深い感謝と感動に満ちた心のこもったメッセージで、“サラエボの白鳥”は自身のSNSに別れの言葉をつづった。「時々、この瞬間がいつ来るのだろうと考えていた……。でも、この言葉を書きながら、これほど感情が込み上げてくるとは想像もしていなかった。10月2日、スウェーデン戦が、僕たちの代表チームで戦う最後の試合になる。これまでのキャリアの中で、あのユニフォームを身にまとったたびに感じた誇りに匹敵するものは何ひとつなかった。本当に何ひとつ。あれは子どもの頃からの夢であり、サッカーのピッチで祖国を代表する栄誉を151回にわたって得るたびに、いつもその夢を胸に抱いていた。最初の時と同じように、いつだって誇りを持っていた。トルコ戦から、もう20年近くが過ぎた。多くのことが変わり、僕自身も変わった。でも、このユニフォームへの愛だけは一度も変わらなかった。今は、一歩引く時が来たと感じている。40歳まで代表チームにいられたのは、本当に自分のすべてを捧げてきたからだ。毎回、すべてを。自分の国のためにプレーすることは、サッカーが僕に与えてくれた最も胸が高鳴る機会だった。ウェールズ戦のあの夜、そして3月にゼニツァでイタリアと戦ったあの時に感じたものは、永遠に僕の心に残るだろう。僕たちの街の通りで人々が祝福する姿を見たこともまた、サッカーが僕に与えてくれた信じられない贈り物だった。この素晴らしい旅の間、僕のそばにいて支えてくれたすべての人に感謝を伝える時間はある。今はただ、スウェーデン戦のあの夜、みんながそこにいてくれることを願っている。そうすれば、もうひとつの感動を分かち合えるから……。なぜなら、こうした信じられない経験の一つひとつは、僕たちが一緒に生きてきたものだからだ。そして、それこそが祖国を代表する最後の夜を僕が過ごしたい形だ。みんなにそばにいてもらい、少年の頃から愛してきたユニフォームをまとって――そして、この先の人生でも愛し続けるユニフォームを着て」







