Getty Images Sport
翻訳者：
ジェイミー・キャラガー、マンチェスター・ユナイテッドの夏の新加入選手は「長くは持たない」と警告。マイケル・キャリックの中盤への懸念も強まる
低調なスタートで中盤の脆さが露呈
マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグ開幕から6試合で勝ち点6しか獲得できず、カリックへの重圧が高まっている。ユナイテッドは土曜日、前半に精彩を欠いて完全に圧倒されながらも、10人のトッテナムを相手にホームで辛うじて引き分けに持ち込んだ。
シーズン序盤の苦戦によって、ピッチ中央の戦術的な問題が浮き彫りになっている。今夏にアストン・ヴィラから3500万ポンドで加入したユーリ・ティーレマンスは、中盤でコンビを組むコビー・メイヌーとともに、たびたび相手に突破を許した。
カリックはチェルシーからアンドレイ・サントス、ブライトンからカルロス・バレバも獲得したにもかかわらず、ティーレマンスとメイヌーのコンビを起用し続けている。しかし、この2人のダイナミズム不足に対し、著名な解説者たちから厳しい批判が集まっている。
- Getty Images Sport
キャラガー、戦術転換を要求
元リヴァプールDFのジェイミー・キャラガーは、マンチェスター・ユナイテッドの戦術的規律の欠如がティーレマンスに悪影響を及ぼしていると考えている。同氏は『スカイスポーツ』で、ベルギー代表MFが古巣で得ていた組織的なサポートを失い、苦戦している理由を説明した。
キャラガーは「アストン・ヴィラでは良かったティーレマンスが、なぜマンチェスター・ユナイテッドではここまで苦戦しているのか？ ウナイ・エメリのチームを見ると、選手たちは毎日徹底的に指導されている。アストン・ヴィラの試合を見るたびに、チームがコンパクトで、まとまっているのが分かる」と語った。
キャラガーは、3500万ポンドで獲得したティーレマンスには生まれ持ったスピードがなく、身体能力の不足を補うには周囲の選手との距離を詰める必要があると指摘。この状況を、アンフィールドで当初苦戦したアレクシス・マクアリスターになぞらえ、キャリックは早急にチームのシステムを修正しなければならないと警告した。
キャラガーは続けた。「ティーレマンスのように身体能力がそれほど高くない選手がいるなら、チームは非常にコンパクトでなければならない。だが、今は正反対だ。これは昨季、リヴァプールがアレクシス・マクアリスターを巡って抱えていた問題でもある。今季のマクアリスターが良く見えるのは、チームの選手間の距離が縮まり、よりコンパクトになったからだ。マンチェスター・ユナイテッドもそうしなければ、ティーレマンスは長く持たず、チームでプレーできなくなるだろう」
ネヴィル、中盤のコンビを懸念
こうした懸念は、マンチェスター・ユナイテッドの元主将ギャリー・ネヴィルも共有している。現在の中盤の構成はプレミアリーグで求められる水準に合っていないと考えるネヴィルは、自身のポッドキャストで、現在の２人はピッチ上で互いを生かせていないとの見方を示した。
「ティーレマンスとメイヌーについては、もう十分に見たと思う」とネヴィルは説明した。「これで終わりだと言うつもりはない。それはおそらく極端すぎる。ただ、プレミアリーグでこのクラブの中盤を担うには、十分な躍動感がないと判断するだけのものは見た。ちなみに、２人とも個々には良い選手だと思う。だが、選手同士がうまくかみ合わない、あるいは互いに合わないこともある」
ネヴィルは、トッテナム戦でバレバが投入されるとユナイテッドのプレーが大きく改善したと指摘。国内と欧州の舞台でさらなる醜態をさらさないため、早急な変更を求めた。
「バレバがメイヌーとともにプレーすると、はるかに活力が増したように見えた」と続けた。「あの中盤には何らかの手を打たなければならないし、ほかの選手たちもしっかりしなければならない。これからディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリーのもとへ、そしてエランド・ロードへ向かうのだから」
「心身ともに万全でなければ、通用しない。立て直すまでに数日ある。この結果から立ち直って前に進まなければならない。そうできなければ、この先の数週間は心配なものになるだろう」
- AFP
アトレティコ・マドリーへの厳しい遠征
マンチェスター・ユナイテッドは、厳しいチャンピオンズリーグの一戦に向け、早急に立て直さなければならない。今夜は敵地でアトレティコ・マドリーと対戦する。この難しい欧州での一戦は、選手たちの肉体的・精神的な強さが厳しく試される過密日程の初戦となる。
キャリックは戦術上の好みにかかわらず、スペインの首都で起用する選手を入れ替えざるを得ない。メイヌーはチームに帯同しておらず、停滞する戦いに弾みをつける重要な勝利を狙うユナイテッドでは、バレバかサントスが代わって出場する可能性が高い。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。