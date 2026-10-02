ひとつの時代、二度と繰り返されないサイクル、そしてレジェンドの終わり。エディン・ジェコはすでにそれを予告していたが、今夜のスウェーデン戦で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のユニフォームに最後の一度だけ袖を通した。 舞台となったゼニツァのビリノ・ポリェ・スタジアムは、イタリアにとっては悪夢の地であり、史上最高のボスニア人選手にとっては、自身のキャリアで2度目にして最後のワールドカップ出場をつかむ決定的な場所でもあった。苦渋の決断は、40歳、そして151試合出場を経て下されたもの。VARでゴールは取り消され、交代時にはスタンディングオベーションが送られた。
ジェコが代表チームを去り、ボスニア全土を涙に包んだ。VARでゴールを取り消された、史上最高の選手との別れ
別れのあいさつ
親密で、感謝と感動に満ちたメッセージで、“サラエボの白鳥”は自身の別れの言葉をSNSに託した。「時々、この瞬間がいつ来るのだろうと考えていた。でも、こうした言葉を書きながら、これほど胸がいっぱいになるとは想像もしていなかった。10月2日、スウェーデン戦が、僕たちの代表チームで戦う最後の試合になる。あのユニフォームに袖を通すたびに感じた誇りに、僕のキャリアの中で並ぶものは何もなかった。本当に何もなかった。あれは子どもの頃からの夢であり、サッカーのピッチで自分の国を代表する栄誉を151回与えられた、その一つひとつの機会に僕はその夢を抱いてきた。最初の時と同じように、いつだって誇りを持っていた。あのトルコ戦から、もう20年近くが過ぎた。多くのことが変わり、僕自身も変わった。でも、このユニフォームへの愛だけは一度も変わらなかった。今、自分が一歩引く時が来たと感じている。代表で40歳まで続けてこられたのは、自分の持つすべてを本当に出し尽くしてきたからだ。毎回、すべてを。自分の国のためにプレーすることは、サッカーが僕に与えてくれた中で最も心を揺さぶる機会だった。あのウェールズ戦の夜に感じたもの、そして3月にゼニツァで行われたイタリア戦で感じたものは、永遠に僕の心に残るだろう。僕たちの街の通りで、自分の人々が祝っている姿を見ることもまた、サッカーが僕にくれた信じられない贈り物だった。この素晴らしい旅の間、僕のそばにいて支えてくれたすべての人に感謝を伝える時間は、これからある。今はただ、スウェーデン戦の夜にみんながそこにいてくれることを願っている。そうすれば、もう一つの感情を分かち合えるから……。なぜなら、この信じられないような経験の一つひとつは、僕たちが一緒に生きてきたものだからだ。そして、それこそが僕が祖国を代表する最後の夜を過ごしたい形だ。みんなをそばに感じながら、少年の頃から愛してきたユニフォームを身にまとって――そして、人生の残りずっと愛し続けるそのユニフォームを着て」
象徴
エディン・ジェコは、現在ブンデスリーガのシャルケ04に所属し、ボスニア・ヘルツェゴビナの歴史そのものを体現する存在だ。 元ローマ、インテルのジェコは、単に最も多くのゴールを決めた得点者、重要な場面で得点を奪う男、あるいはキャプテンだっただけではない。国民全体の再生の象徴でもあった。1990年代のサラエボ、瓦礫とサイレンの中で育った彼の人間として、そしてアスリートとしての軌跡は、傷ついた国家の尊厳と再生への願いを体現してきた。ボスニアが2014年ブラジル・ワールドカップ出場という歴史的快挙を成し遂げたとき、そして2026年までのボスニア・サッカー史における最高到達点を築いたとき、前線を率いていたのは彼だった。昨年3月、ゼニツァでイタリア代表と対戦した際も同様だった。
別れと取り消されたゴール
スウェーデン戦の11分、サポーターグループ「BH Fanaticos」は、ジェコが代表キャリアを通じて背負い続けた背番号11への賛辞として、盛大な拍手と振り付け演出を用意した。前半にはVARによってゴールが取り消され、別れを決定づける一撃になり得ただけに惜しまれたが、それでも62分の交代でピッチを後にした際には、スタジアム全体、そして相手選手たちからもスタンディングオベーションが送られた。ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー連盟は、試合終了直後にスタジアムを離れないよう、すべての観客に呼びかけた。儀仗隊、感謝の記念品の贈呈、そしていくつかのサプライズを含む公式セレモニー全体は、試合終了のホイッスル後にのみ行われたからだ。さらに、Pomozi.ba との協力で企画された大規模な人道支援キャンペーンも、この夜に特別な彩りを加えた。ファンにはぬいぐるみをスタジアムに持参するよう呼びかけられた。試合終了後、スタジアムのアナウンサーが合図を出し、キャプテンが名誉の周回を始めると、観客にあいさつする中でスタンドからぬいぐるみが投げ込まれ、その後、ボスニア・ヘルツェゴビナ全土の子どもの家に寄付されることになっていた
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