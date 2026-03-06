Getty Images Sport
翻訳者：
ジェシー・リンガードが新クラブへ！コリンチャンスが元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手の獲得を正式発表
ブラジルで新たな地平を切り開く
この移籍は、ウォリントン生まれの攻撃的選手にとって新たな異国での挑戦となる。彼は最近までFCソウルで韓国でのプレーを経験していた。2016年FAカップ決勝で決勝ゴールを決めたことで有名なリンガードは、元トルコ代表コリン・カジム＝リチャーズに続き、歴史あるサンパウロを本拠地とするクラブでプレーする2人目のイングランド生まれの選手となる見込みだ。
- AFP
古くからのチームメイトと再会した
コリンチャンスでは、リンガードはロッカールームでおなじみの顔を見つけることになる。かつてオールド・トラッフォードでチームメイトだったオランダ人FWメンフィス・デパイと再会するからだ。 クラブはリンガードが背番号77を着用することを正式に発表。ウェストハムとノッティンガム・フォレストでのプレーを経て、32回のイングランド代表経験を持つこの元代表選手は、Kリーグでのキャリアを終えた後、ブラジルリーグの熱狂的な雰囲気の中で自身のキャリアを再燃させようとしている。
リンガードの第一印象
リンガードは既にジョアキン・グラヴァ・センターでのトレーニングを開始し、現地サポーターの歓迎に喜びを表明した。2018年ワールドカップ準決勝進出に貢献した元イングランド代表選手は、ブラジル到着時に出迎えたサポーターの熱意に明らかに感動していた。
「まず空港で『コリンチャンス！コリンチャンス！』と叫ぶファンを見ました。サポーターの情熱は本当に素晴らしく、感動的です。ここでの練習場は信じられないほど素晴らしく、選手たちは温かく迎え入れてくれました。監督やディレクターにも会えて最高でした」 最初の印象は？とても幸せだし、早くプレーしたい」とリンガードはブラジルでの新たな挑戦の始まりを振り返りながら語った。
- AFP
行動の準備は整った
ベテラン攻撃手は現在、試合でのフィットネスを高めるためチーム練習に参加している。クラブが残りの手続き上の障害と登録書類を最終調整する間、リンガードは技術スタッフの指導のもと即戦力として貢献することに集中している。クラブは今後のシーズンで国内および大陸のタイトル獲得を目指している。
彼の加入は、南米サッカーの頂点を目指すコリンチャンスの高い野心期と重なる。リンガードがプレミアリーグと代表で培った豊富な経験は、今後数ヶ月にわたる過密日程を乗り切る上で、チームにとって重要な戦力となることが期待されている。
広告