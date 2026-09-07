ヴァーディーの巻き返しへの挑戦は、2013-14シーズンと2023-24シーズンの2度のチャンピオンシップ昇格という輝かしい実績に裏打ちされている。2シーズン前にはリーグ戦18得点を挙げ、レスターをタイトル獲得へ導いた。経験豊富なFWを迎えるにあたり、ヘイエン監督は「ジェイミーをバーンリーFCに迎えられて大変うれしく思う。彼の経験とリーダーシップは我々のスカッドにとって非常に大きな価値を持つものであり、今季の戦いに大きな影響をもたらしてくれると信じている。ジェイミーは実績のある選手であり、クラレットのシャツを着た彼を見るのを楽しみにしている」と語った。