元リヴァプールDFのジェイミー・キャラガーは、マンチェスター・ユナイテッドの戦術的規律の欠如がティーレマンスに悪影響を及ぼしていると考えている。同氏は『スカイスポーツ』で、ベルギー代表MFが古巣で得ていた組織的なサポートを失い、苦戦している理由を説明した。

キャラガーは「アストン・ヴィラでは良かったティーレマンスが、なぜマンチェスター・ユナイテッドではここまで苦戦しているのか？ ウナイ・エメリのチームを見ると、選手たちは毎日徹底的に指導されている。アストン・ヴィラの試合を見るたびに、チームがコンパクトで、まとまっているのが分かる」と語った。

キャラガーは、3500万ポンドで獲得したティーレマンスには生まれ持ったスピードがなく、身体能力の不足を補うには周囲の選手との距離を詰める必要があると指摘。この状況を、アンフィールドで当初苦戦したアレクシス・マクアリスターになぞらえ、キャリックは早急にチームのシステムを修正しなければならないと警告した。

キャラガーは続けた。「ティーレマンスのように身体能力がそれほど高くない選手がいるなら、チームは非常にコンパクトでなければならない。だが、今は正反対だ。これは昨季、リヴァプールがアレクシス・マクアリスターを巡って抱えていた問題でもある。今季のマクアリスターが良く見えるのは、チームの選手間の距離が縮まり、よりコンパクトになったからだ。マンチェスター・ユナイテッドもそうしなければ、ティーレマンスは長く持たず、チームでプレーできなくなるだろう」



