『Voetbal International』の取材に、トゥエンテに詳しいゲールト・ヤン・ヤコブス氏が、オランダ代表51キャップの同選手のエンシェデへの移籍の可能性を語った。
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ジェコの後継者問題、シャルケ04がマンU元FWに接近か
「移籍報道は流動的だ。少し前までは合意間近とされていたが、現在では選手もクラブも懐疑的だ。」
ヤコブスは「彼はシャルケの注目リストに載っており、ヨーロッパの他のクラブも興味を示している。シャルケは彼の故郷に近いので理想的な選択肢だ」と伝えた。
- AFP
ウォウト・ヴェグホルストはブンデスリーガでヴォルフスブルクとホッフェンハイムでプレーした
シュツットガルトは現在、ブンデスリーガ昇格圏の2部首位に立つ。週末のエルバースベルク戦に勝ち、昇格圏外とは6ポイント、降格プレーオフ圏とは5ポイントの差をつけた。
攻撃陣の今後については憶測が飛び交う。冬に加入したエディン・ジェコ（40歳、契約満了）の去就は不透明だ。本人は今季限りでの現役引退を希望する一方、シャルケは1年の契約延長を望んでいる。
後釜候補にはニクラス・フルクルグ（33）が浮上。彼は現在ウェストハムからミランへレンタル中だが、ミランは買い取りオプションを行使しない見込み。ウェストハムでも将来はなく、今夏に市場に出るとされる。
ゲルゼンキルヒェンから約120キロ離れたボルネ出身で、ブンデスリーガでもプレーした経験を持つ。2018～2022年はVfLヴォルフスブルク、2023/24シーズンはTSGホッフェンハイムでストライカーを務めた。 過去にはマンチェスター・ユナイテッド、バーンリー、ベシクタシュでもプレーした。
2024年にはバーンリーからアヤックスへ約240万ユーロで移籍したが、今夏で契約が切れる。今季は足首の怪我で苦戦しながらも公式戦29試合で8ゴール3アシストを記録している。
ウォウト・ヴェグホルトの経歴
期間 クラブ 得点 アシスト 2012-2014 FCエメン 21 0 2014-2016 ヘラクレス・アルメロ 24 8 2016-2018 AZアルクマール 45 13 2018-2022 VfLヴォルフスブルク 70 22 2022 FCバーンリー 2 3 2022-2023 ベシクタシュ 9 4 2023 マンチェスター・ユナイテッド 2 3 2023-2024 1899ホッフェンハイム 7 4 2024年 - 現在 アヤックス・アムステルダム 19 5