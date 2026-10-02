一つの時代、二度と繰り返されないサイクル、そして一人のレジェンドの終焉。エディン・ジェコはすでにそれを予告していた。そして今夜、スウェーデン戦で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のユニフォームに最後の一度、袖を通した。舞台はゼニツァのビリノ・ポリェ・スタジアム。イタリアにとっては悪夢の地であり、ボスニア史上最高の選手にとっては、自身のキャリアで2度目にして最後のワールドカップ出場をつかむ決定的な場所でもあった。苦渋の決断は、40歳、151試合出場を経て下された。
ジェコが代表を去り、ボスニア全土を涙に包んだ。VARでゴールを取り消されながら迎えた、史上最高の選手への別れ
別れのあいさつ
親密で、感謝と感動に満ちたメッセージとともに、“サラエボの白鳥”が自身の別れの言葉をSNSに託した。「時々、この瞬間はいつ訪れるのだろうと考えていた……。でも、こんな言葉を書きながら、これほど胸が熱くなるなんて想像もしていなかった。10月2日、スウェーデン戦で、僕は自分たちの代表チームで最後の試合を戦う。キャリアの中で、あのユニフォームを着るたびに感じた誇りに匹敵するものは何ひとつなかった。本当に何ひとつ。それは子どもの頃からの夢であり、サッカーのピッチで自分の国を代表する栄誉を151回得た、その一つひとつの機会に僕はその夢を胸に抱いてきた。初めてそうした時と同じように、僕はいつだってそれを誇りに思っていた。トルコ戦から、もう20年近くが過ぎた。多くのことが変わり、僕自身も変わった。でも、このユニフォームへの愛だけは一度も変わらなかった。今、そろそろ一歩退く時が来たと感じている。40歳まで代表チームにいられたのは、自分が本当に持てるすべてを捧げてきたからだ。毎回、すべてを。自分の国のためにプレーすることは、サッカーが僕に与えてくれた中で最も胸を熱くさせる機会だった。あのウェールズ戦の夜、そして3月にゼニツァでイタリアと戦った時に感じたものは、これからもずっと僕の心に残り続けるだろう。僕たちの街の通りで人々が祝っている姿を見たことも、サッカーが僕に与えてくれたもう一つの信じられない贈り物だった。この素晴らしい旅の間、そばにいて支えてくれたすべての人に感謝を伝える時間はある。今はただ、スウェーデン戦のあの夜にみんながそこにいてくれることを願っている。そうすれば、もう一つの感情を分かち合えるはずだから……。だって、この信じられないような経験の一つひとつは、僕たちが一緒に生きてきたものだから。そしてそれこそが、自分の国を代表する最後の夜を僕が過ごしたい形なんだ。みんなにそばにいてもらい、少年の頃から愛してきたユニフォームを着て――そして、人生の残りすべてでも愛し続けるそのユニフォームを着て」。
象徴
エディン・ジェコは、現在ブンデスリーガのシャルケ04に所属し、ボスニア・ヘルツェゴビナの歴史そのものを体現する存在だ。 元ローマ、インテルのジェコは、単に最も多くの得点を挙げた選手、重要なゴールを決める男、あるいはキャプテンだっただけではない。国民全体の復権を象徴する顔でもあった。1990年代のサラエボで、瓦礫とサイレンの中で育ち、彼の人間的、そしてスポーツ選手としての歩みは、傷ついた国家の尊厳と再生への強い意志を体現してきた。ボスニアがブラジル・ワールドカップ2014の歴史的出場権を獲得した時、それは2026年までのボスニアサッカー史における最高到達点だったが、前線を率いていたのは彼だった。そして昨年3月、ゼニツァでイタリア代表と対戦した時も同じだった。
別れ、そして取り消されたゴール
スウェーデン戦の11分、サポーターグループ「BH Fanaticos」は、代表でのキャリアを通じてジェコが背負ってきた背番号11への賛辞として、スタンディングオベーションと振り付けを伴う演出を用意した。前半にはVARで取り消されたゴールがあり、別れを締めくくる一撃になり得ただけに惜しまれる。ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー連盟は、試合終了直後に観客がすぐスタジアムを後にしないよう呼びかけた。儀仗隊、感謝の記念品の贈呈、そしていくつかのサプライズを含む公式セレモニー全体は、試合終了の笛の後にのみ行われたからだ。さらに、Pomozi.ba との協力で企画された大規模な人道支援キャンペーンも、この夜に特別な彩りを加えた。ファンにはぬいぐるみをスタジアムに持参するよう呼びかけられた。ぬいぐるみが投げ込まれたのは試合終了後のみで、スタジアムアナウンサーが合図を出し、主将が場内一周を始めると、観客にあいさつする彼に向けてスタンドから投げ込まれ、その後、ボスニア・ヘルツェゴビナ全土の子どもの家々に寄付される
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