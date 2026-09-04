イラオラ監督は、リバプールでの在任初期にチエーザと遠藤を2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ登録メンバーから外し、容赦ない意思表明を行った。新たなリバプール指揮官は、9月9日のアトレティコ・マドリー戦による欧州初戦を前に25人の登録リストを提出し、実績ある両国際Aマッチ経験者を蚊帳の外に置いた。

この選外は、リストAに登録できる自国育成外選手が最大17人までというUEFAの厳格な登録規則によるものだ。イラオラ監督は、この貴重な枠を1億2300万ポンドで加入したブラッドリー・バルコラ、同じく今夏加入のビクトル・ムニョス、さらには負傷中のFWウーゴ・エキティケに割り当てることを選び、チエーザと遠藤に入る余地はなかった。



