解任の決定は、チームの成績が急激に低下したことが主な要因でした。この解任について、クラブ幹部のマルセロ・パス氏は、この人事異動の背景について詳しく説明しました。彼は次のように述べました。「報道関係者およびサポーターの皆様への敬意を表し、ドリヴァル監督とそのコーチングスタッフとの契約を更新しないことを改めてお伝えします。 彼の尽力と、クラブの歴史に刻まれたタイトル獲得という成果に対し、感謝の意を表したい。しかし、その仕事は限界に達していたと理解している。もはや技術的な進化は望めなかった。9試合未勝利というのは、コリンチャンスにとってあまりにも長い期間だ。」