日曜日にユナイテッドがリーズと激戦の末に引き分けた試合を受け、カラガーはティーレマンスを特に称賛した。ベルギー代表のティーレマンスは、キャリック監督が戦術的な布陣を変更した後、エランド・ロードで際立ったパフォーマンスを見せた。

アウェーのユナイテッドは試合の立ち上がりから好調で、ティーレマンスは普段より前方の位置で起用された。ブルーノ・フェルナンデス、ブライアン・エンベウモとともに、脅威となる攻撃陣を形成した。

この配置変更はすぐに実を結んだ。ティーレマンスはアタッキングサードで正確なパスを送り、エンベウモの先制ゴールをアシスト。その後、後半にドミニク・カルバート＝ルーウィンがリーズの同点ゴールを決めた。