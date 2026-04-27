ジェシー・リンガードは、マンチェスター・ユナイテッドでの「驚異的な」シーズンを送ったブルーノ・フェルナンデスがバロンドールの候補に入るべきだと主張し、マイケル・キャリックについても率直に評価した。

リンガードは2020～2022年、オールド・トラッフォードでフェルナンデスとチームメイトだった。彼はフェルナンデスがサッカー界最高の個人賞に「100パーセント」値すると語る。

「今シーズンのマンチェスター・ユナイテッドでの彼のパフォーマンスは並外れている。彼は間違いなく候補の一人だ」とリンガードはBBCスポーツのインタビューで語った。

また、フェルナンデスとは「彼はいつも私のベストを引き出し、そばにいてくれた」と語った。

イングランド代表32試合出場経験を持つリンガードのこの発言は、元同僚ポール・ポグバが「フェルナンデスがペップ率いるマンチェスター・シティでプレーしていれば、間違いなくバロンドール候補だった」と語った直後に寄せられた。



