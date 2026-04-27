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ジェシー・リンガードが、イングランド代表のワールドカップ展望を分析。また、コリンチャンスへの電撃移籍後にネイマールと連絡を取ったと明かした。
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リンガード、イングランドのワールドカップ優勝を後押し
2018年ワールドカップ準決勝進出に貢献したリンガードは、国際大会で勝つ方法を熟知している。コリンチャンスに移籍し、遠くからイングランド代表を見守る33歳の彼は、トゥヘル監督率いるチームが今夏北米でタイトルを獲得できると確信している。
「大きな大会ではいつも好結果を残してきた。チームメイトの力を知っているし、優勝できない理由はない」とリンガードはBBCに語った。
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南米でネイマールと交流する
ブラジルでの生活で、リンガードはすでにサッカー界のスターたちと交流している。コリンチャンスの新加入選手は、幼少期から応援していたサントスに復帰したネイマールと連絡を取っていると明かした。近い将来、コリンチャンス対サントスでピッチ上で元バルセロナ選手と対戦する可能性を楽しみにしている。
「世界クラスの選手と対戦するのはいつだって良いことだ。彼らと対戦して自分の実力を試したい」
マンチェスター・ユナイテッド時代、チームメイトのマーカス・ラッシュフォードがネイマールと天気の話をしてからかわれたエピソードを振り返り、リンガードは「同じ手を使うかもしれない」と冗談。「ミームが大量に作られちゃうだろうね。ブラジルの天気について触れてみるかも…晴れてるからね！」
コリンチャンスと共に歴史を刻む
サンパウロへの移籍には地元評論家の懐疑的な声もあったが、リンガードは徐々に批判を黙らせている。先日、コパ・ド・ブラジルで英国人初得点を挙げ、バラ戦で鮮やかなボレーを決めた。試合適応に苦しんでいた彼にとって、これは大きな突破口だ。
厳しい視線にさらされながらも、リンガードは自身の実力を証明する決意を固めている。「ここは依然としてハイレベルなサッカーの世界だ」と彼は断言した。「自分にはハイレベルなプレーができると信じている。僕にとって重要なのは、ここでの競争環境――クラブの規模やリーグのレベルの高さだった。他にもオファーはあったが、それでもあえて挑戦を選んだ。トロフィーを掲げるためにここに来たんだ。」
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ブラジルの文化への適応
ピッチ外では、リンガードはブラジル屈指の熱狂的サポーターを持つクラブでプレーする独特のプレッシャーを感じている。彼はすでに、結果を求めてトレーニンググラウンドに訪れるファンなど、ティマオの伝説的な熱気を目の当たりにした。「こんな経験は初めてだ。ファンがグラウンドに入ってきて、僕たちに話しかけてくる」。 彼らが僕たちが良いプレーをして勝つことをどれほど熱望しているかがわかる。それが試合当日に勝つための原動力になるんだ。」
次に課題としているのはコミュニケーションだ。韓国・FCソウル時代は通訳に頼ったが、サンパウロ生活に溶け込むためポルトガル語を習得する決意をしている。「韓国語はとても難しかった。いくつかの単語は覚えたが、ここでは実際に言語を学べそうな気がする」