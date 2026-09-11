Getty Images Sport
翻訳者：
ジェイミー・キャラガー、マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督を「暫定的な解決策」と酷評 主要タイトル獲得は不可能と指摘
キャラガーがキャリックの資質に疑問を呈する
キャリックは暫定指揮官としての期間に好印象を残し、マンチェスター・ユナイテッドを3位フィニッシュとチャンピオンズリーグ出場に導いたことで、正式に監督職を託された。
しかし、キャラガーはキャリックにオールド・トラッフォードで成功するだけの資質があるのか疑問を呈している。『デイリー・テレグラフ』での自身のコラムで、キャラガーは次のように記した。「多くの人にとって、キャリックは名前こそ正式なものになったが、実質的には依然として暫定的な解決策に見える。2027年夏にスーパークラスの指導者がやって来るまで、オールド・トラッフォードの鍵を託されているようなものだ。もちろん、キャリック本人はそうは捉えないだろう。だが、拭い去るのが難しい認識がいくつかある」
- Getty Images Sport
必要なスター性を欠いている
キャラガーはtalkSPORTに対し、この厳しい見解についてさらに説明し、なぜマイケル・キャリックでは主要タイトルを獲得できないと疑っているのかを明かした。「マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックの下でリーグ優勝やチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げるとは思わない。私はそれを公言してきた。だが、今の時点で彼がその仕事に就いているのは正しいとも思う。彼の結果は素晴らしい」
キャラガーはまた、オーラが欠けていると感じている点にも触れ、こう付け加えた。「だが、最大のタイトルを勝ち取る監督には、スター性というXファクターがあると思う。マイケル・キャリックは、自分にそれがあることをまだ証明しなければならない」
移籍市場で後押しを受ける
マンチェスター・ユナイテッドは今夏の移籍市場でキャリックを後押しし、ユーリ・ティーレマンス、カルロス・バレバ、アンドレイ・サントスの獲得に総額1億4000万ポンドを投じた。だが、この投資にもかかわらず、クラブはプレミアリーグ開幕後の滑り出しで明暗の分かれる結果に終始しており、昇格組ハル・シティに0-2で敗れた一戦を皮切りに、1勝1分け1敗を記録している。
キャリックと前暫定指揮官のオーレ・グンナー・スールシャールがどのようにしてその職を得たのかについて、キャラガーは次のように記した。「それでも、指導者としての経歴だけを見れば、彼らがイングランドやヨーロッパの他の名門クラブから声をかけられることは決してなかったはずだし、正式契約を提示する価値を判断する際に考慮されるような感傷的なつながりも、他にはなかったという事実は変わらない」
- Getty Images
マンチェスター・ユナイテッドの次は？
マンチェスター・ユナイテッドを率いるキャリックは今週末、オールド・トラッフォードにライバルのマンチェスター・シティを迎え、自身にとってこれまでで最も厳しい試練に臨むことになる。木曜夜のチャンピオンズリーグでサバフに4-0で勝利して立ち直った後、チームはプレミアリーグ屈指の強豪相手にも戦えることを証明し、キャラガーの手厳しい批判にピッチ上で応える必要がある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。