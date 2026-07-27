ギッテンズ氏は、ロジャースがスタンフォード・ブリッジで新たなタイトル獲得の原動力になると期待している。ロジャースは今月初め、英国史上最高額となる1億1700万ポンドでアストン・ヴィラからチェルシーへ移籍。ギッテンズ氏は、この移籍がプレミアリーグの他クラブへの強力なメッセージだと語る。 シドニーでのプレシーズンツアー中、元ドルトムントのGittensは、攻撃陣の競争がさらに激化しても、ロジャース加入への期待を語った。

「我々はすべてを勝ち取りたい。プレミアリーグ、FAカップ、出場するすべての大会で優勝することが野心だ。モーガンのような選手を加えたことで、タイトルへのハードルもさらに高まると期待している。彼はトップクラスの選手だ。それしか言えない。本当に素晴らしい選手だ」とギッテンズは語った。

「チームには確かな力がある。個々の能力は高いが、それを一つにまとめ上げることが大切だ。競争は激しいが、努力を続け、結果で証明しなければならない。全員が前向きで、新シーズンへの準備に燃えている。成長し、成功を収めることが何よりも重要だ」