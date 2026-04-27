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ジェシー・リンガードは、マンチェスター・ユナイテッドでの「驚異的な」シーズンを送ったブルーノ・フェルナンデスがバロンドールの候補に入るべきだと主張し、マイケル・キャリックについても率直に評価した。
フェルナンデスがトップ4入りを牽引
マンチェスター・ユナイテッドはトップ4とCL出場権を狙い、フェルナンデスは30試合で8ゴール18アシストと活躍している。 現在、ティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネが持つシーズン最多アシスト記録（18アシスト）まであと2アシストであり、残り5試合で更新の可能性を残している。多くの専門家がフェルナンデスをPFA年間最優秀選手賞の候補に挙げ、リンガードはユナイテッドが欧州カップ戦に出ていないにもかかわらずバロンドール候補にも名を連ねるべきだと主張している。
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「あそこにいるに違いない！」
リンガードは2020～2022年、オールド・トラッフォードでフェルナンデスとチームメイトだった。彼はフェルナンデスがサッカー界最高の個人賞に「100パーセント」値すると語る。
「今シーズンのマンチェスター・ユナイテッドでの彼のパフォーマンスは並外れている。彼は間違いなく候補の一人だ」とリンガードはBBCスポーツのインタビューで語った。
また、フェルナンデスとは「彼はいつも私のベストを引き出し、そばにいてくれた」と語った。
イングランド代表32試合出場経験を持つリンガードのこの発言は、元同僚ポール・ポグバが「フェルナンデスがペップ率いるマンチェスター・シティでプレーしていれば、間違いなくバロンドール候補だった」と語った直後に寄せられた。
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キャリックの正式就任を予想
キャリック監督の下、ユナイテッドは復活の兆しを見せている。1月に就任以来、12試合で8勝。リンガードは「キャリックは正式監督になる実績を挙げた。チームは飛躍的に進歩した」と語る。
「監督が変わり、新しい考えや選手が加わると難しいこともある」とリンガードは語る。「それでもマイケル・キャリックの下ではチームが正しい方向に向かっている。ユナイテッド時代の経験から、彼の指導スタイルはよく知っている。選手たちは彼の下で良いプレーをしている。彼にはマンチェスター・ユナイテッドのDNAが流れ、クラブの内情を熟知している」
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次は何が待っているのでしょうか？
リンガードは2022年夏、フリーエージェントでマンチェスター・ユナイテッドを退団。ノッティンガム・フォレストでの挑戦は期待外れに終わった。その後、韓国のFCソウルで2シーズン過ごし、「頭をリセットし、サッカーへの情熱を取り戻す必要があった」と語っている。
「ユナイテッドでは素晴らしい成果を挙げた。だが、次に進む時が来た。僕にとってその場所は韓国だった」
3月にはフリーでコリンチャンス（ブラジル）へ移籍し、すでにセリエA5試合に出場。8日に行われるコパ・リベルタドーレスのグループステージ、ペニャロール戦でも出場が予想される。
一方、フェルナンデスとキャリックは月曜夜ホームのブレントフォード戦を含むプレミアリーグ最終戦に集中している。リヴァプール、サンダーランド、ノッティンガム・フォレスト、ブライトン戦でシーズンを締めくくる。