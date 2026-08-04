Goal.com
ライブ
imago-sport-1080674973.jpgRHR-Foto
Adhe Makayasa

翻訳者：

ジェコがシャルケ残留を延長　クラブをブンデスリーガ復帰に導き、41歳の誕生日後もプレーへ

エディン・ジェコ
シャルケ04
ブンデスリーガ

ベテランFWエディン・ジェコがシャルケ04と新たな契約延長を締結し、41歳の誕生日以降もクラブに残ることになった。ボスニアのレジェンドは2026年1月にゲルゼンキルヒェンのクラブへ加入。11試合で6得点を記録し、かつてのドイツの強豪を2022-23シーズン以来初めてブンデスリーガ復帰へと導いた。

  • ベテランFWが契約延長を締結

    ジェコは、41歳の誕生日を過ぎてもプレーを続けることになる新契約延長にサインし、シャルケ残留を確定させた。ベテランのボスニア・ヘルツェゴビナ代表FWは2026年1月に加入すると、即座にインパクトを残し、11試合で6ゴール3アシストを記録した。このストライカーの見事なフォームは、シャルケが2022-23シーズン以来初めてブンデスリーガ1部復帰を決めるうえで極めて重要だった。


    • 広告
  • imago-sport-1080675582.jpgBeautiful Sports

    ジェコ、自身の尽きないプレーへの渇望を語る

    新契約にサインした後、クラブの公式メディアに対し、ジェコはドイツ1部でシャルケとの歩みを続けられることへの喜びを語った。

    昇格達成と自身の尽きない野心について、ジェコは次のように説明している。「冬にシャルケへ加入して以来、私は素晴らしいチームの一員となり、ファンの信じられないほどの後押しを経験してきた。ブンデスリーガ昇格は、私のキャリアのハイライトの一つに数えられる。本当に信じられないことだった。

    「フットボールは人生を通して私を幸せにし、突き動かしてきた。私は今もなおハングリーであり、ブンデスリーガでもチームの力になりたい」

  • シャルケ幹部、ジェコの影響力を称賛

    シャルケのプロフットボール部門ディレクターを務めるユーリ・ムルダーは、ジェコのピッチ内外におけるリーダーシップとクオリティーこそが、クラブが同選手との契約期間を延長した最大の理由だと強調した。

    経験豊富なFWの貢献を称え、ムルダーは次のように付け加えた。「エディンはクラブ加入後の最初の4カ月半で、シャルケ04に特別なものをもたらした。彼はキープレーヤーであり、ファンに愛される存在でもあった。そして、その人柄によって、ピッチ内外の両方で常に模範を示していた。

    「ここ数週間にわたる話し合いの中で、エディンが今なおこれまで同様にハングリーであることが明確になった。だからこそ、彼はブンデスリーガでも我々の力になれると信じている。エディンがシャルケに残るのは、素晴らしいニュースだ」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • imago-sport-1080677543.jpgBeautiful Sports

    トップリーグでの試練が目前に迫る

    ジェコとシャルケは、新シーズン開幕後にブンデスリーガで地位を確立するための厳しい試練に向けて準備を進めている。マンチェスター・シティ、インテル、ローマ、ヴォルフスブルクでプレーしてきた経験豊富なストライカーの豊富な実績は、ゲルゼンキルヒェンのクラブにとって重要な戦力となるはずだ。

    シャルケはブンデスリーガ開幕戦で、8月30日にアウクスブルクとのアウェー戦に臨む予定となっている。

クラブ親善試合
シャルケ04 crest
シャルケ04
S04
アタランタ crest
アタランタ
ATA