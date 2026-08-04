新契約にサインした後、クラブの公式メディアに対し、ジェコはドイツ1部でシャルケとの歩みを続けられることへの喜びを語った。

昇格達成と自身の尽きない野心について、ジェコは次のように説明している。「冬にシャルケへ加入して以来、私は素晴らしいチームの一員となり、ファンの信じられないほどの後押しを経験してきた。ブンデスリーガ昇格は、私のキャリアのハイライトの一つに数えられる。本当に信じられないことだった。

「フットボールは人生を通して私を幸せにし、突き動かしてきた。私は今もなおハングリーであり、ブンデスリーガでもチームの力になりたい」