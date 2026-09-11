ユナイテッドは2023-24シーズン以来、初めてこの大会に戻ってくる。前回出場時には期待外れの早期敗退を喫し、グループステージ突破を果たせなかった。そうした直近の歴史を踏まえ、キャラガー氏は現実的な目標設定の重要性を強調した。

「マンチェスター・ユナイテッドはここ2年ほどこの大会から遠ざかっていた。しかし、2年前までも継続的に出場していたというわけですらない」とキャラガー氏は付け加えた。「おそらくここ5、6年で1回出ていたかどうか、そのくらいだと思う。

「だから世界のサッカー界で最も大きな名前の一つではあるが、しばらくぶりにこの大会へ戻ってきた以上、最初の目標はまずリーグフェーズを突破することだと思う。そしてノックアウトステージに進んだら、いい勝ち上がり方ができるか。準々決勝あたりまで行けるか。そういうところだ」