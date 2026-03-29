ゼニツァで行われるこの待望の一戦において、彼こそがイタリア代表にとって最大の脅威となるだろう。デジョコ自身、試合を前に、このような一戦が自国にとってどのような意味を持ち、どれほど大きな賭け事であるかをこう説明した。「どちらのチームが優勝候補と言えるかは分からない。我々は勝てる。それは私だけでなく、我々のサッカー界の次世代全体にとっても非常に意義深いものになるだろう」と彼は語った。





真のリーダーであり、ボスニアサッカー界のレジェンドとして、ジェコは、新進気鋭の才能と、すでに欧州サッカー界で確固たる地位を築いた選手たちを融合させたチームを背負っている。 しかし、スターは今も変わらず彼だ。ウェールズ戦で決勝点を決め、試合をPK戦に持ち込み、バルカン勢が勝利を収める原動力となったそのゴールは、またしても歴史に残る一撃であり、母国の歴史に刻まれ、後世に語り継がれることになるだろう。 このゴールにより、彼は代表通算146試合で73得点（うちワールドカップ予選だけで45試合中31得点）を記録し、20年連続で代表戦での得点記録を更新した。そう、2007年から2026年まで、少なくとも年に1回はボスニア代表で得点を挙げているのだ。これは途方もない偉業である。





しかし、この40歳になったばかりの選手がトッププレイヤーとして名を連ねる記録やランキングは数え切れないほどある。ワールドカップ予選でのゴール数に限れば、彼を上回るのはわずか5人の選手だけだ。さらにランキングを欧州選手に限定すれば、ジェコはクリスティアーノ・ロナウドとロベルト・レヴァンドフスキに次ぐ3位にランクインしている。 最後に、2000年以降の現代において、彼より多くのゴールを挙げた選手はわずか6人しかいない。リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、ロベルト・レヴァンドフスキ、ルイス・スアレス、ズラタン・イブラヒモビッチ、そしてカリム・ベンゼマだ。まさに豪華な顔ぶれである。