親密で、感謝と感動に満ちたメッセージとともに、“サラエボの白鳥”が自身の別れの言葉をSNSに託した。「時々、この瞬間がいつ来るのだろうと考えていた……。でも、こうした言葉を書きながら、これほど感情が込み上げるとは想像もしていなかった。10月2日、スウェーデン戦が、僕たちの代表チームで戦う最後の試合になる。あのユニフォームに袖を通すたびに感じてきた誇りに匹敵するものは、僕のキャリアの中で一度もなかった。何ひとつ。あれは子どもの頃からの夢であり、サッカーのピッチで自分の国を代表する栄誉を151回にわたって授かった、その一つひとつの機会に僕はその夢を抱き続けてきた。最初の時と同じように、いつだって誇りを持っていた。トルコ戦から、もう20年近くが過ぎた。多くのことが変わり、僕自身も変わった。でも、このユニフォームへの愛だけは一度も変わらなかった。今は、一歩退く時が来たと感じている。40歳まで代表にいられたのは、自分の持てるものを本当にすべて注いできたからだ。毎回。すべてを。自分の国のためにプレーすることは、サッカーが僕に与えてくれた中で最も胸が高鳴る機会だった。あのウェールズ戦の夜、そして3月にゼニツァで行われたイタリア戦で感じた思いは、これからもずっと僕の心に残り続けるだろう。自分たちの街の通りで、人々が祝福する姿を見たことも、サッカーが僕にくれたもう一つの信じられない贈り物だった。この素晴らしい旅の間、僕のそばにいて支え続けてくれたすべての人に感謝を伝える時間はある。今はただ、スウェーデン戦のあの夜にみんながそこにいてくれることを願っている。そうすれば、もう一つの感情を分かち合えるから……。なぜなら、こうした信じられない経験の一つひとつは、僕たちが一緒に生きてきたものだからだ。そして、それこそが僕が自分の国を代表する最後の夜を過ごしたい形だ。みんなが僕のそばにいて、少年の頃から愛してきたユニフォーム、そしてこれからの人生の残りすべてで愛し続けるユニフォームを着て」







