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ジェイミー・キャラガーが、コーディ・ガクポの圧巻の出来を受け、1億2300万ポンドでリヴァプールに加入したブラッドリー・バルコラに辛辣な警告。「出場機会を得るのに苦労するだろう」
キャラガー、バルコラに痛烈評価
キャラガーは、リヴァプールがこの夏に大型補強で獲得したバルコラが、しばらくは出場機会に恵まれないフラストレーションのたまる時期を過ごす可能性があるとみている。24歳のフランス人は、パリ・サンジェルマンから総額1億2300万ポンドという驚異的な額の移籍金でアンフィールドに加入したが、イプスウィッチ・タウン戦でのデビューは、先発の座を争う相手として想定されている選手の見事なパフォーマンスによってかすんだ。
ポートマン・ロードでのリヴァプールの2-0勝利後、キャラガーはアンドニ・イラオラ体制下におけるこのウインガーの当面の見通しについて、懸念を示すためにソーシャルメディアを更新した。Xに投稿した率直なポストで、この元DFは「今のガクポが相手では、バルコラは出場機会を得るのに苦労することになる」と述べた。
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移籍騒動後、ガクポが輝く
アレクサンダー・イサクへの重要な2アシストを含むこのオランダ人選手の際立ったパフォーマンスは、エティハド・スタジアムへの移籍が不成立に終わったことで、数日前まで将来を巡る不透明感に包まれていたことを踏まえると、とりわけ感慨深いものだった。イラオラ監督はガクポの献身を巡って残るいかなる懸念も一蹴し、マンチェスター・シティの当初の関心があったにもかかわらず、このFWは引き続き自身の構想の中核だと強調した。
「コーディには何の疑いもない。プレシーズンを通して非常に良かったし、今季のスタートも非常に良く、結果も出している」とイラオラ監督はイプスウィッチ戦後に語った。「コーディは、我々がどれだけ彼を高く評価しているかを分かっているはずだ。そこに疑いの余地はないと思う。私は彼を非常に高く評価している」
ガクポ本人も、注目度の高いライバルの加入があったにもかかわらず、マージーサイドに残るという挑戦を受け入れたようだ。勝利を振り返り、このウインガーはリヴァプールでの自身の将来について楽観的な姿勢を崩さず、こう語った。「今日は素晴らしい試合だったと思う。もちろん、まだ改善しなければならない点はいくつかあるが、我々にとってどうしても必要な勝利だったし、勝ち点3を手にできて本当にうれしい」
ファン・ダイクが「重要な」同胞を称賛
クラブキャプテンのフィルジル・ファン・ダイクは、代表のチームメートでもあるコーディ・ガクポをすぐさま称賛し、今季のリヴァプールの目標達成に向けて、ガクポがいかに重要な存在であり続けているかを強調した。主将は、このFWの移籍を巡る憶測への反応が模範的だったことも指摘。試合後に『Sky Sports』に対し、このセンターバックは「コーディは素晴らしかった。彼は我々にとって重要な存在であり、今季も重要な存在になる。今日それを示したし、先週もアシストで示していた。ここ数年もずっとそうだ」と語った。
このベテランDFのコメントは、チーム内の序列が移籍金ではなく、一貫した働きによって築かれるという考えを裏付けるものだ。バルコラは後半から投入され、プレミアリーグデビューを果たしたものの、ガクポが試合に及ぼした影響力を再現するには至らなかった。
- Mark Pain
内部競争が基準を押し上げている
イラオラ監督は、前線3枚に複数の一流オプションを抱えるといううれしい悩みを楽しんでいる一方で、バルコラとチームメートに対し、評判だけで出場時間を確保できるわけではないと警告した。指揮官は、攻撃陣のライバル関係がチーム全体のレベル向上につながるだけだと考えている。イラオラ監督は「先発することもあれば、ベンチから出ることもあるし、出場しないこともある。だが、この競争は全員にとって良いものになると思う」と説明した。
バルコラにとって今の課題は、シーズン開幕から数週間ですでに重要な得点関与を記録している選手を押しのけられることを証明することだ。ガクポとイサクが強力なコンビを形成する中、1億2300万ポンドの男は勝利を生む形に割って入る方法を見つけなければならない。
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