ひとつの時代、再現不可能なサイクル、そしてレジェンドの終焉だ。エディン・ジェコはすでにそれを予告していた。そして今夜、スウェーデン戦で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のユニフォームに最後の一度だけ袖を通す。 会場はゼニツァのビリノ・ポリェ・スタジアム。イタリアにとっては因縁の地であり、ボスニア史上最高の選手がキャリア2度目にして最後のワールドカップ出場をつかむうえで決定的な舞台となった場所でもある。苦渋の決断が下されたのは、40歳、そして151試合出場を経てのことだった。
ジェコがボスニア代表に別れを告げ、ボスニア全土を涙に包む。史上最高の選手に別れを告げる時が来た。
別れのあいさつ
親密で、感謝と感動に満ちたメッセージとともに、“サラエボの白鳥”が自身の別れの言葉をSNSに託した。「時々、この瞬間がいつ来るのだろうと考えていた……。でも、こうした言葉を書きながら、これほど感情が込み上げるとは想像もしていなかった。10月2日、スウェーデン戦が、僕たちの代表チームで戦う最後の試合になる。あのユニフォームに袖を通すたびに感じてきた誇りに匹敵するものは、僕のキャリアの中で一度もなかった。何ひとつ。あれは子どもの頃からの夢であり、サッカーのピッチで自分の国を代表する栄誉を151回にわたって授かった、その一つひとつの機会に僕はその夢を抱き続けてきた。最初の時と同じように、いつだって誇りを持っていた。トルコ戦から、もう20年近くが過ぎた。多くのことが変わり、僕自身も変わった。でも、このユニフォームへの愛だけは一度も変わらなかった。今は、一歩退く時が来たと感じている。40歳まで代表にいられたのは、自分の持てるものを本当にすべて注いできたからだ。毎回。すべてを。自分の国のためにプレーすることは、サッカーが僕に与えてくれた中で最も胸が高鳴る機会だった。あのウェールズ戦の夜、そして3月にゼニツァで行われたイタリア戦で感じた思いは、これからもずっと僕の心に残り続けるだろう。自分たちの街の通りで、人々が祝福する姿を見たことも、サッカーが僕にくれたもう一つの信じられない贈り物だった。この素晴らしい旅の間、僕のそばにいて支え続けてくれたすべての人に感謝を伝える時間はある。今はただ、スウェーデン戦のあの夜にみんながそこにいてくれることを願っている。そうすれば、もう一つの感情を分かち合えるから……。なぜなら、こうした信じられない経験の一つひとつは、僕たちが一緒に生きてきたものだからだ。そして、それこそが僕が自分の国を代表する最後の夜を過ごしたい形だ。みんなが僕のそばにいて、少年の頃から愛してきたユニフォーム、そしてこれからの人生の残りすべてで愛し続けるユニフォームを着て」
象徴
エディン・ジェコは、現在ブンデスリーガのシャルケ04に所属し、ボスニア・ヘルツェゴビナの歴史そのものを体現する存在だ。 元ローマ、インテルのジェコは、単に最多得点を記録したストライカー、重要なゴールを決める男、あるいはキャプテンだっただけではない。国民全体の再生の象徴でもあった。1990年代のサラエボで、瓦礫とサイレンの中で育ち、彼の人間として、そしてスポーツ選手としての歩みは、傷ついた国家の尊厳と再生への強い願いを体現してきた。ボスニアが2014年ブラジル・ワールドカップ出場という歴史的快挙を成し遂げたとき、そして2026年までのボスニアサッカー史における最高到達点に達したその時も、彼は前線を率いていた。昨年3月、ゼニツァでイタリア代表と対戦した際も同様だった。
別れの予定
スウェーデン戦の11分に、サポーターグループ「BH Fanaticos」は、ジェコが代表キャリアを通じて背負ってきた背番号11への敬意を表すスタンディングオベーションとコレオグラフィー演出を計画している。キャプテンは、セルゲイ・バルバレス監督が適切だと判断する時間いっぱいプレーするとみられ、90分間フル出場する可能性もある。ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー連盟は、試合終了直後にスタジアムを後にしないよう、すべての観客に呼びかけた。オフィシャルセレモニー全体は、オナーガード、感謝の記念品の贈呈、そしていくつかのサプライズを含め、試合終了のホイッスル後にのみ行われる。さらに、Pomozi.ba 協会との協力で実施される大規模な人道支援キャンペーンも、この夜に特別な彩りを加える。ファンにはぬいぐるみをスタジアムに持参するよう呼びかけられており、試合終了後、スタジアムアナウンサーが合図を出し、キャプテンが場内一周を始めた時にのみ、観客にあいさつする彼に向けてスタンドからぬいぐるみが投げ込まれる。その後、それらはボスニア・ヘルツェゴビナ全土の児童施設に寄付される
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。