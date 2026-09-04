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ジェイミー・キャラガー、アンドニ・イラオラの下では「絶対にプレーしない」リヴァプールの2選手を痛烈批判 新時代は容赦ない展開へ
イラオラ、チャンピオンズリーグで容赦ないメンバー外通告
イラオラ監督は、リバプールでの在任初期にチエーザと遠藤を2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ登録メンバーから外し、容赦ない意思表明を行った。新たなリバプール指揮官は、9月9日のアトレティコ・マドリー戦による欧州初戦を前に25人の登録リストを提出し、実績ある両国際Aマッチ経験者を蚊帳の外に置いた。
この選外は、リストAに登録できる自国育成外選手が最大17人までというUEFAの厳格な登録規則によるものだ。イラオラ監督は、この貴重な枠を1億2300万ポンドで加入したブラッドリー・バルコラ、同じく今夏加入のビクトル・ムニョス、さらには負傷中のFWウーゴ・エキティケに割り当てることを選び、チエーザと遠藤に入る余地はなかった。
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キャラガーが出場時間をめぐる厳しい警告を発した
『The Overlap』で語った元リヴァプールDFのキャラガー氏は、この2人のアンフィールドでの立ち位置について辛辣な見解を示した。来季に向けたイラオラ監督の戦術構想に、どちらの選手も当てはまらないとの見方を示している。
「リヴァプールには、チーム内に絶対にプレーしないだろう2人の選手がいる」とキャラガー氏は主張した。「それに、ああいった登録枠のルールがいろいろあって、入れられるのは17選手だけだとかね。キエーザと遠藤がいる。まるで彼らはまったく試合に出ることがないようなものだ」
『Sky Sports』で解説を務める同氏は、特に今夏に日本人MFを残留させたクラブの判断に批判的だった。「遠藤は放出されるべきだった」と付け加えた。「彼は素晴らしい働きをしたし、ちょっとしたカルトヒーローでもある」
遠藤とキエーザ、序列低下へ
両選手はそれぞれ2027年、2028年まで契約を残しているものの、マージーサイドで長期的な役割を確立できずにいる。遠藤は昨季、出場機会が大幅に減少し、プレミアリーグでの出場は8試合、チャンピオンズリーグでは1試合のみにとどまった。
一方、キエーザのアンフィールドでのキャリアは、度重なるコンディション面の問題に継続的に苦しめられてきた。28歳の同選手は現在、筋肉系の負傷を抱えており、依然として周辺的な存在にとどまっている。現在の離脱は長期化するものとは考えられていないが、イラオラが回復に近づいているキエーザではなく、コナー・ブラッドリーやジョバンニ・レオニのような長期離脱者を登録する決断を下したことは、キエーザが周縁化されている立場を浮き彫りにしている。
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プレミアリーグの焦点はイプスウィッチ・タウンに移る
リヴァプールはまず金曜日にイプスウィッチ・タウンとの国内戦に臨み、その後に欧州の戦いへと意識を切り替えなければならない。続いてイラオラ監督率いるチームはアンフィールドにアトレティコ・マドリーを迎え、インテルおよびフェネルバフチェへの厳しいアウェー遠征を含む過酷なリーグフェーズ日程が幕を開ける。
キエーザと遠藤にとって、当面の出場機会は国内カップ戦に限られる見通しだ。今後の欧州戦で深刻な負傷者危機が発生し、それによって認められる形で後に登録メンバー変更が行われない限り、彼らの大陸舞台での望みは事実上保留となっている。
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