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翻訳者：
ジェイミー・キャラガー、サバフに圧勝したマンチェスター・ユナイテッドにチャンピオンズリーグの厳しい現実を突きつける
ユナイテッド、欧州復帰戦を完璧な形で飾る
マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラフォードで、アゼルバイジャンのサバフを相手に4-0の快勝を収め、チャンピオンズリーグ復帰戦を飾った。マイケル・キャリック監督のチームは立ち上がりから試合を支配し、新たなリーグフェーズでの戦いを最高の形でスタートさせた。
もっとも、この圧勝にもかかわらず、キャラガーはマンチェスター・ユナイテッドの実力をまだ信用していない。元DFは、ユナイテッドには今季の欧州最高峰タイトルを本気で争うために必要な選手層やクオリティーが備わっていないと考えている。
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キャラガー、チーム編成に辛辣な評価を下す
キャラガーは、キャリックの現在の陣容が現実的にチャンピオンズリーグ優勝を争えるかどうかを問われた。解説者の同氏は、欧州の強豪相手にどこまでやれるかについて、素早く率直な評価を下した。
「おそらく、まだそこまではいかない」と、キャラガーはCBSスポーツに語った。「もちろん、見下すような言い方をしたいわけではまったくない。今言ったように、マンチェスター・ユナイテッドは世界でも最大級のクラブの一つだ」
「ただ、今の陣容でこの大会に臨み、大きなことを成し遂げたり、同じような格のクラブと渡り合ったりすることを期待するのは違うと思う。現時点では、大会を勝ち進んでいくだけのクオリティーはないと私は思う」
刷新された大会で期待値を管理する
ユナイテッドは2023-24シーズン以来、初めてこの大会に戻ってくる。前回出場時には期待外れの早期敗退を喫し、グループステージ突破を果たせなかった。そうした直近の歴史を踏まえ、キャラガー氏は現実的な目標設定の重要性を強調した。
「マンチェスター・ユナイテッドはここ2年ほどこの大会から遠ざかっていた。しかし、2年前までも継続的に出場していたというわけですらない」とキャラガー氏は付け加えた。「おそらくここ5、6年で1回出ていたかどうか、そのくらいだと思う。
「だから世界のサッカー界で最も大きな名前の一つではあるが、しばらくぶりにこの大会へ戻ってきた以上、最初の目標はまずリーグフェーズを突破することだと思う。そしてノックアウトステージに進んだら、いい勝ち上がり方ができるか。準々決勝あたりまで行けるか。そういうところだ」
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キャリック率いるチーム、マンチェスター・ダービーに向けて準備へ
ひとまず、マンチェスター・ユナイテッドにとっては、欧州での戦いに戻った一戦で勝ち点3を確保できたことは喜ばしい結果だ。マテウス・クーニャ、ブルーノ・フェルナンデス、ベンヤミン・セスコ、リサンドロ・マルティネスのゴールは、チームに大きな自信をもたらすはずだ。
キャリック監督と選手たちは、すぐに国内での戦いへと意識を切り替えなければならない。マンチェスター・ユナイテッドは今週日曜、注目のマンチェスター・ダービーを控えており、その前に大きな試練を迎える。
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