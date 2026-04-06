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ジェシー・リンガード、コリンチャンスでの初先発で精彩を欠く。セリエAで苦戦中の同クラブは、インテルナシオナルに痛手となる敗戦を喫したことを受け、元ブラジル代表監督のドリヴァル・ジュニオルを解任した。
ドリヴァル・ジュニアが解任された
元ブラジル代表監督ドリヴァルの解任は、コリンチャンスが全大会を通じて直近9試合で1勝も挙げられなかった激動の時期を経て行われた。 大きなプレッシャーにさらされていたクラブの理事会は、日曜日の接戦での敗戦後、同監督がメディアの取材に応じる間もなく、このベテラン監督との契約を解除することを決定した。この決定により、ここ最近制御不能に陥っていた約1年に及ぶ在任期間が幕を閉じ、2025年のコパ・ド・ブラジル優勝チームは、国内リーグの重要な局面において新たな指導者を探さざるを得なくなった。
クラブからの公式声明は以下の通りである。「スポルト・クラブ・コリンチャンス・パウリスタは、ドリーヴァル・ジュニオール監督およびその技術スタッフの解任を発表する。 クラブは、2025年コパ・ド・ブラジルや2026年レイ・スーパーカップといった、クラブの歴史に刻まれる重要な成果をチーム指揮下で残した彼らの貢献に感謝する。コリンチャンスは、彼らの今後のキャリアにおける成功を祈るとともに、月曜日（6日）のトレーニングはU-20監督のウィリアム・バティスタが指揮を執ることをお知らせする。」
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リンガードの苦戦した初先発
リンガードは、先発メンバーとして初出場したこの試合で、期待外れなパフォーマンスに終わった。FCソウルを退団後、3月にコリンチャンスに加入した33歳の元マンチェスター・ユナイテッドFWは、試合の流れを変えることができず、ボールタッチはわずか27回、キーパスはゼロにとどまり、後半早々に警告を受けた。リンガードは72分に交代でピッチを去ったが、その直後にアレクサンドロ・ベルナベイがアウェイチームに勝ち越しゴールを決めた。
賛否両論の指導者としての評価
ドリヴァル監督は、63試合の指揮期間中に2つのタイトルを獲得してクラブを去ることとなった。その中には、今年初めにフラメンゴを破って制したスーペルコパ・ド・ブラジルも含まれている。しかし、2月19日のアトレチコPR戦での1-0勝利以降、9試合連続で勝利から遠ざかっていたことが決定的な要因となり、特にパウリスタ選手権の準決勝での早期敗退を受けて、その状況は打開不能となった。 クラブ首脳陣は今後、リンガードのような注目度の高い選手を擁するチーム体制を安定させなければならない。リンガードは2026年12月まで契約を結んでおり、さらに12カ月の延長オプションが付いている。
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リベルタドーレス杯の戦いが迫っている
コリンチャンスは、今週木曜日にアルゼンチンで行われるプラテンセとのCONMEBOLリベルタドーレス・カップの重要な一戦を控え、厳しい状況に直面している。試合開始までに、リンガードら選手たちが新たな常任監督の就任を迎えることになるかどうかは、まだ定かではない。