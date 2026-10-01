ひとつの時代、再現不可能なサイクル、そしてレジェンドの終わりだ。エディン・ジェコはそのことをすでに明かしており、明日行われるスウェーデン戦で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のユニフォームに最後に袖を通す。舞台はゼニツァのビリノ・ポリェ・スタジアム。イタリアにとっては因縁の地であり、ボスニア史上最高の選手が自身のキャリアで2度目にして最後のワールドカップ出場をつかむうえで決定的な場所でもあった。苦渋の決断は、40歳、151試合出場を経て下された。
ジェコがボスニア代表に別れを告げ、国中を涙に包む。史上最高の選手への別れ
別れのあいさつ
深い感謝と感動に満ちた心のこもったメッセージで、“サラエボの白鳥”は自身のSNSに別れの言葉をつづった。「時々、この瞬間がいつ来るのだろうと考えていた……。でも、この言葉を書きながら、これほど感情が込み上げてくるとは想像もしていなかった。10月2日、スウェーデン戦が、僕たちの代表チームで戦う最後の試合になる。これまでのキャリアの中で、あのユニフォームを身にまとったたびに感じた誇りに匹敵するものは何ひとつなかった。本当に何ひとつ。あれは子どもの頃からの夢であり、サッカーのピッチで祖国を代表する栄誉を151回にわたって得るたびに、いつもその夢を胸に抱いていた。最初の時と同じように、いつだって誇りを持っていた。トルコ戦から、もう20年近くが過ぎた。多くのことが変わり、僕自身も変わった。でも、このユニフォームへの愛だけは一度も変わらなかった。今は、一歩引く時が来たと感じている。40歳まで代表チームにいられたのは、本当に自分のすべてを捧げてきたからだ。毎回、すべてを。自分の国のためにプレーすることは、サッカーが僕に与えてくれた最も胸が高鳴る機会だった。ウェールズ戦のあの夜、そして3月にゼニツァでイタリアと戦ったあの時に感じたものは、永遠に僕の心に残るだろう。僕たちの街の通りで人々が祝福する姿を見たこともまた、サッカーが僕に与えてくれた信じられない贈り物だった。この素晴らしい旅の間、僕のそばにいて支えてくれたすべての人に感謝を伝える時間はある。今はただ、スウェーデン戦のあの夜、みんながそこにいてくれることを願っている。そうすれば、もうひとつの感動を分かち合えるから……。なぜなら、こうした信じられない経験の一つひとつは、僕たちが一緒に生きてきたものだからだ。そして、それこそが祖国を代表する最後の夜を僕が過ごしたい形だ。みんなにそばにいてもらい、少年の頃から愛してきたユニフォームをまとって――そして、この先の人生でも愛し続けるユニフォームを着て」
象徴
エディン・ジェコは、現在ブンデスリーガのシャルケ04に所属し、ボスニア・ヘルツェゴビナの歴史そのものを体現する存在だ。 元ローマ、インテルのジェコは、単に最多得点を記録した選手、重要なゴールを決める男、あるいはキャプテンだっただけではない。国民全体の再生を象徴する顔でもあった。1990年代のサラエボで、瓦礫とサイレンの中で育ち、その人間として、そして選手としての歩みは、傷ついた国家の尊厳と再生への強い意志を体現してきた。ボスニア・ヘルツェゴビナが2014年ブラジル・ワールドカップ出場という歴史的快挙を成し遂げたとき、そして2026年までのボスニア・サッカー史における最高到達点を迎えたとき、前線を率いていたのは彼だった。今年3月、ゼニツァでイタリア代表と対戦した際も同様だった。
別れのプログラム
スチェジア戦の11分に、サポーターグループ「BH Fanaticos」は、ジェコが代表キャリアを通じて着用してきた背番号11へのトリビュートとして、スタンディングオベーションと振り付けされた演出を計画している。キャプテンは、監督セルゲイ・バルバレズが適切と判断する時間いっぱいプレーする見込みで、90分間フル出場する可能性もある。ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー連盟は、試合終了直後にスタジアムを離れないよう、すべての観客に呼びかけた。オナーガードや感謝を示す記念品の贈呈、いくつかのサプライズを含む公式セレモニー全体は、試合終了のホイッスル後にのみ行われる。さらに、協会「http://Pomozi.ba」との協力で企画された大規模な人道支援キャンペーンも、この夜に特別な彩りを加える。ファンにはぬいぐるみをスタジアムに持参するよう呼びかけられており、試合終了後、スタジアムのアナウンサーが合図を出してキャプテンが名誉の周回を始めた時にのみ、観客にあいさつする彼に向けてスタンドからぬいぐるみが投げ込まれる。その後、それらはボスニア・ヘルツェゴビナ全土の児童施設に寄付される
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