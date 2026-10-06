今回の最新のインターナショナルブレイクは、シティが114件の財務規則違反で有罪と認定されたという衝撃的なニュース一色となっている。プレミアリーグの調査では、クラブが2009年から2018年にかけて「見せかけ」の商業契約を通じ、およそ8億3000万ポンド分の収入を不正に水増ししていたと結論づけられた。

その結果、シティは前例のない国内での成功を収めた時期に、ライバルクラブを大幅に上回る資金を投じることが可能になった。ただし、クラブは引き続きその疑惑を強く否定しており、すでに評決に対する正式な控訴も申し立てている。