バーンリーは、元イングランド代表のヴァーディ獲得を決め、今季屈指の注目を集める取引を成立させた。39歳のFWは、前季終了時にセリエAから降格したイタリアのクレモネーゼを退団して以降、フリーエージェントとなっていた。

このベテランストライカーは、ランカシャーで同じく元イングランド代表のカイル・ウォーカーと再会することになる。2部での戦いへの適応に苦しんできたチームにとって、必要とされていた経験をもたらす存在だ。バーンリーは現在、開幕から5試合で1勝も挙げられず、チャンピオンシップの順位表で最下位に沈んでいる。