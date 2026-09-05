アレクサンダー・イサクへの重要な2アシストを含むこのオランダ人選手の際立ったパフォーマンスは、エティハド・スタジアムへの移籍が不成立に終わったことで、数日前まで将来を巡る不透明感に包まれていたことを踏まえると、とりわけ感慨深いものだった。イラオラ監督はガクポの献身を巡って残るいかなる懸念も一蹴し、マンチェスター・シティの当初の関心があったにもかかわらず、このFWは引き続き自身の構想の中核だと強調した。

「コーディには何の疑いもない。プレシーズンを通して非常に良かったし、今季のスタートも非常に良く、結果も出している」とイラオラ監督はイプスウィッチ戦後に語った。「コーディは、我々がどれだけ彼を高く評価しているかを分かっているはずだ。そこに疑いの余地はないと思う。私は彼を非常に高く評価している」

ガクポ本人も、注目度の高いライバルの加入があったにもかかわらず、マージーサイドに残るという挑戦を受け入れたようだ。勝利を振り返り、このウインガーはリヴァプールでの自身の将来について楽観的な姿勢を崩さず、こう語った。「今日は素晴らしい試合だったと思う。もちろん、まだ改善しなければならない点はいくつかあるが、我々にとってどうしても必要な勝利だったし、勝ち点3を手にできて本当にうれしい」