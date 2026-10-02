親密で、感謝と感動に満ちたメッセージで、“サラエボの白鳥”は自身の別れの言葉をSNSに託した。「時々、この瞬間がいつ来るのだろうと考えていた。でも、こうした言葉を書きながら、これほど胸がいっぱいになるとは想像もしていなかった。10月2日、スウェーデン戦が、僕たちの代表チームで戦う最後の試合になる。あのユニフォームに袖を通すたびに感じた誇りに、僕のキャリアの中で並ぶものは何もなかった。本当に何もなかった。あれは子どもの頃からの夢であり、サッカーのピッチで自分の国を代表する栄誉を151回与えられた、その一つひとつの機会に僕はその夢を抱いてきた。最初の時と同じように、いつだって誇りを持っていた。あのトルコ戦から、もう20年近くが過ぎた。多くのことが変わり、僕自身も変わった。でも、このユニフォームへの愛だけは一度も変わらなかった。今、自分が一歩引く時が来たと感じている。代表で40歳まで続けてこられたのは、自分の持つすべてを本当に出し尽くしてきたからだ。毎回、すべてを。自分の国のためにプレーすることは、サッカーが僕に与えてくれた中で最も心を揺さぶる機会だった。あのウェールズ戦の夜に感じたもの、そして3月にゼニツァで行われたイタリア戦で感じたものは、永遠に僕の心に残るだろう。僕たちの街の通りで、自分の人々が祝っている姿を見ることもまた、サッカーが僕にくれた信じられない贈り物だった。この素晴らしい旅の間、僕のそばにいて支えてくれたすべての人に感謝を伝える時間は、これからある。今はただ、スウェーデン戦の夜にみんながそこにいてくれることを願っている。そうすれば、もう一つの感情を分かち合えるから……。なぜなら、この信じられないような経験の一つひとつは、僕たちが一緒に生きてきたものだからだ。そして、それこそが僕が祖国を代表する最後の夜を過ごしたい形だ。みんなをそばに感じながら、少年の頃から愛してきたユニフォームを身にまとって――そして、人生の残りずっと愛し続けるそのユニフォームを着て」







