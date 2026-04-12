デ・ゼルビ監督は、初陣を落としたにもかかわらず冷静さを保った。今季残り6試合でクラブを救わねばならないイタリア人指揮官は、サンダーランド戦で必要な質を垣間見たと感じている。トッテナムはリーズ、フォレストに3ポイント差をつけられており、1ポイントの重みが増している。デ・ゼルビ監督は記者団に「良い試合をした。勝てなかったが、負ける内容ではなかった」と語った。 結果を受け入れ、前へ進まなければならない。我々は良い試合をした。この困難な局面を乗り越えるだけの質は備わっている。結果については残念だ。（クリスティアン）ロメロの負傷も残念だが、彼にとっても我々にとっても、大した怪我ではないことを願っている。我々は3、4回、決定的な得点チャンスがあった。」