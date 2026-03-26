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キャラガー、サラーのラストに相応しい舞台をリヴァプールに求める「もっと劇的な別れを」
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アンフィールドに刻まれた伝説
火曜日の夜、モハメド・サラー自身が2025-26シーズン終了後にクラブを去ることを明かしたことで、サッカー界は依然として衝撃に包まれている。33歳の彼は255ゴールを挙げ、クラブの歴代得点ランキングで3位につけている。マージーサイドにおける彼の影響力は疑いようがないところだ。彼の退団は、アンフィールドのトロフィーケースにあらゆる主要タイトルをもたらした一つの時代の終わりを告げるものとなるだろう。 感動的な発表動画の中で、このフォワードは9年間にわたる在籍を経て、この街との深い絆を語った。
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キャラガーの思い
この発表を受け、ファンたちはすでにブレントフォードとの感動的な最終戦に向けて準備を進めている。だが、ジェイミー・キャラガーは、この「エジプトの王」がどのように引退すべきかについて、異なる考えを持っている。
『テレグラフ』紙のコラムで、キャラガーは迫りくる別れについて自身の立場を説明した。
「しかし、最後に一つだけ告白しておきたい。彼のキャリアを称えるつもりではあるが、5月のクラブ最後のプレミアリーグの試合後にアンフィールドで行われる盛大な送別会には参加したくない」とキャラガーは記した。
「リヴァプールのファンなら誰もが、もっと素晴らしく、もっと劇的な別れを思い描いているはずだ。サラーの心構えと闘争心を知っている者なら、彼が1週間後に待ち受ける、あり得る限り最高の別れ——ブダペストでのチャンピオンズリーグ決勝でチームを勝利へと導くこと——に照準を合わせていることは明らかだ。この完璧な送別劇を、決して見逃してはならない」
称賛の姿勢
別れを惜しむ雰囲気とは裏腹に、今シーズンはチーム内の対立によって影を落とされてきた。以前、このフォワードがアルネ・スロット監督の下での自身の役割に不満を漏らした際、キャラガーは遠慮なく批判し、12月の特に緊張が高まった時期には彼の振る舞いを「敬意を欠く行為」とまで断じた。
しかし、キャラガーの最近のコメントは、最近の確執にこだわるのではなく、選手のスポーツマンとしての偉大さを称える方向へと転換していることを示しており、次のように付け加えることで、サラーのリーグにおける絶対的なエリートとしての地位を意図的に確固たるものにしている。
「イングランドで活躍した外国人アタッカーの殿堂において、サラーの得点力と安定性を凌駕するのはティエリ・アンリだけだ」
「 クリスティアーノ・ロナウド、エデン・アザール、ジャンフランコ・ゾラ、デニス・ベルカンプ、エリック・カントナといった選手たちの功績を論じる声も多いだろうが、このエジプト人選手ほどシーズンを重ねても一貫して圧倒的な数字を残した選手はいない」
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タイトル獲得をかけた戦い
発表が公になった今、注目は、FAカップとチャンピオンズリーグの両方で依然として優勝争いを繰り広げているリヴァプールが、キャラガーが描く「おとぎ話のような結末」を演出できるかどうかに移っている。サラーがアンフィールドでキャリアを終えるにせよ、ブダペストで終えるにせよ、彼が偉大な選手たちの殿堂に名を連ねることは間違いない。