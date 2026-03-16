ジェシー・リンガードがブラジルで直面する最大の課題を明かした。元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手は、その「オーラ」ゆえに、メンフィス・デパイと共にコリンチャンスで成功すると期待されている。

コリンチャンスで背番号77を背負うリンガードは、サッカーへの情熱で知られるこの国にやって来たことへの興奮を語った。ブラジルに到着して間もなく、彼は次のように述べた。「まず、空港でファンたちが『ゴー・コリンチャンス！ゴー・コリンチャンス！』と叫んでいるのを見ました。サポーターたちの情熱は本当に凄まじく、それを見るのは素晴らしいことです。

「ここの練習場は素晴らしいし、選手たちは両手を広げて私を迎えてくれた。監督やディレクターも同様で、彼らに会えて本当に良かった。第一印象としては、とても幸せだし、早くプレーしたい気持ちでいっぱいだ。」

リンガードはネオ・キミカ・アリーナでの初記者会見で、自身の目標について次のように付け加えた。「私は勝利し、トロフィーを勝ち取るためにここに来た。期待されていることは分かっているし、プレッシャーもあるが、それが好きだ。

「彼［デパイ］は、ここがブラジル最大のクラブだと教えてくれ、ファンや彼らの情熱についても語ってくれた。それが、私がオファーを受け入れる決断をした決定的な要因だった。他の選手たちと共にピッチに立ち、彼らの勝利に貢献できることに、本当にやる気が出ている。

「最も感銘を受けたのは、獲得したトロフィーの数だ。大きなチームだということは知っていたが、博物館を訪れて、このクラブがいかに巨大で、その歴史がいかに深いかを実感した。その一員となり、タイトルを勝ち取り、名を残したい。」