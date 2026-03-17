AFP
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ジェイミー・キャラガーがアンフィールドでの「大きな変化」を指摘する中、アーネ・スロットはリヴァプールファンの信頼を取り戻すという「極めて困難な」課題に直面している
- AFP
アンフィールドで不満が爆発
日曜日のリヴァプールでは、トッテナムに終盤に同点ゴールを許し1-1の引き分けに終わり、ホームチームは5位に留まることとなり、スタジアムの雰囲気は新たな低調さを極めた。この結果、前年度王者はプレミアリーグ首位のアーセナルに21ポイント差をつけられ、チャンピオンズリーグ出場権争いでは4位のアストン・ヴィラに2ポイント差をつけられた。 しかし、順位表以上に懸念されるのはスタンドからの反応だった。試合終了のホイッスルが鳴る前に、多くのファンが退場する姿が見られたほか、残っていたファンも試合終了と同時に選手と監督の両方に向けて一斉にブーイングを浴びせた。
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キャラガーは深刻な溝が生じていると警告している
キャラガーはスカイ・スポーツの番組で、ベンチと観客の間の緊張した関係について深い懸念を表明した。彼は、ネット上の議論は実際のスタジアムでの体験とはしばしばかけ離れているものの、日曜日に聞こえたブーイングは転換点となる出来事だったと指摘した。
「今シーズンのリヴァプールの行方という観点から、これは憂慮すべき事態だ」とキャラガーは指摘した。「より大きな問題は、監督にとってどれほど心配な状況かということだ。ネット上で見られる反応と、実際にスタジアムに足を運ぶサポーターの反応には、大きな違いがあると思う。 「1年足らず前にタイトルを獲得したばかりの監督に対して、リヴァプールのサポーターが反旗を翻すのは容易なことではない。しかし、日曜日の試合では、チームや監督に対するサポーターの感情に大きな変化があったと感じた。試合終了時のブーイングは、不満を抱き、不機嫌なファン層による本物のブーイングだった。 「アーネ・スロット監督がファンの信頼を取り戻すのは、今となっては極めて困難だろう。一度ファンの支持を失ってしまえば、それを取り戻すのは本当に難しい。」
不振の中、選手たちが団結を訴える
チームはプレッシャーにさらされているが、ドミニク・ソボスライは公の場で忍耐を呼びかけた選手の一人だ。リシャルリソンの終盤の同点ゴールが決まる前、彼のフリーキックがトッテナム戦でリヴァプールに勝ち点3をもたらすきっかけとなっていた。試合後、このハンガリー人MFはファンに対し、チームを信じ続けてほしいと訴えた。クラブは最近好調を維持しているものの、安定感の欠如や、アンフィールドにおける「恐怖」の要素が失われたと見なされていることから、サポーターは現在の戦術方針に幻滅している。
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重大な局面を迎えた欧州の救済作戦
リヴァプールは、水曜日に控えるガラタサライとの、今シーズンの行方を左右しかねないチャンピオンズリーグの試合に向け、国内での問題を一旦脇に置いて臨まなければならない。スロット監督率いるチームは、第1戦で1点差で敗れた状況を覆し、準々決勝進出を果たすためには、完璧なパフォーマンスを見せなければならない。欧州での敗退は、監督への批判を強め、不満を抱えるサポーター層との溝をさらに深めることになるだろう。
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