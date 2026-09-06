この見解の相違は、Sky Sportsの『Super Sunday』で解説陣がアーセナルとその攻撃の選択肢を分析する中で表面化した。アーセナルは2023年にチェルシーから6500万ポンドで加入したハヴァーツに大きく依存しており、ビクトル・ギョケレシュよりも継続的に先発起用している。

コヴェントリーに3-0で勝利した後にその影響力を評価する中で、ネヴィルは相手DFを震え上がらせる能力に疑問を示し、こう述べた。「ハヴァーツが前線にいると、センターバックはもう少し彼の側に寄る余裕があると思う。なぜなら、ハヴァーツは良い選手で、とても優れたパフォーマーだが、相手を本当に恐怖に陥れるようなタイプではないからだ」