元インテル、ローマでプレーした40歳のフォワードからのメッセージ：





ボスニア・ヘルツェゴビナの子どもたちへ、

君たちに伝えたいメッセージはただ一つ。

不可能なことなど何一つありません。

何もかも。





私たちはボスニア人であることに恵まれています。これは、夢を叶えた人間として、そして戦争を生き延びた少年としての言葉です。





サラエボ包囲戦の話を詳しくするのは好きではありませんが、当時がどんな状況だったかを理解してもらうことは大切です。包囲が始まったとき、私は6歳でした。最初のサイレンが鳴り、母が私を抱きかかえて靴箱の後ろに隠れたのを覚えています。その日から4年間、恐怖が続きました。 状況は理解できませんでしたが、毎日が恐怖の連続でした。自宅が危険になり、祖父母の40平方メートルほどのアパートへ引っ越しました。いとこや叔父、叔母と計15人が床で寝ました。





私たちは『モノポリー』で遊んでいました。知っていますか？狙撃兵が街を包囲していたので外に出るのは危険でした。だから、私と従兄弟たちはバルコニーの床に座り、何時間も遊んでいました。サイレンや爆弾の音が聞こえてきました。時々地面が揺れ、モノポリーの駒が床中に散らばることもありました。





それでも、ゲームに熱中する瞬間は、数分間でも戦争を忘れられた。





世界の崩壊さえ忘れられました。





そのときだけは、私たちはただ子どもでいられた。





外でサッカーがしたかった。毎日、罪のない人々が救急車で運ばれるのを見ていた。それでも4年間も子どもを家に閉じ込めるわけにはいかない。両親も分かっていた。状況が少し落ち着くと、母は玄関のドアを開け、私は近所の子どもと遊びに出た。





母がドアを開けたときのわずかな笑みを、私は一生忘れない。私が遊ぶ姿を見て喜んでいたからだ。しかし、母の瞳を見ると、私が戻らないのではないかと心配していることも伝わってきた。





水はすぐ底をつき、私たちはバケツを持って通りに並び、水をくんだ。エレベーターは停電で動かない。3階、4階、まだ6階分も登らねばならない。私はサラエボで一番体力のある子どもだったかもしれない。食べ物もまた苦労の種だった。 両親は食料を求めて命がけでした。ときどき、空から食べ物いっぱいの箱が降ってくることもありました。私たちはそれを「お弁当箱」と呼びました。どこから来たのかは分かりませんでしたが、気にもしませんでした。軍の配給食でしたが、いつも同じものばかり食べる私たちにはとても美味しく感じました。ピーナッツバターはまるで天からの贈り物のようでした。





それでも私たちは生き延びた。今思えば、自分たちの強さに驚く。私たちはただの子供だった。だが、戦争には意味がなかった。あれほど多くの罪のない人々が殺されたのに、一体何のために？





金のため、権力のため、エゴのため。





何のためでもない。





今でもニュースで戦争の話を聞くたび、胸が苦しくなる。





どこにも戦争なんて見たくない。





それでも大人は学ばない。





包囲戦が終わったとき、僕は10歳になろうとしていた。サッカー選手になるつもりはなかった。





すべてが破壊されていて、そんな未来は想像できなかった。それでも好きだからボールを蹴り続けた。父は私を学校の体育館へ連れて行き、最初の頃はそこで練習した。やがてグラウンドが片付けられ、焼け焦げた地面に白いラインが引かれた。





父は当時ケーキやパンの配達をしていましたが、私が最初のチームに入ると、時間を割いて練習に付き合ってくれました。 車中では「出身や職業に関係なく、誰にも親切に、平等に接しなさい」と繰り返し、その言葉は今も胸にあります。父はかつて下部リーグでプレーし、私のヒーローでした。練習場に着くたび、バナナを手渡し「頑張れ、息子よ」と励ましてくれました。





週末は一緒にサッカーの試合を観戦しました（母と毎日見ていたメキシコのテレノベラからの貴重な息抜きでした）。当時、セリエAは最高のリーグでした。ミランのフォワード、シェフチェンコを知っていますか？私は「シェバ」が大好きで、イタリアにも憧れていました。 私にとってイタリアは地球の反対側のおとぎの国で、そこでプレーすることは想像すらできなかった。私の願いは、所属するゼリェズニチャールのトップチームでプレーすることだけ。私は金髪で多くの得点を挙げたので、コーチのひとりが私を「シェヴァ」と呼んだ。私は「まあ、いいか」と思っていた。





19歳のとき、別のコーチが「チェコに行けば夢に近づける」と誘った。ボスニアを離れたくなかったが、もっと上手くなりたかった。 自信はあった。一番の武器は心だった。テプリツェに着いたとき、自分に言い聞かせた。「エディン、もっと頑張らなきゃ追い出されるぞ」と。





移籍金は2万5000ユーロだった。





2年後、ヴォルフスブルクに移籍。ミランと対戦したとき、シェバとユニフォームを交換した。





その後、マンチェスター・シティが3700万ユーロで私を獲得した。





その後ローマへ移籍。





戦争の中で育った私が、突然おとぎ話のような生活を手に入れた。





不可能など何もない。





ボスニアをW杯へ導くことも。





2014年のことを覚えていますか？多くの方はまだ生まれていなかったでしょう。しかし、あの日私たちは初めてW杯出場を決め、人生で最も素晴らしい日となりました。





最終予選はリトアニアの古いスタジアムで行われ、試合終了の瞬間、ボスニア人のグループが2メートルの壁を乗り越え、コンクリートの地面に飛び降りてピッチに駆け込もうとした。 振り返ると、彼らは一斉に私たちへ走ってきた。私は「こいつら、正気か」と思った。





少し遅れて足を引きずり、涙を流しながら走ってくる少年がいた。





それは父だった。





私は「パパ、どうしたの？」と尋ねた。





父は「着地した時に足を痛めたが、今は痛まない」と言った。私たちは抱き合い、涙した。





ブラジルでは運がなく、ナイジェリア戦の私のゴールは認められず、VARもなくてグループリーグで敗退した。それでも、小さな国がマラカナンでプレーし、世界へ存在を示せた。





そして今、私たちは戻ってきた。





面白い話がある。3月に40歳になったが、まだ誕生日を祝っていない。ラマダン中だったし、ウェールズやイタリアとの大事な試合もあったからだ。「いいや、これを僕の誕生日パーティーにしよう」と思った。





ウェールズに0-1で負けていたとき、スコアボードを見上げたのを覚えています。





85:00





焦った。時間がなかった。





コーナーキックを得ると、マークについていた若手に「チャンスだ」と感じた。ボールをゴールに流し込み、その瞬間、これまで4度のPK戦で一度も決められなかったことを思い出した。





幸い、うちの若手はPKの蹴り方を知っている。ベテランの僕らみたいに考えすぎないんだ。





ゼニツァでイタリアと対戦したとき、ドンナルンマがすごく怖かった。彼はでかい。PK戦で彼に決められたかは分からない。延長戦の最後の1分で右肩を痛め、ピッチを離れた。チームの最初のPKは見ていなかった。フィジオが腕に包帯を巻いてくれたからだ。 ベンチに座っていたがコーチたちに視界を遮られ、ボールがネットを揺らした瞬間は歓声で知った。





「このまま運に任せるしかない。見なくていい。仲間と観客の声を聞きたい」





イタリアが外したときの歓声は凄まじかった。





イタリアがもう1本外したとき、歓声は凄まじかった。僕はただ祈った。視界にはスタッフの背中だけ。





決勝PKを蹴るエスミルが前に出たとき、監督が振り返って言った。「俺も見ていられないよ」。





彼は私に熊のようなハグをした。私たちは顔を寄せ、目を閉じ、耳を傾けた……





すると、これまで聞いたこともない奇妙な音がした。





エスミルがボールを蹴る音がした。





観客席から「あああああ……」と声が漏れた。





ジジが指でボールに触れた。





観客は「オオオオオ……」と声を上げた。





スタジアムが静寂に包まれた。それは人生で最も長く感じた一瞬だった。





そして――爆発が起きた。





悲鳴、煙幕、煙、花火。人々は飛び跳ね、ベンチメンバーがピッチに駆け出した。私は監督を強く抱きしめ、空を見上げ、生涯最大の叫びを上げた。





「アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア





そのまま20秒。





小さな我が国が、再びワールドカップへ進出した瞬間だった。





ここまで来るのは簡単ではなかった。40歳になり、翌朝には背中が痛み、鎮痛剤に頼る日々でも、体はまた走りたがる。

逃したパーティー、家族と離れた月日、友達がビーチでカクテルを飲む間もトーナメントに捧げた夏休みを思い出す。精神的にはきつい。批判は今でも痛い。でもピッチに立つと、僕はまだ子供だ。君たちの一人だ。お腹に蝶が舞い、目に星が輝いている。





そしていつも同じ結論に至る。





それだけの価値がある。





すべてが。





苦しい時間がなければ、幸せな時間は訪れない。





イタリアに勝ったとき、セリエAで共にプレーしたチームメイトに挨拶し、スタンドの家族のもとへ走った。妻にキスし、両親を抱きしめた。彼らがいなければ、何も実現しなかっただろう。





あの夜、ゼニツァにいたことは信じられないほど素晴らしかった。ボスニアから離れるほど、この国が愛おしくなる。もう20年がたち、9年はイタリアで過ごした。子どもたちはローマで生まれた。今でもそこは第二の故郷だ。それでも、サラエボの実家で両親に会い、母の料理を囲み家族が揃うと、ただ幸せでいっぱいになる。このユニフォームを着ると、心臓の鼓動がいつもと違う。





私は同胞のためにプレーする。サラエボの少年少女のためにプレーする。多様な文化と宗教が息づく美しい国のためにプレーする。今も分断を目論む者がいても。





彼らは決して成功しない。





私のせいじゃない。大人のせいでもない。私たちは学ばない。君たちのせいだ、若者たちよ……君たちは変わらない。





だから最後にひとつだけ頼みがある。いいかい？





サラエボに住んでいようが、ローマに住んでいようが、セントルイスに住んでいようが……イスラム教徒であれ、ユダヤ教徒であれ、カトリック教徒であれ、正教徒であれ……





自分がどこから来たのかを忘れないでほしい。





君たちはボスニア人だ。世界は君たちのものだ。





愛している。





愛を込めて





エディン



