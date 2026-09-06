Getty Images Sport
翻訳者：
ジェイミー・ヴァーディ、バーンリー移籍完了 チャンピオンシップで苦戦するクラブが元プレミアリーグ優勝メンバーをフリーで獲得
チャンピオンシップへのサプライズ復帰
バーンリーは、元イングランド代表のヴァーディ獲得を決め、今季屈指の注目を集める取引を成立させた。39歳のFWは、前季終了時にセリエAから降格したイタリアのクレモネーゼを退団して以降、フリーエージェントとなっていた。
このベテランストライカーは、ランカシャーで同じく元イングランド代表のカイル・ウォーカーと再会することになる。2部での戦いへの適応に苦しんできたチームにとって、必要とされていた経験をもたらす存在だ。バーンリーは現在、開幕から5試合で1勝も挙げられず、チャンピオンシップの順位表で最下位に沈んでいる。
- Getty Images Sport
イタリアでのプレーを経て、その価値を証明する
ヴァーディーのバーンリー移籍は、イタリアでのクレモネーゼで短期間ながら実りある時間を過ごした後のものだ。2024-25シーズン終了時、プレミアリーグからの降格を受けてレスター・シティを離れたこのFWは、キャリアで初めて海外で自身を試した。セリエAでの在籍期間中は28試合で7ゴールを記録し、ペナルティーエリア内での鋭い嗅覚が今なお健在であることを示した。
チャンピオンシップ復帰は、イングランドのフットボール・ピラミッドを駆け上がってきたことで知られる選手にとって、原点回帰を意味する。2012年に25歳でレスター・シティへ加入する前、ヴァーディーはプロキャリア最初の6シーズンをノンリーグで過ごしていた。
伝説的なレスターのレガシーを受け継いで
ターフ・ムーアへの移籍は、ヴァーディーにとって10年以上ぶりにレスター・シティ以外のイングランド国内クラブへ加わることを意味する。キング・パワー・スタジアムでの13年間はまさに伝説的で、クラブの驚異的な躍進をけん引した。ミッドランズでの在籍期間中、ヴァーディーは全公式戦500試合で驚異の200ゴールを記録した。
タイトル獲得だけでなく、ヴァーディーの個人としての実績も同様に見事だ。2015-16シーズンのプレミアリーグ優勝キャンペーンでは、11試合連続得点を記録してその名を記録簿に刻み込み、その年は24ゴールで終えた。さらに2019-20シーズンには、33歳で23ゴールを挙げてリーグ得点王となり、プレミアリーグのゴールデンブーツを獲得。息の長さも証明してみせた。
- Getty Images Sport
クラレッツの残留争いにおける経験
バーンリーでの新たな挑戦に向けた興奮を語ったヴァーディは、元イングランド代表で、2020-21シーズンにはFAカップも制した実績を持ち、すぐにインパクトを残したい考えを示した。ターフ・ムーア加入を発表するクラブ声明の中で、ヴァーディは「このクラブには確かなフットボールの歴史があり、このクラブと街を体現するチームにふさわしい情熱的なファンがいる」と述べた。「ピッチでプレーを始めるのが待ちきれないし、チームが正しい方向に進めるよう手助けしたい」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。