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ジェイミー・キャラガーは、1億2500万ポンドのストライカー、アレクサンダー・イサクが期待外れだったことを受け、リヴァプールに「即戦力となる選手」の補強を勧めた。
イサクの不振にキャラガーが懸念を示す
キャラガーは、イサクが期待通りの活躍ができるかについて疑問を呈している。 1億2500万ポンドというプレミアリーグ最高移籍金でニューカッスルから加入したイサクは、リバプールデビューシーズンで苦戦している。26歳の彼は土曜のクリスタル・パレス戦（3-1勝利）で4ゴール目をマークしたが、これは昨年12月のトッテナム戦で脚を骨折して以来3度目の先発だった。それでもカラスは、イサクが今後復調できるかについて依然として懐疑的だ。
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「1年生の驚異」という神話
元センターバックのキャラガーは、リヴァプールが夏に4億4600万ポンドを投じて行った大型補強にもかかわらず目に見える成果が得られていないと率直に語り、自身の観察からこのストライカーの今後を分析した。「（あの大型補強の夏は）うまくいかなかった」とキャラガーは『リヴァプール・エコー』紙に語った。「将来はうまくいくかもしれない。なぜなら、補強選手を1年目で評価することはできないと思うからだ。 しかし私は以前も言った。リヴァプールで初年度に結果を出せず、後に大活躍した選手は記憶にない。イサクは調子が上がっていない。怪我もあったが、そもそも最初から良くなかった」
必要な3つの重要な追加事項
スロット体制で過渡期にあるリヴァプールでは、選手を大量に獲得するのではなく、的確な補強を望む声が強まっている。主力離脱や怪我でチームは脆弱だ。カーラガーは、特に今季限りでサラーが退団することを踏まえ、主要タイトルを争うにはピンポイント補強が不可欠と強調した。 「来季のリヴァプールに必要なのは、言うまでもなくサラーの後継者だ」と続けた。「即戦力3人いれば十分。5人も6人も取る必要はない。昨夏すでに大量補強をしているから、今夏は控えるはずだ」
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この先を乗り切る
スロット監督1年目でプレミア制したリヴァプールだが、2年目は無冠に終わる見込み。現在4位で来季CL出場はほぼ確定。ただし首脳陣は早期の補強が不可欠で、失敗すれば将来的なタイトル獲得は遠のく。