キャラガー、サラーのラストに相応しい舞台をリヴァプールに求める「もっと劇的な別れを」

この発表を受け、ファンたちはすでにブレントフォードとの感動的な最終戦に向けて準備を進めている。だが、ジェイミー・キャラガーは、この「エジプトの王」がどのように引退すべきかについて、異なる考えを持っている。

『テレグラフ』紙のコラムで、キャラガーは迫りくる別れについて自身の立場を説明した。

「しかし、最後に一つだけ告白しておきたい。彼のキャリアを称えるつもりではあるが、5月のクラブ最後のプレミアリーグの試合後にアンフィールドで行われる盛大な送別会には参加したくない」とキャラガーは記した。

「リヴァプールのファンなら誰もが、もっと素晴らしく、もっと劇的な別れを思い描いているはずだ。サラーの心構えと闘争心を知っている者なら、彼が1週間後に待ち受ける、あり得る限り最高の別れ——ブダペストでのチャンピオンズリーグ決勝でチームを勝利へと導くこと——に照準を合わせていることは明らかだ。この完璧な送別劇を、決して見逃してはならない」