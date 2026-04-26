ジェイミー・キャラガーは、1億2500万ポンドのストライカー、アレクサンダー・イサクが期待外れだったことを受け、リヴァプールに「即戦力となる選手」の補強を勧めた。

スロット体制で過渡期にあるリヴァプールでは、選手を大量に獲得するのではなく、的確な補強を望む声が強まっている。主力離脱や怪我でチームは脆弱だ。カーラガーは、特に今季限りでサラーが退団することを踏まえ、主要タイトルを争うにはピンポイント補強が不可欠と強調した。 「来季のリヴァプールに必要なのは、言うまでもなくサラーの後継者だ」と続けた。「即戦力3人いれば十分。5人も6人も取る必要はない。昨夏すでに大量補強をしているから、今夏は控えるはずだ」