親密で、感謝と感動に満ちたメッセージとともに、“サラエボの白鳥”が自身の別れの言葉をSNSに託した。「時々、この瞬間はいつ訪れるのだろうと考えていた……。でも、こんな言葉を書きながら、これほど胸が熱くなるなんて想像もしていなかった。10月2日、スウェーデン戦で、僕は自分たちの代表チームで最後の試合を戦う。キャリアの中で、あのユニフォームを着るたびに感じた誇りに匹敵するものは何ひとつなかった。本当に何ひとつ。それは子どもの頃からの夢であり、サッカーのピッチで自分の国を代表する栄誉を151回得た、その一つひとつの機会に僕はその夢を胸に抱いてきた。初めてそうした時と同じように、僕はいつだってそれを誇りに思っていた。トルコ戦から、もう20年近くが過ぎた。多くのことが変わり、僕自身も変わった。でも、このユニフォームへの愛だけは一度も変わらなかった。今、そろそろ一歩退く時が来たと感じている。40歳まで代表チームにいられたのは、自分が本当に持てるすべてを捧げてきたからだ。毎回、すべてを。自分の国のためにプレーすることは、サッカーが僕に与えてくれた中で最も胸を熱くさせる機会だった。あのウェールズ戦の夜、そして3月にゼニツァでイタリアと戦った時に感じたものは、これからもずっと僕の心に残り続けるだろう。僕たちの街の通りで人々が祝っている姿を見たことも、サッカーが僕に与えてくれたもう一つの信じられない贈り物だった。この素晴らしい旅の間、そばにいて支えてくれたすべての人に感謝を伝える時間はある。今はただ、スウェーデン戦のあの夜にみんながそこにいてくれることを願っている。そうすれば、もう一つの感情を分かち合えるはずだから……。だって、この信じられないような経験の一つひとつは、僕たちが一緒に生きてきたものだから。そしてそれこそが、自分の国を代表する最後の夜を僕が過ごしたい形なんだ。みんなにそばにいてもらい、少年の頃から愛してきたユニフォームを着て――そして、人生の残りすべてでも愛し続けるそのユニフォームを着て」。







