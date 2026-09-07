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ライブ
Jamie Vardy Cremonese 2025-26Getty
Adhe Makayasa

翻訳者：

ジェイミー・ヴァーディー、フリー移籍完了後にバーンリーを「正しい方向へ」導く使命を語る

ジェイミー・ヴァーディ
バーンリー
EFL チャンピオンシップ

ジェイミー・ヴァーディは、2026-27シーズン終了までの契約でターフ・ムーアへのフリー移籍を完了し、バーンリーを再び軌道に乗せることに照準を定めた。39歳のストライカーは、自身の豊富な経験を生かして、チャンピオンシップで未勝利のバーンリーを最下位から押し上げ、情熱的に支えるクラブサポーターの後押しに報いる決意を固めている。

  • FWが即時の巻き返しを目指す

    ベテランストライカーのヴァーディは、2027年までの契約を正式に締結すると、バーンリー再建の先頭に立つ決意をすぐに示した。クラレッツは開幕から5試合未勝利でチャンピオンシップの順位表の最下位に沈んでおり、このFWの視線はチームの競争力あるアイデンティティーの再構築にしっかりと向けられている。ヘイエン率いるチームの流れをできるだけ早く変えるため、勝者のメンタリティーを注入することに強い決意を示している。


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  • Vardy CremoneseGetty Images

    ベテランが熱狂的なファン層を結集

    レスター・シティのかつての象徴的存在は、早くもターフ・ムーアのファンに向けてメッセージを発し、クラレッツの今季の流れを変えることを誓った。加入後にクラブの公式メディアに対して、ヴァーディは次のように語った。「バーンリーFCに来ることができて本当にうれしい。このクラブには確かなフットボールの歴史があり、自分たちのチーム、そして町を体現するチームにふさわしい情熱的なファンがいる。ピッチでプレーを始め、チームが正しい方向へ進む助けになれるのが待ちきれない」

  • 昇格への青写真が信念を抱かせる

    ヴァーディーの巻き返しへの挑戦は、2013-14シーズンと2023-24シーズンの2度のチャンピオンシップ昇格という輝かしい実績に裏打ちされている。2シーズン前にはリーグ戦18得点を挙げ、レスターをタイトル獲得へ導いた。経験豊富なFWを迎えるにあたり、ヘイエン監督は「ジェイミーをバーンリーFCに迎えられて大変うれしく思う。彼の経験とリーダーシップは我々のスカッドにとって非常に大きな価値を持つものであり、今季の戦いに大きな影響をもたらしてくれると信じている。ジェイミーは実績のある選手であり、クラレットのシャツを着た彼を見るのを楽しみにしている」と語った。

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  • Jamie Vardy CremoneseGetty Images

    火曜日の対決は決意が試される場となる

    ヴァーディは、バーンリーがレクサムと対戦する火曜夜に、その“救出ミッション”を開始する可能性がある。攻撃面で決定力を発揮し、クレアレッツの深刻な未勝利の流れを止めることが、このベテランFWには早くも求められている。39歳のヴァーディにとっては、厳しい2部リーグでの戦いを通じてロッカールームの士気を高めるべく、素早く適応し、フィジカル面の鋭さを維持することが鍵となる。

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