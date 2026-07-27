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ジェイミー・ギッテンズ氏は、「素晴らしい」モーガン・ロジャースがチェルシーをプレミアリーグ制覇へ導くと語った。
英国史上最高額の移籍がもたらした影響
ギッテンズ氏は、ロジャースがスタンフォード・ブリッジで新たなタイトル獲得の原動力になると期待している。ロジャースは今月初め、英国史上最高額となる1億1700万ポンドでアストン・ヴィラからチェルシーへ移籍。ギッテンズ氏は、この移籍がプレミアリーグの他クラブへの強力なメッセージだと語る。 シドニーでのプレシーズンツアー中、元ドルトムントのGittensは、攻撃陣の競争がさらに激化しても、ロジャース加入への期待を語った。
「我々はすべてを勝ち取りたい。プレミアリーグ、FAカップ、出場するすべての大会で優勝することが野心だ。モーガンのような選手を加えたことで、タイトルへのハードルもさらに高まると期待している。彼はトップクラスの選手だ。それしか言えない。本当に素晴らしい選手だ」とギッテンズは語った。
「チームには確かな力がある。個々の能力は高いが、それを一つにまとめ上げることが大切だ。競争は激しいが、努力を続け、結果で証明しなければならない。全員が前向きで、新シーズンへの準備に燃えている。成長し、成功を収めることが何よりも重要だ」
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シャビ・アロンソの影響
アロンソ監督の就任でクラブの雰囲気は一変し、ギッテンズはすでにその戦術的恩恵を感じている。ドルトムント時代に無敗のレバークーゼンと対戦した彼は、元リヴァプール、レアル・マドリードのMFが率いるチームと戦う難しさを痛感していた。
「あれはきつかった！ 3バックで、フロリアン・ヴィルツやジェレミー・フリンポン、アミン・アドリ、ピエロ・ヒンカピエ、グラニット・シャカがいて、彼らはまさに『チーム』だった」とギッテンズは振り返る。
彼はトップクラスの選手だった。彼が来て指導してくれるのは最高だ。 彼は世界屈指のMFで、おそらく史上最高の一人だ。とても気さくで、一人ひとりと話し、改善点を具体的に教えてくれる。選手としてこれ以上のことはない。彼は私に、前向きに、相手選手に挑み、チャンスを作り、常に限界を超えろと励ましてくれた」
ツアーではアロンソの代名詞であるクロスを実際に受け、「彼は今もピッチ上で圧倒的な存在感を放つトップコーチだ」とギッテンズは語った。
怪我によるフラストレーションを乗り越える
2025年にドルトムントから4,850万ポンドで移籍したギッテンズは、ハムストリングの負傷で27試合1ゴールにとどまり、2025-26シーズンを欠場した。今季好スタートを切るため、夏はポルトガルとマルベーリャで個人トレーニングに励んだ。
「初めて筋肉をけがしたので大変でした。ハムストリングをけがしたのは初めてで、最初は苦労しましたが、今は調子が良くなり、自信もついてきました。 今は体調もハムストリングの状態も良く、以前よりずっと気分が良く自信もついた。シーズン開始を待つだけだ。個人的な目標はいくつかあるが、それは秘密にしておく」と語った。
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新たな時代に向けた準備
ギッテンズにとって、今シーズンはスタンフォード・ブリッジでの期待外れだったデビューシーズンを払拭するチャンスだ。プレシーズン序盤のクロウリーとブロムリー戦で得点したが、スタメン争いは依然として激しい。
チェルシーは火曜、地元クラブのウェスタン・シドニー・ワンダラーズとプレシーズンマッチを予定しており、ギッテンズはそこで価値を再び示したい。彼は「ここは大きなクラブだ。成功したい。実力を見せ、努力を続ける。まだ少しだが片鱗は示せた。今シーズンは良いシーズンになる」と語った。
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