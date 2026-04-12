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Moataz Elgammal

翻訳者：

ジェイミー・キャラガーは、現在のトッテナムでは最下位ウルブズに勝つ見込みはなく、ロベルト・デ・ゼルビ監督でも降格は避けられないと語った。

トッテナム
プレミアリーグ
ロベルト・デ・ゼルビ
J. Carragher
サンダーランド 対 トッテナム
サンダーランド

ジェイミー・キャラガーは、プレミアリーグでまたも敗れたトッテナム・ホットスパーについて「ひどい」と批判し、残留の可能性は低いと断じた。サンダーランドに0-1で敗れた後、スカイ・スポーツの解説者は、ロベルト・デ・ゼルビ監督の就任だけではチャンピオンシップへの降格を避けられないと指摘した。

  • キャラガーが厳しい降格予想を口にする

    スカイ・スポーツの分析では、キャラガーがトッテナムの現状を辛辣に批判した。日曜のサンダーランド戦で0-1敗北し、32試合で30ポイントの18位に沈み降格圏に入った。金曜には17位ウェストハムがウルヴァーハンプトンに勝ち、スパーズは安全圏から2ポイント後退した。 キャラガーは「通常、新監督の初戦ではスタイル構築は後回しにするが、トッテナムはもはやそんな余裕がない。イゴール・トゥドールもロベルト・デ・ゼルビも例外ではない」と語った。 信じられない。このままではトッテナムは降格する。他のチームには勢いがある。24試合で勝ち点1だ」

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    ウルブズに勝つ見込みはない

    試合日程は苦境にあるチームに希望をもたらすはずだが、キャラガーは北ロンドンのクラブにさらなる苦難しか見えないと語る。最下位で17ポイントしか取れていないウルブズ戦を前に、彼は「スパーズが重要なアウェーで勝つと思うか？ 無理だ」と断じた。 12月下旬以来リーグ戦で勝っていないチームの状態は深刻だ。キャラガーは続けた。「日程を見ればトッテナムにとって良い試合に見えるが、彼らはひどい状態だ。最下位ウルブズに勝てるか？あり得ない。」

  • 敗戦してもデ・ゼルビは楽観的だ

    デ・ゼルビ監督は、初陣を落としたにもかかわらず冷静さを保った。今季残り6試合でクラブを救わねばならないイタリア人指揮官は、サンダーランド戦で必要な質を垣間見たと感じている。トッテナムはリーズ、フォレストに3ポイント差をつけられており、1ポイントの重みが増している。デ・ゼルビ監督は記者団に「良い試合をした。勝てなかったが、負ける内容ではなかった」と語った。 結果を受け入れ、前へ進まなければならない。我々は良い試合をした。この困難な局面を乗り越えるだけの質は備わっている。結果については残念だ。（クリスティアン）ロメロの負傷も残念だが、彼にとっても我々にとっても、大した怪我ではないことを願っている。我々は3、4回、決定的な得点チャンスがあった。」

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    高所恐怖症との戦い

    トッテナムは2ポイント差を逆転し、降格を回避しなければならない。デ・ゼルビ監督は分裂するチームに闘志を注入する急務だ。次節4月18日に古巣ブライトンをホームに迎え、7日後にはウルブズと対戦する。

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