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翻訳者：
ジェイミー・キャラガー、マンチェスター・ユナイテッドのスター、ユーリ・ティーレマンスの新たな役割に驚嘆
ユナイテッド、戦術の微調整が奏功
日曜日にユナイテッドがリーズと激戦の末に引き分けた試合を受け、カラガーはティーレマンスを特に称賛した。ベルギー代表のティーレマンスは、キャリック監督が戦術的な布陣を変更した後、エランド・ロードで際立ったパフォーマンスを見せた。
アウェーのユナイテッドは試合の立ち上がりから好調で、ティーレマンスは普段より前方の位置で起用された。ブルーノ・フェルナンデス、ブライアン・エンベウモとともに、脅威となる攻撃陣を形成した。
この配置変更はすぐに実を結んだ。ティーレマンスはアタッキングサードで正確なパスを送り、エンベウモの先制ゴールをアシスト。その後、後半にドミニク・カルバート＝ルーウィンがリーズの同点ゴールを決めた。
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カラガー、中盤での視野と質を強調
このベルギー人選手の視野の広さとボールを扱う技術が、ユナイテッドにこの試合で最も効果的な攻撃をもたらした。その鋭い状況判断が先制点に直結し、テレビスタジオでキャラガーから高い評価を受けた。
「周囲を確認し、後ろ側の足でボールを扱っているから、サイドへ展開できる」とキャラガーは『スカイスポーツ』で解説した。「あのエリアにムベウモがいると分かっているし、彼にパスを通せることも分かっている。実に見事な技術だ」
中盤の活力が潜在能力を引き出す
ティーレマンスは今季のプレミアリーグ全7試合で先発している。しかし、これまでコビー・メイヌーと組んでいた低い位置での中盤コンビは、元クラブ主将のギャリー・ネヴィルから最近、厳しい批判を浴びていた。
現在メイヌーが負傷で離脱しているため、キャリックは中盤の中央でカルロス・バレバとアンドレイ・サントスを先発起用した。これにより中盤には必要とされていた活力が生まれ、攻撃陣を支える安定した土台となった。また、ティーレマンスは重い守備の負担から解放された。
「彼は周囲を確認し、左肩越しに振り返って、ブルーノ・フェルナンデスがどこにいるか、ブライアン・エンベウモがどこにいるかを見ている」とキャラガーは付け加えた。「素晴らしいフィニッシュだったが、ティーレマンスのプレーは本当に見事だった」
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欧州での戦いに目を向ける
チームは気持ちを切り替え、欧州での重要なアウェー戦に備える。ユナイテッドは今週後半、チャンピオンズリーグでコモと対戦する予定だ。イタリアへ向かい、スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャで試合に臨む。ティーレマンスは国内での好パフォーマンスをさらに伸ばすべく、引き続き攻撃的な役割を担いたいと考えている。
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