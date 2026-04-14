ジェイミー・バーディ、リヴァプール、ヴィニー・ジョーンズ。元レスターFWとリヴァプールのCL制覇が、Netflixの新3部作サッカーシリーズで映像化される

5月26日公開予定の三部作最終章は、サッカー界随一の「強硬派」ジョーンズのキャリアを追う。ハリウッド俳優として知られる前に、彼はウィンブルドンの「クレイジー・ギャング」の心臓部だった。 1992年に物議を醸した映像が彼のキャリアを終わらせかねない状況を生み、その余波に焦点を当てる。さらに、彼が俳優として成功し、カルト映画に出演した経緯も追う。多彩なゲストが彼の恐れられた評判と世界的なスクリーン存在感を語る。