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ジェイミー・バーディ、リヴァプール、ヴィニー・ジョーンズ。元レスターFWとリヴァプールのCL制覇が、Netflixの新3部作サッカーシリーズで映像化される
ノンリーグからプレミアリーグ王者へ駆け上がったヴァーディ。
人気シリーズ『UNTOLD』がイギリスへ。5月12日公開の第1弾は、ノンリーグからプレミアリーグ制したヴァーディの半生を描く。 さらに、妻が巻き込まれた裁判など、メディアを騒がせた騒動にも正面から向き合う。
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イスタンブールの奇跡を再び体験する
ヴァーディ編に続き、本ストリーミングプラットフォームは欧州サッカー史上最も有名な試合に焦点を当てます。5月19日配信の第2作では、2005年チャンピオンズリーグ決勝でリヴァプールがACミランに前半0-3から同点にし、PK戦の末に逆転した奇跡の夜を描きます。 マシュー・ラッジ監督は、スティーブン・ジェラード、ジェイミー・キャラガー、シャビ・アロンソ、ディートマー・ハマンらの証言を通じて、この夜の「決定版ストーリー」を届ける。
ジョーンズの強面の遺産
5月26日公開予定の三部作最終章は、サッカー界随一の「強硬派」ジョーンズのキャリアを追う。ハリウッド俳優として知られる前に、彼はウィンブルドンの「クレイジー・ギャング」の心臓部だった。 1992年に物議を醸した映像が彼のキャリアを終わらせかねない状況を生み、その余波に焦点を当てる。さらに、彼が俳優として成功し、カルト映画に出演した経緯も追う。多彩なゲストが彼の恐れられた評判と世界的なスクリーン存在感を語る。
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Netflixのスポーツ事業に待ち受ける未来
ストリーミング各社がスポーツファンの注目を争う中、Netflixは英国向けコンテンツをさらに拡大する見込みだ。この3作品は、迫るFIFAワールドカップへの高まりを捉えたタイミングでの配信となる。同プラットフォームでは、注目のサッカードキュメンタリーが今後さらに増える見通しだ。