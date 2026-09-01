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ジェイミー・キャラガー、エンソ・フェルナンデス獲得で合意したマンチェスター・シティが優勝争いでチェルシーを上回ったと主張
フェルナンデスとの合意が成立
『RMC Sport』によると、チェルシーはフェルナンデスに対するマンチェスター・シティからの1億5000万ユーロ（1億2800万ポンド超）という破格のオファーを受け入れた。アルゼンチン代表の同選手は、2023年1月の加入以来、ロンドンのクラブで169試合に出場して31ゴールを記録しており、移籍期限最終日にマレスカ率いるチームへ加わる見通しとなっている。
チェルシーは現在、その退団に備え、中盤の後釜としてラミン・カマラまたはマヌ・コネの獲得を狙っている。フェルナンデスは、シャビ・アロンソのメンバーから最近のブライトン戦での3-4の敗戦に向けて外されていたこともあり、すでにチェルシーのユニフォームを着ることはもうないと示唆していた。
キャラガーが移籍の影響を評価する
総額1億5000万ユーロに上るこの大型移籍は、今季への見方を大きく変えた。ジェイミー・キャラガーは『スカイ・スポーツ』に対し、この取引が両クラブに与える影響について包括的な見解を示し、とりわけロドリのマンチェスター・シティ退団後の状況に言及した。
キャラガーは「彼が加わることで、マンチェスター・シティは間違いなくチェルシーを上回る。私自身も含め、多くの人がチェルシーは本当に良いシーズンを送ると感じていた。今でもそう信じている部分は大きい。ヨーロッパの大会がないこと、新しい監督が就任したこと、そして彼らの前線3人を考えればね。ただ、チェルシーはエンソ・フェルナンデスを失うことになる。私にとって、彼はチェルシーの大きな存在の一人だった」と語った。
アーセナルと優勝争いを繰り広げる
キャラガーはさらに、2022年ワールドカップ優勝メンバーの獲得が、現王者アーセナルとのタイトル争いにおいてマンチェスター・シティに大きな優位性をもたらすと説明した。
さらに『Sky Sports』での分析を続けたキャラガーは、次のように付け加えた。「今のマンチェスター・シティはかなり強く見える。現時点では、アーセナルにとって最大の対抗馬になると言っていいだろう。本当に良いスカッドだ。それに疑いの余地はない。かなりの入れ替わりがあった。ロドリを失ったことは大きかったし、そこから立て直すのは本当に難しいと思っていた。だが、もし昨季終了時点で、エリオット・アンダーソンとエンソ・フェルナンデスを獲得すると言われていたら、それはトップレベルの中盤だと言うはずだ。彼らはそれに大金を払っているのだから、そうあるべきだと思う。だからこそ、彼らがアーセナルへの最大の挑戦者、そしておそらくは本当にこのタイトルをアーセナルから奪える唯一のチームになる可能性が最も高いと思う」
- Getty Images Sport
デッドラインデーに向けた準備
マンチェスター・シティは現在、火曜日の移籍期限までにフェルナンデスの書類手続きを完了させるべく急いでいる。一方、チェルシーは日曜日にアーセナルとの大きな注目を集める一戦を控える中、カマラのような代役を早急に確保しなければならない。今後の試合に向け、フェルナンデスがどれだけ早く先発メンバーに定着できるかに注目が集まっている。
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