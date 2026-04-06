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ジェシー・リンガードとメンフィス・デパイに新監督！勝ち星のない状況が続く中、降格圏に近づくブラジルチームで、元マンチェスター・ユナイテッドの2人がドリヴァル・ジュニアの後任を知らされる
ディニズが候補者に選出された
ESPNによると、コリンチャンスは2時間以上にわたる会談を経て、ディニス氏と合意に達した。2月にヴァスコ・ダ・ガマを退任して以来、無職だった51歳の同監督は、現在の選手陣を高く評価しており、彼らが自身のポゼッション重視の戦術スタイルに完璧に合致していると確信している。クラブは、日曜日の1-0での敗戦を受けて解任された前監督の後任として、彼を最有力候補と見なしていた。 契約や手続き上の詳細は現在も調整中だが、今週後半に行われるプラテンセ戦では、彼がベンチ入りする見込みだ。
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一つの時代の終わりと、限界に達すること
解任の決定は、チームの成績が急激に低下したことが主な要因でした。この解任について、クラブ幹部のマルセロ・パス氏は、この人事異動の背景について詳しく説明しました。彼は次のように述べました。「報道関係者およびサポーターの皆様への敬意を表し、ドリヴァル監督とそのコーチングスタッフとの契約を更新しないことを改めてお伝えします。 彼の尽力と、クラブの歴史に刻まれたタイトル獲得という成果に対し、感謝の意を表したい。しかし、その仕事は限界に達していたと理解している。もはや技術的な進化は望めなかった。9試合未勝利というのは、コリンチャンスにとってあまりにも長い期間だ。」
チーム編成をめぐる対立の中で、遺産を残す
突然の退任となったものの、元監督は在任中にコパ・ド・ブラジルやスーペルコパ・ド・ブラジルといった主要タイトルを獲得し、大きな功績を残した。 ソーシャルメディアで公開された別れの動画の中で、彼は選手層の厚さに関する課題について言及した。「4つの大会を戦うことになり、非常に厳しい1年になることは分かっていた。だからこそ、私は何度も強く主張した。シーズンを通じて選手交代を行うための選択肢を確保できる、もう少し複雑で、もう少しバランスの取れた選手層が必要だったからだ」と彼は説明した。
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スター選手の獲得と若手選手の育成
クラブが元ブラジル代表暫定監督を招聘したのは、主に、彼が著名な選手を指導し、若手選手を育成してきた実績が評価されたためである。 現在のチームには、メンフィス・デパイやジェシー・リンガードといった国際的なスター選手に加え、有望なアカデミー出身選手も在籍している。クラブ首脳陣は、ブレノ・ビドンとアンドレを、新体制の下で大きく成長できるキープレーヤーとして注目している。サンパウロやヴァスコでの若手育成における成功実績を踏まえ、経営陣は新監督こそが、有望な若手選手の技術的・経済的価値を最大限に引き出すのに最適な人物であると確信している。