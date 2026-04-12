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ジェイミー・キャラガーは、現在のトッテナムでは最下位ウルブズに勝つ見込みはなく、ロベルト・デ・ゼルビ監督でも降格は避けられないと語った。
キャラガーが厳しい降格予想を口にする
スカイ・スポーツの分析では、キャラガーがトッテナムの現状を辛辣に批判した。日曜のサンダーランド戦で0-1敗北し、32試合で30ポイントの18位に沈み降格圏に入った。金曜には17位ウェストハムがウルヴァーハンプトンに勝ち、スパーズは安全圏から2ポイント後退した。 キャラガーは「通常、新監督の初戦ではスタイル構築は後回しにするが、トッテナムはもはやそんな余裕がない。イゴール・トゥドールもロベルト・デ・ゼルビも例外ではない」と語った。 信じられない。このままではトッテナムは降格する。他のチームには勢いがある。24試合で勝ち点1だ」
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ウルブズに勝つ見込みはない
試合日程は苦境にあるチームに希望をもたらすはずだが、キャラガーは北ロンドンのクラブにさらなる苦難しか見えないと語る。最下位で17ポイントしか取れていないウルブズ戦を前に、彼は「スパーズが重要なアウェーで勝つと思うか？ 無理だ」と断じた。 12月下旬以来リーグ戦で勝っていないチームの状態は深刻だ。キャラガーは続けた。「日程を見ればトッテナムにとって良い試合に見えるが、彼らはひどい状態だ。最下位ウルブズに勝てるか？あり得ない。」
敗戦してもデ・ゼルビは楽観的だ
デ・ゼルビ監督は、初陣を落としたにもかかわらず冷静さを保った。今季残り6試合でクラブを救わねばならないイタリア人指揮官は、サンダーランド戦で必要な質を垣間見たと感じている。トッテナムはリーズ、フォレストに3ポイント差をつけられており、1ポイントの重みが増している。デ・ゼルビ監督は記者団に「良い試合をした。勝てなかったが、負ける内容ではなかった」と語った。 結果を受け入れ、前へ進まなければならない。我々は良い試合をした。この困難な局面を乗り越えるだけの質は備わっている。結果については残念だ。（クリスティアン）ロメロの負傷も残念だが、彼にとっても我々にとっても、大した怪我ではないことを願っている。我々は3、4回、決定的な得点チャンスがあった。」
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高所恐怖症との戦い
トッテナムは2ポイント差を逆転し、降格を回避しなければならない。デ・ゼルビ監督は分裂するチームに闘志を注入する急務だ。次節4月18日に古巣ブライトンをホームに迎え、7日後にはウルブズと対戦する。