ジェシー・リンガードがコリンチャンスでのデビューに向け大きな一歩を踏み出したが、元マンチェスター・ユナイテッドのウインガーはまだ同クラブに登録されていない

今月初めに南米に到着して以来、この33歳のウインガーは、ティマオ（コリンチャンス）でプレーするためのゴーサインを待ち続けていた。彼は今シーズン終了までの契約に合意しており、さらに1年の延長オプションが付いている。就労許可証の発行は、コリンチャンスがブラジルサッカー連盟（CBF）への正式な登録手続きを進めるための、極めて重要な第一歩となる。

手続きが進められている間、ドリヴァル・ジュニオール監督はリンガードのフィジカルコンディションの調整に注力してきた。33歳のこのウインガーは、韓国のFCソウルを退団した後、試合感覚を完全に取り戻す必要があるという条件付きで契約を結んでいるため、技術スタッフは国際試合の合間を利用して手続きを急ぐことはしなかった。