ジェコの後継者問題、シャルケ04がマンU元FWに接近か

シュツットガルトは現在、ブンデスリーガ昇格圏の2部首位に立つ。週末のエルバースベルク戦に勝ち、昇格圏外とは6ポイント、降格プレーオフ圏とは5ポイントの差をつけた。

攻撃陣の今後については憶測が飛び交う。冬に加入したエディン・ジェコ（40歳、契約満了）の去就は不透明だ。本人は今季限りでの現役引退を希望する一方、シャルケは1年の契約延長を望んでいる。

後釜候補にはニクラス・フルクルグ（33）が浮上。彼は現在ウェストハムからミランへレンタル中だが、ミランは買い取りオプションを行使しない見込み。ウェストハムでも将来はなく、今夏に市場に出るとされる。

ゲルゼンキルヒェンから約120キロ離れたボルネ出身で、ブンデスリーガでもプレーした経験を持つ。2018～2022年はVfLヴォルフスブルク、2023/24シーズンはTSGホッフェンハイムでストライカーを務めた。 過去にはマンチェスター・ユナイテッド、バーンリー、ベシクタシュでもプレーした。

2024年にはバーンリーからアヤックスへ約240万ユーロで移籍したが、今夏で契約が切れる。今季は足首の怪我で苦戦しながらも公式戦29試合で8ゴール3アシストを記録している。