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ジェシー・リンガードがコリンチャンスでのデビューに向け大きな一歩を踏み出したが、元マンチェスター・ユナイテッドのウインガーはまだ同クラブに登録されていない
元「レッド・デビル」のビザ取得に突破口
今月初めに南米に到着して以来、この33歳のウインガーは、ティマオ（コリンチャンス）でプレーするためのゴーサインを待ち続けていた。彼は今シーズン終了までの契約に合意しており、さらに1年の延長オプションが付いている。就労許可証の発行は、コリンチャンスがブラジルサッカー連盟（CBF）への正式な登録手続きを進めるための、極めて重要な第一歩となる。
手続きが進められている間、ドリヴァル・ジュニオール監督はリンガードのフィジカルコンディションの調整に注力してきた。33歳のこのウインガーは、韓国のFCソウルを退団した後、試合感覚を完全に取り戻す必要があるという条件付きで契約を結んでいるため、技術スタッフは国際試合の合間を利用して手続きを急ぐことはしなかった。
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登録に関する最後の課題が残っている
ビザの手続きは進んでいるものの、リンガードはまだブラジレイラオでの出場登録が正式に完了していない。試合の登録メンバーに名を連ねるには、クラブがブラジルサッカー連盟（CBF）の「デイリー・インフォメーション・ブレティン（BID）」に彼の名前を掲載させる必要がある。残りの手続きが完了すれば、登録は比較的迅速に進む見込みだ。
もし数日以内に登録が完了すれば、リンガードは4月2日にマラカナンで行われるフルミネンセ戦に出場できる可能性がある。これは、彼の加入を熱狂的な歓迎で迎え、信頼を寄せてくれたクラブへの恩返しを望んでいるこの攻撃手にとって、重要な節目となるだろう。
メンフィス・デパイとのつながり
リンガードがサンパウロへの移籍を決断した背景には、オールド・トラッフォード時代からの馴染みの顔が大きく影響していた。このイングランド人選手は、ブラジルサッカーの情熱的な環境で自身の力を試すことを選んだ際、オランダ代表選手との会話が決定的な役割を果たしたと明かした。
「彼［デパイ］は、ここがブラジル最大のクラブだと教えてくれ、ファンや彼らの情熱について語ってくれた」とリンガードは入団会見で語った。「それが、私がオファーを受け入れる決断を下す上で、間違いなく決定的な要因となった。他の選手たちと共にピッチに立ち、彼らの勝利に貢献できることに、本当にやる気を感じている」
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ブラジルでのタイトル獲得への意欲
元イングランド代表のリンガードは、トロフィーコレクションをさらに増やすという明確な目標を胸に、コリンチャンスに加入する。すでにクラブの博物館を見学したリンガードは、背番号77を背負い、この歴史あるクラブに永く記憶に残る功績を残したいという思いを力強く語った。
「まず、空港でファンが『ゴー・コリンチャンス！ゴー・コリンチャンス！』と叫んでいるのを見ました。サポーターの情熱は本当に凄まじく、それを見るのは素晴らしいことです。ここの練習場は信じられないほど素晴らしく、選手たちは両手を広げて私を迎えてくれました。監督やディレクターも同様で、お会いできて嬉しかったです。第一印象としては、とても幸せですし、早くプレーしたいと待ちきれません」と彼は付け加えた。