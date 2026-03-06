Getty Images Sport
ジェシー・リンガードのコリンチャンスでの年俸が明らかに――元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、メンフィス・デパイが同クラブで得る額よりはるかに低い
リンガードのブラジルでの新たな章
リンガードはアジアからの退団を正式に発表し、FCソウルとの契約延長交渉の末「双方の合意」により退団に至ったと説明。アジアでの経験は「忘れられない貴重な経験であり、生涯大切に思う」と述べた。 元イングランド代表選手は最近、複数の移籍報道が浮上しており、ウェストハム、バーンリー、セルティック、レンジャーズを含む最大7クラブが獲得の機会を断ったと伝えられていた。しかしその後、ブラジルクラブのコリンチャンスへの移籍が完了したことを同クラブが3月6日に確認した。
デパイと比較すると驚くべき賃金格差
この移籍はティマオにとって注目度の高い補強となる一方、リンガードの契約条件はクラブの他のスター選手と比べると驚くほど控えめだ。 R7 Esportesによれば、このイングランド人選手との口頭合意額は月額10万ユーロ（約1億4000万円）である。この差は、彼の友人であり元マンチェスター・ユナイテッドの同僚であるメンフィス・デパイと比較すると特に顕著だ。デパイの月収は約98万ユーロ（約1億3000万円）と報じられており、リンガードの約10倍に上る。
オールド・トラッフォード再会、サンパウロにて
この移籍はリンガードにとってデパイと再びタッグを組む絶好の機会となる。 両者は2015-16シーズンにオールド・トラッフォードで31試合を共に戦い、それ以来親交を深めてきた。デパイは2024年にアトレティコ・マドリードから移籍して以来、ブラジルで象徴的な存在となり、73試合で19得点を記録。コパ・ド・ブラジル決勝のヴァスコ・ダ・ガマ戦では決勝点を挙げている。
コリンチャンスは欧州経験者を加える大規模な補強を進めており、リンガードはデパイに加え、元アーセナルDFガブリエル・パウリスタ、元ワトフォードFWアンドレ・カリリョらが在籍するチームに加わる。
契約内容と今後の目標
リンガードはクラブとの契約を12月まで延長することで合意したと報じられており、ブラジルでの在籍期間中に特定のパフォーマンス目標を達成した場合、契約が自動的に延長される可能性がある。この動きは、同じくブラジルのレモとの交渉が進展しなかった後に起こり、コリンチャンスが素早く動いた結果となった。
