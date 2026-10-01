ひとつの時代、再現不可能なサイクル、そしてレジェンドの終焉だ。エディン・ジェコはすでにそれを告げており、明日のスウェーデン戦で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のユニフォームに最後に袖を通す。 舞台はゼニツァのビリノ・ポリェ・スタジアム。イタリアにとっては悪夢の地であり、ボスニア史上最高の選手がキャリア2度目にして最後のワールドカップ出場をつかむうえで決定的な場所でもあった。苦渋の決断は、40歳、151試合出場を経て下された。
ジェコがボスニア代表を去り、ボスニア中を涙に包む。史上最高の選手への別れ
別れのあいさつ
深い感謝と胸を打つ思いに満ちた心のこもったメッセージで、「サラエボの白鳥」は別れの言葉をSNSに託した。「時々、この瞬間がいつ来るのだろうと自問していた……。でも、こうした言葉を書きながら、これほどまでに胸が熱くなるとは想像もしていなかった。10月2日、スウェーデン戦が、僕たちの代表チームで戦う最後の試合になる。僕のキャリアの中で、あのユニフォームに袖を通すたびに感じた誇りに比べられるものは何もなかった。本当に何ひとつなかった。それは子どもの頃からの夢であり、サッカーのピッチで自分の国を代表する栄誉を151回与えられた、その一つひとつの機会に僕はその夢を胸に抱いていた。最初の時と同じように、いつだって誇りを持っていた。トルコとのあの試合から、もう20年近くが過ぎた。多くのことが変わり、僕自身も変わった。でも、このユニフォームへの愛だけは決して変わらなかった。今は、一歩退く時が来たと感じている。40歳でなお代表チームにいられたのは、自分が本当に持てるすべてを捧げてきたからだ。毎回、すべてを。自分の国のためにプレーすることは、サッカーが僕に与えてくれた中で最も胸が高鳴る機会だった。ウェールズ戦のあの夜に感じた気持ち、そして3月にゼニツァでイタリアと対戦した時の気持ちは、永遠に僕の心に残るだろう。僕たちの街の通りで、人々が祝福する姿を見ることもまた、サッカーが僕に与えてくれた信じられない贈り物だった。この素晴らしい旅の間、僕のそばにいて支えてくれたすべての人に感謝を伝える時間はある。今はただ、スウェーデン戦のあの夜、みんながそこにいてくれることを願っている。そうすれば、もうひとつの感動を分かち合えるから……。なぜなら、この信じられないような経験の一つひとつは、僕たちが一緒に生きてきたものだからだ。そして、それこそが自分の国を代表する最後の夜を僕が過ごしたい形だ。みんなにそばにいてもらい、幼い頃から愛してきたユニフォームを着て――そして、これからの人生の残りすべてで愛し続けるそのユニフォームを着て」
象徴
エディン・ジェコは、現在ブンデスリーガのシャルケ04でプレーしており、ボスニア・ヘルツェゴビナの歴史そのものを体現する存在だ。 元ローマ、インテルのジェコは、単なる最多得点者でも、重要なゴールを決める男でも、キャプテンでもなかった。その存在は、一つの民族全体の再生の象徴だった。1990年代のサラエボで、瓦礫とサイレンの中で育った彼の人間的、そしてスポーツ選手としての軌跡は、傷ついた国家の尊厳と再生への意志を体現してきた。ボスニアが2014年ブラジル・ワールドカップ出場という歴史的快挙を成し遂げたとき、そして2026年までのボスニア・サッカー史における最高到達点を記録したとき、前線をけん引していたのは彼だった。今年3月、ゼニツァでイタリア代表と対戦した際も同様だった。
別れのプログラム
スウェーデン戦の11分に、サポーターグループ「BH Fanaticos」が、ジェコが代表キャリアを通じて着用してきた背番号11への敬意を表すスタンディングオベーションと振り付け演出を計画している。主将は、セルゲイ・バルバレス監督が適切と判断する時間だけプレーする見込みで、90分間フル出場する可能性もある。ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー連盟は、試合終了直後にスタジアムを後にしないよう、すべての観客に呼びかけている。儀仗隊、感謝の記念品の贈呈、そしていくつかのサプライズを含む公式セレモニー全体は、試合終了の笛の後にのみ行われるためだ。さらに、Pomozi.ba との協力で企画された大規模な人道支援キャンペーンも、この夜に特別な彩りを加える。ファンにはぬいぐるみをスタジアムに持参するよう呼びかけられており、試合終了後、スタジアムアナウンサーが合図を出し、主将が名誉の周回を始めた時にのみ、観客にあいさつする彼に向けてスタンドからぬいぐるみが投げ込まれる。その後、それらはボスニア・ヘルツェゴビナ全土の児童施設に寄付される
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