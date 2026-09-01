ジェイミー・キャラガー、エンソ・フェルナンデス獲得で合意したマンチェスター・シティが優勝争いでチェルシーを上回ったと主張

総額1億5000万ユーロに上るこの大型移籍は、今季への見方を大きく変えた。ジェイミー・キャラガーは『スカイ・スポーツ』に対し、この取引が両クラブに与える影響について包括的な見解を示し、とりわけロドリのマンチェスター・シティ退団後の状況に言及した。

キャラガーは「彼が加わることで、マンチェスター・シティは間違いなくチェルシーを上回る。私自身も含め、多くの人がチェルシーは本当に良いシーズンを送ると感じていた。今でもそう信じている部分は大きい。ヨーロッパの大会がないこと、新しい監督が就任したこと、そして彼らの前線3人を考えればね。ただ、チェルシーはエンソ・フェルナンデスを失うことになる。私にとって、彼はチェルシーの大きな存在の一人だった」と語った。