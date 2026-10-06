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ジェイミー・キャラガー、マンチェスター・シティの「茶番」財務評決を受け複数年の処分を要求
シティ、違反で有罪と認定
今回の最新のインターナショナルブレイクは、シティが114件の財務規則違反で有罪と認定されたという衝撃的なニュース一色となっている。プレミアリーグの調査では、クラブが2009年から2018年にかけて「見せかけ」の商業契約を通じ、およそ8億3000万ポンド分の収入を不正に水増ししていたと結論づけられた。
その結果、シティは前例のない国内での成功を収めた時期に、ライバルクラブを大幅に上回る資金を投じることが可能になった。ただし、クラブは引き続きその疑惑を強く否定しており、すでに評決に対する正式な控訴も申し立てている。
キャラガー、数年に及ぶ厳罰を要求
キャラガーは、プレミアリーグはもはやシティに厳罰を科さなければならないと考えている。『レジェンズ・オブ・フットボール・アウォーズ』で語った元リヴァプールDFは、一度きりの制裁ではクラブの行為が持つ計り知れない重大性を適切に反映できないと強調した。
「彼らに有罪が認められた以上、そう、控訴はある。だが、まず大きな有罪評決が出た以上、もう誰も待ちたいとは思っていないはずだ」と、キャラガーは『Sky Sports』に語った。
「今季中にやらなければならない。なぜなら、マンチェスター・シティは来季に向けて影響を受ける必要があるからだ。1シーズンだけの一度きりの処分では済まされないと思う。これは何年にもわたって続いてきたことだから、処罰も何年にもわたって続くべきだ」
見せかけのプレミアリーグ優勝争い
キャラガー氏はまた、処分の言い渡しが遅れれば、今季の戦いの公正性が完全に損なわれかねないとも警告した。シティが再び国内タイトルを狙う中、同氏はクラブが現在も大会に参加し続けていることが、リーグ全体に暗い影を落としていると主張した。
「今出ている言葉が『茶番』だというのは分かっている」と同氏は付け加えた。「今季のプレミアリーグ、そして勝ち取られるタイトルは、もしマンチェスター・シティが、われわれが起きていたと知っていることを抱えたままあのリーグを制するようなことがあれば、ほとんど茶番になってしまうだろう」
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マンチェスター・シティの次は何か？
プレミアリーグは現在、最も適切な処分を決定するため、自らのアドバイザーと個別に協議を進めている。財務上の不正の規模があまりにも大きいため、科され得る制裁はほぼ無数にある。
クラブのオーナー陣にとって最悪のシナリオは、キャラガーが示唆した通り、複数年にわたる厳しい処分だ。しかし、この法的な争いはまだ終わりには程遠い。
シティは、自らの潔白を証明するための争いを高等法院まで持ち込む構えだ。法廷闘争の構図が鮮明になる中、ライバルクラブは迅速な裁定を求めて今後も強く働きかけていくことは間違いない。
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