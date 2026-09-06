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ジェイミー・キャラガーが、アーセナルFWカイ・ハフェルツをロベルト・フィルミーノと比較し、ギャリー・ネビルの怒りを買う
ネビル、ハフェルツとフィルミーノの比較を否定
この見解の相違は、Sky Sportsの『Super Sunday』で解説陣がアーセナルとその攻撃の選択肢を分析する中で表面化した。アーセナルは2023年にチェルシーから6500万ポンドで加入したハヴァーツに大きく依存しており、ビクトル・ギョケレシュよりも継続的に先発起用している。
コヴェントリーに3-0で勝利した後にその影響力を評価する中で、ネヴィルは相手DFを震え上がらせる能力に疑問を示し、こう述べた。「ハヴァーツが前線にいると、センターバックはもう少し彼の側に寄る余裕があると思う。なぜなら、ハヴァーツは良い選手で、とても優れたパフォーマーだが、相手を本当に恐怖に陥れるようなタイプではないからだ」
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キャラガー、物議を醸した攻撃的主張を擁護
キャラガーはすぐさまネビルの評価に反論し、フィルミーノがリヴァプールでモハメド・サラーを輝かせたことに触れながら、「フィルミーノがいてもモー・サラーの妨げにはならなかった」と主張した。この比較にネビルは感情を刺激されたようで、すぐにこう言い返した。「いや、いや、いや。とにかく、フィルミーノがどれだけの選手だったかという点で、彼を軽視しないでくれ」。キャラガーが「得点という意味では」と説明しようとすると、ネビルはこのブラジル人への称賛をさらに強めた。「彼は［サディオ］・マネとサラーを引き立てる役割として本当に信じられない存在だったし、それは不可欠だった」
戦術論争の最終結論
戦術を巡る議論は、キャラガーが「では、なぜハフェルツはそういうタイプの選手になれないんだ？」と問いかけて締めくくられた。これに対し、ネビルは最後に厳しい評価を下し、「ハフェルツがフィルミーノより優れているとは、どの点を取っても思わない」と述べた。
フィルミーノはアンフィールドでの8年間で362試合に出場し、111ゴール76アシストを記録して、そのレガシーを確かなものにした。主に前線でプレーしながらも、中盤まで下がって攻撃をつなぐ役割を担い、プレミアリーグやチャンピオンズリーグを含む複数の主要タイトル獲得に貢献した。一方、ハフェルツはアーセナルで114試合に出場し、38ゴール18アシストを記録。クリストス・ツォリス、ブカヨ・サカ、マルティン・ウーデゴールに支えられるシステムの中心としてプレーしている。
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アーセナルの攻撃陣の今後はどうなるのか。
アーセナルはプレミアリーグ王座の防衛を目指す中で、今後厳しい日程に臨む。移籍期限までに新たなFWを確保できなかったことで、クラブは最前線を任せる存在としてハフェルツに大きな信頼を託した。ドイツ代表は今後、コンディションと安定感を維持しながら、かつてフィルミーノがユルゲン・クロップの下でそうしたように、ミケル・アルテタ監督の攻撃を効果的に機能させられることを証明しなければならない。
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