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ジェシー・リンガードがブラジルで直面する最大の課題を明かした。元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手は、その「オーラ」ゆえに、メンフィス・デパイと共にコリンチャンスで成功すると期待されている。
ブラジルは、韓国での22か月の滞在を経て、リンガードの獲得に乗り出した
33歳となったリンガードは、再び自分の居心地の良い場所から飛び出した。彼が初めてそうしたのは、2024年に韓国へ移籍した時だった。ノッティンガム・フォレストを退団後、数ヶ月間フリーエージェントとして過ごした末、極東への移籍が決まったのである。
イングランド代表として32試合に出場した彼は、アジアでは「ロックスター」のように扱われ、FCソウルでキャプテンを務める中で、サッカーへの情熱を再燃させた。22ヶ月にわたる冒険は2025年12月に幕を閉じた。
再びフリーエージェントとなったリンガードは、魅力的なオファーを待つ間、個人トレーニングプログラムに多くの時間を費やした。ヨーロッパ、特に英国への復帰も噂されたが、リンガードは代わりにサンパウロを本拠地とするコリンチャンスと1年契約を結んだ。そこで彼は、かつてオールド・トラッフォードでチームメイトだったメンフィス・デパイと再会を果たしている。
最大の課題：リンガードが南米で成功するための秘訣を語る
リンガードが南米で直面する最大の試練について問われた際、元全北現代自動車監督のポイエット氏は（Acebet Crypto Sports Bettingとの提携により）GOALに対し次のように語った。「ブラジルサッカーの個性やメンタリティという点では、リンガードは問題なくやっていけると思う。彼には、ブラジルへ渡り、デパイらと共にその世界の一員となるためのオーラがあると思う。
「ただ、彼が苦労するのは、韓国ではすべてが近くて主要都市にいたのに対し、ここでは常に移動し続け、休む間もなく150試合、3つの異なるリーグ、コパ・リベルタドーレスを含め4つの大会をこなすことになる点だ。もし彼が長くそこに留まるなら、それは大変なことになるだろう。
「しかし、彼個人としても、様々なものを見ることは良いことだと思う。異なる文化から多くのことを学べるからだ。韓国で彼と話した限りでは、彼はイングランドに戻ることを考えていたようだ。おそらく適切なオファーがなかったため、新たな経験を求めて再び海外へ行くことを決めたのだろう。彼にとって良い結果になることを願っている。」
トロフィー獲得への目標：元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が野心的な目標を掲げる
コリンチャンスで背番号77を背負うリンガードは、サッカーへの情熱で知られるこの国にやって来たことへの興奮を語った。ブラジルに到着して間もなく、彼は次のように述べた。「まず、空港でファンたちが『ゴー・コリンチャンス！ゴー・コリンチャンス！』と叫んでいるのを見ました。サポーターたちの情熱は本当に凄まじく、それを見るのは素晴らしいことです。
「ここの練習場は素晴らしいし、選手たちは両手を広げて私を迎えてくれた。監督やディレクターも同様で、彼らに会えて本当に良かった。第一印象としては、とても幸せだし、早くプレーしたい気持ちでいっぱいだ。」
リンガードはネオ・キミカ・アリーナでの初記者会見で、自身の目標について次のように付け加えた。「私は勝利し、トロフィーを勝ち取るためにここに来た。期待されていることは分かっているし、プレッシャーもあるが、それが好きだ。
「彼［デパイ］は、ここがブラジル最大のクラブだと教えてくれ、ファンや彼らの情熱についても語ってくれた。それが、私がオファーを受け入れる決断をした決定的な要因だった。他の選手たちと共にピッチに立ち、彼らの勝利に貢献できることに、本当にやる気が出ている。
「最も感銘を受けたのは、獲得したトロフィーの数だ。大きなチームだということは知っていたが、博物館を訪れて、このクラブがいかに巨大で、その歴史がいかに深いかを実感した。その一員となり、タイトルを勝ち取り、名を残したい。」
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リンガードはいつコリンチャンスでデビューするのだろうか？
リンガードはデビューを待ちながら、コリンチャンスで試合へのコンディションを整えることに取り組んでいる。クラブの直近の試合では、デパイがゴールを決めるのを遠目に見守った。この試合ではガビゴルも得点を挙げたが、ドリヴァル監督率いるチームはネイマール率いるサントスと1-1で引き分けた。
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