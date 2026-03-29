ボスニア・ヘルツェゴビナは、再び歴史を刻むチャンスを迎えている。このバルカン半島の代表チームは、2014年に一度だけ出場したワールドカップへの復帰まで、あと1試合に迫っている。 当時も今も、ドラゴンズの運命の多くは、ボスニアサッカーを象徴する選手、エディン・ジェコにかかっている。実際、バルバレズ監督率いるチームがイタリアとのプレーオフ決勝に臨むことになったのは、ウェールズ戦で、英国勢に勝利の兆しが見えていたまさにその瞬間に、元ローマ、インテル、フィオレンティーナ所属の彼が放った、彼にとっては数え切れないほどのゴールのおかげである。 サラエボの白鳥は、40歳になってもなお決定的な存在であり続ける欧州サッカーの象徴だが、その将来は不透明だ。数ヶ月後、定期的に得点を重ねていようとも、ジェコは引退を決意するかもしれない。
翻訳者：
ジェコはワールドカップに向けイタリア代表として戦う。しかし、夏には引退する可能性も：シャルケでの活躍から記録まで、このストライカーの将来はどうなるのか
記録的な数字
ゼニツァで行われるこの待望の一戦において、彼こそがイタリア代表にとって最大の脅威となるだろう。デジョコ自身、試合を前に、このような一戦が自国にとってどのような意味を持ち、どれほど大きな賭け事であるかをこう説明した。「どちらのチームが優勝候補と言えるかは分からない。我々は勝てる。それは私だけでなく、我々のサッカー界の次世代全体にとっても非常に意義深いものになるだろう」と彼は語った。
真のリーダーであり、ボスニアサッカー界のレジェンドとして、ジェコは、新進気鋭の才能と、すでに欧州サッカー界で確固たる地位を築いた選手たちを融合させたチームを背負っている。 しかし、スターは今も変わらず彼だ。ウェールズ戦で決勝点を決め、試合をPK戦に持ち込み、バルカン勢が勝利を収める原動力となったそのゴールは、またしても歴史に残る一撃であり、母国の歴史に刻まれ、後世に語り継がれることになるだろう。 このゴールにより、彼は代表通算146試合で73得点（うちワールドカップ予選だけで45試合中31得点）を記録し、20年連続で代表戦での得点記録を更新した。そう、2007年から2026年まで、少なくとも年に1回はボスニア代表で得点を挙げているのだ。これは途方もない偉業である。
しかし、この40歳になったばかりの選手がトッププレイヤーとして名を連ねる記録やランキングは数え切れないほどある。ワールドカップ予選でのゴール数に限れば、彼を上回るのはわずか5人の選手だけだ。さらにランキングを欧州選手に限定すれば、ジェコはクリスティアーノ・ロナウドとロベルト・レヴァンドフスキに次ぐ3位にランクインしている。 最後に、2000年以降の現代において、彼より多くのゴールを挙げた選手はわずか6人しかいない。リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、ロベルト・レヴァンドフスキ、ルイス・スアレス、ズラタン・イブラヒモビッチ、そしてカリム・ベンゼマだ。まさに豪華な顔ぶれである。
シャルケ04の近況は？
不滅のジェコは代表戦だけでなく、今年1月に移籍したドイツ2部リーグでも新たな若さを取り戻しつつある。フィオレンティーナでの精彩を欠いた期間を経て、このボスニア出身の選手はかつてヴォルフスブルクで優勝を果たしたドイツに戻り、現在首位を走り、ビッグクラブへの復帰を激しく争っているシャルケ04を牽引している。
1986年生まれの彼は、新しい環境ですぐに大きなインパクトを残した。デビュー戦でゴールを決め、それ以来その勢いは止まらない。ゲルゼンキルヒェンのクラブでプレーした8試合で、6ゴール3アシストを記録しており、これが「最後の輝き」などとは到底言えない。
そもそもこのボスニア人選手は、前述の通り、フィオレンティーナでの経験が期待外れに終わっていた。フィオレンティーナでの18試合出場、1,257分のプレー時間の中で、リーグ戦では一度もゴールを決められず、得点したのはカンファレンスリーグのみだった。 ピッチ上でのインパクトは限定的で、むしろ、当時のピオリ監督率いるチームが最も困難な時期にあった際、メディアへの攻撃やサポーターとの不和の方が話題になっていた。ピッチ上では、今や対戦相手となるキーンとの相性の悪さ以外、特筆すべきことはほとんどなかった。
ワールドカップと合宿の間の未来
ジェコにどのような未来が待ち受けているのか、見通すのは難しい。もちろん、ゼニツァで行われるイタリア戦が彼のキャリアを延ばすかどうかの分かれ目となるだろう。もしボスニア代表として敗退することになれば、引退に関する議論は夏に再燃することになるだろう。 一方で、今回のワールドカップでは、歴史に新たな1ページを刻む可能性もある。ゴールキーパーを除けば、ワールドカップに複数回出場した選手はごくわずか、いや、たった1人しかいない。それは1994年アメリカ大会でカメルーン代表としてプレーした42歳のロジェ・ミラだ。 しかし、次回のワールドカップでは、ジェコは再び素晴らしい仲間と肩を並べることになるかもしれない。実際、彼よりもさらに「年長」であるルカ・モドリッチとクリスティアーノ・ロナウドも、6度目のワールドカップ出場を果たす可能性があるからだ。
もう一つの要因として、シャルケでのブンデスリーガ昇格の可能性が挙げられる。新クラブで全方位的な活躍を見せるジェコは、トップリーグで最後の挑戦をするため残留を決断するかもしれない。それは、スパイクを釘に掛ける前の、最後のロマンチックな駆け抜けとなるだろう。
2025年の夏、フィオレンティーナでのシーズンを迎える前に、彼はこの件について次のように語っていた。「トレーニングキャンプには正しい心構えで臨みたい。引退することに満足できた時、私は引退する。その日はまだ先だと感じている。そう言えることを誇りに思う。 すべての試合に出場できるわけではないことは分かっている。回復にかかる時間は、20代の頃とは違っている。だが、まだ貢献できることはたくさんある」。最近、彼はこう付け加えた。「夏には自分の体の声に耳を傾け、何が言っているのか確かめるつもりだ。だが今のところ、ゴールを決め続けていることからも分かるように、まだ調子は良い」。