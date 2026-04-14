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FC Schalke 04 v Karlsruher SC - 2. BundesligaGetty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

ジェコの後継者問題、シャルケ04がマンU元FWに接近か

2. ブンデスリーガ
移籍情報
シャルケ04
アヤックス
エールディビジ
トゥウェンテ
ボウト・ベグホルスト

FCシャルケ04が、アヤックス・アムステルダムのFWウォウト・ヴェグホルストの獲得を検討していると報じられた。

『Voetbal International』の取材に、トゥエンテに詳しいゲールト・ヤン・ヤコブス氏が、オランダ代表51キャップの同選手のエンシェデへの移籍の可能性を語った。

  • 「移籍報道は流動的だ。少し前までは合意間近とされていたが、現在では選手もクラブも懐疑的だ。」

    ヤコブスは「彼はシャルケの注目リストに載っており、ヨーロッパの他のクラブも興味を示している。シャルケは彼の故郷に近いので理想的な選択肢だ」と伝えた。

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    ウォウト・ヴェグホルストはブンデスリーガでヴォルフスブルクとホッフェンハイムでプレーした

    シュツットガルトは現在、ブンデスリーガ昇格圏の2部首位に立つ。週末のエルバースベルク戦に勝ち、昇格圏外とは6ポイント、降格プレーオフ圏とは5ポイントの差をつけた。

    攻撃陣の今後については憶測が飛び交う。冬に加入したエディン・ジェコ（40歳、契約満了）の去就は不透明だ。本人は今季限りでの現役引退を希望する一方、シャルケは1年の契約延長を望んでいる。

    後釜候補にはニクラス・フルクルグ（33）が浮上。彼は現在ウェストハムからミランへレンタル中だが、ミランは買い取りオプションを行使しない見込み。ウェストハムでも将来はなく、今夏に市場に出るとされる。

    ゲルゼンキルヒェンから約120キロ離れたボルネ出身で、ブンデスリーガでもプレーした経験を持つ。2018～2022年はVfLヴォルフスブルク、2023/24シーズンはTSGホッフェンハイムでストライカーを務めた。 過去にはマンチェスター・ユナイテッド、バーンリー、ベシクタシュでもプレーした。

    2024年にはバーンリーからアヤックスへ約240万ユーロで移籍したが、今夏で契約が切れる。今季は足首の怪我で苦戦しながらも公式戦29試合で8ゴール3アシストを記録している。

  • ウォウト・ヴェグホルトの経歴

    期間クラブ得点アシスト
    2012-2014FCエメン210
    2014-2016ヘラクレス・アルメロ248
    2016-2018AZアルクマール4513
    2018-2022VfLヴォルフスブルク7022
    2022FCバーンリー23
    2022-2023ベシクタシュ94
    2023マンチェスター・ユナイテッド23
    2023-20241899ホッフェンハイム74
    2024年 - 現在アヤックス・アムステルダム195