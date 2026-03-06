ジェシー・リンガードのコリンチャンスでの年俸が明らかに――元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、メンフィス・デパイが同クラブで得る額よりはるかに低い

この移籍はリンガードにとってデパイと再びタッグを組む絶好の機会となる。 両者は2015-16シーズンにオールド・トラッフォードで31試合を共に戦い、それ以来親交を深めてきた。デパイは2024年にアトレティコ・マドリードから移籍して以来、ブラジルで象徴的な存在となり、73試合で19得点を記録。コパ・ド・ブラジル決勝のヴァスコ・ダ・ガマ戦では決勝点を挙げている。

コリンチャンスは欧州経験者を加える大規模な補強を進めており、リンガードはデパイに加え、元アーセナルDFガブリエル・パウリスタ、元ワトフォードFWアンドレ・カリリョらが在籍するチームに加わる。