指揮を執ることをお知らせする。」











