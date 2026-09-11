キャリックは暫定指揮官としての期間に好印象を残し、マンチェスター・ユナイテッドを3位フィニッシュとチャンピオンズリーグ出場に導いたことで、正式に監督職を託された。

しかし、キャラガーはキャリックにオールド・トラッフォードで成功するだけの資質があるのか疑問を呈している。『デイリー・テレグラフ』での自身のコラムで、キャラガーは次のように記した。「多くの人にとって、キャリックは名前こそ正式なものになったが、実質的には依然として暫定的な解決策に見える。2027年夏にスーパークラスの指導者がやって来るまで、オールド・トラッフォードの鍵を託されているようなものだ。もちろん、キャリック本人はそうは捉えないだろう。だが、拭い去るのが難しい認識がいくつかある」