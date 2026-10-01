深い感謝と胸を打つ思いに満ちた心のこもったメッセージで、「サラエボの白鳥」は別れの言葉をSNSに託した。「時々、この瞬間がいつ来るのだろうと自問していた……。でも、こうした言葉を書きながら、これほどまでに胸が熱くなるとは想像もしていなかった。10月2日、スウェーデン戦が、僕たちの代表チームで戦う最後の試合になる。僕のキャリアの中で、あのユニフォームに袖を通すたびに感じた誇りに比べられるものは何もなかった。本当に何ひとつなかった。それは子どもの頃からの夢であり、サッカーのピッチで自分の国を代表する栄誉を151回与えられた、その一つひとつの機会に僕はその夢を胸に抱いていた。最初の時と同じように、いつだって誇りを持っていた。トルコとのあの試合から、もう20年近くが過ぎた。多くのことが変わり、僕自身も変わった。でも、このユニフォームへの愛だけは決して変わらなかった。今は、一歩退く時が来たと感じている。40歳でなお代表チームにいられたのは、自分が本当に持てるすべてを捧げてきたからだ。毎回、すべてを。自分の国のためにプレーすることは、サッカーが僕に与えてくれた中で最も胸が高鳴る機会だった。ウェールズ戦のあの夜に感じた気持ち、そして3月にゼニツァでイタリアと対戦した時の気持ちは、永遠に僕の心に残るだろう。僕たちの街の通りで、人々が祝福する姿を見ることもまた、サッカーが僕に与えてくれた信じられない贈り物だった。この素晴らしい旅の間、僕のそばにいて支えてくれたすべての人に感謝を伝える時間はある。今はただ、スウェーデン戦のあの夜、みんながそこにいてくれることを願っている。そうすれば、もうひとつの感動を分かち合えるから……。なぜなら、この信じられないような経験の一つひとつは、僕たちが一緒に生きてきたものだからだ。そして、それこそが自分の国を代表する最後の夜を僕が過ごしたい形だ。みんなにそばにいてもらい、幼い頃から愛してきたユニフォームを着て――そして、これからの人生の残りすべてで愛し続けるそのユニフォームを着て」







