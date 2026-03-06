ジェシー・リンガードが新クラブへ！コリンチャンスが元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手の獲得を正式発表

ベテラン攻撃手は現在、試合でのフィットネスを高めるためチーム練習に参加している。クラブが残りの手続き上の障害と登録書類を最終調整する間、リンガードは技術スタッフの指導のもと即戦力として貢献することに集中している。クラブは今後のシーズンで国内および大陸のタイトル獲得を目指している。

彼の加入は、南米サッカーの頂点を目指すコリンチャンスの高い野心期と重なる。リンガードがプレミアリーグと代表で培った豊富な経験は、今後数ヶ月にわたる過密日程を乗り切る上で、チームにとって重要な戦力となることが期待されている。