ジェイミー・キャラガーがアンフィールドでの「大きな変化」を指摘する中、アーネ・スロットはリヴァプールファンの信頼を取り戻すという「極めて困難な」課題に直面している

キャラガーはスカイ・スポーツの番組で、ベンチと観客の間の緊張した関係について深い懸念を表明した。彼は、ネット上の議論は実際のスタジアムでの体験とはしばしばかけ離れているものの、日曜日に聞こえたブーイングは転換点となる出来事だったと指摘した。

「今シーズンのリヴァプールの行方という観点から、これは憂慮すべき事態だ」とキャラガーは指摘した。「より大きな問題は、監督にとってどれほど心配な状況かということだ。ネット上で見られる反応と、実際にスタジアムに足を運ぶサポーターの反応には、大きな違いがあると思う。 「1年足らず前にタイトルを獲得したばかりの監督に対して、リヴァプールのサポーターが反旗を翻すのは容易なことではない。しかし、日曜日の試合では、チームや監督に対するサポーターの感情に大きな変化があったと感じた。試合終了時のブーイングは、不満を抱き、不機嫌なファン層による本物のブーイングだった。 「アーネ・スロット監督がファンの信頼を取り戻すのは、今となっては極めて困難だろう。一度ファンの支持を失ってしまえば、それを取り戻すのは本当に難しい。」