ジェシー・リンガードが、イングランド代表のワールドカップ展望を分析。また、コリンチャンスへの電撃移籍後にネイマールと連絡を取ったと明かした。

ブラジルでの生活で、リンガードはすでにサッカー界のスターたちと交流している。コリンチャンスの新加入選手は、幼少期から応援していたサントスに復帰したネイマールと連絡を取っていると明かした。近い将来、コリンチャンス対サントスでピッチ上で元バルセロナ選手と対戦する可能性を楽しみにしている。

「世界クラスの選手と対戦するのはいつだって良いことだ。彼らと対戦して自分の実力を試したい」

マンチェスター・ユナイテッド時代、チームメイトのマーカス・ラッシュフォードがネイマールと天気の話をしてからかわれたエピソードを振り返り、リンガードは「同じ手を使うかもしれない」と冗談。「ミームが大量に作られちゃうだろうね。ブラジルの天気について触れてみるかも…晴れてるからね！」